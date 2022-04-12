日職／不只佐佐木朗希 U23層級還有多位怪物新秀

羅德年輕投手「令和怪物」佐佐木朗希在10日先發，對上去年洋聯的優勝隊伍歐力士，結果演出極致的個人秀，完投9局只用了105球，不但創下連續13人次奪三振的日職新紀錄，整場19次三振也並列史上最多，重點是在他投球威力之下，歐力士打者27上27下，繼1994年巨人的槙原寛己後，相隔28年再度達成完全比賽，是史上第16人，這更是首場每局都有三振的完全比賽，而生涯第14場出賽、20歲又5個月則都是史上最快。

正當大多數人的焦點都放在佐佐木身上的時候，其實與他搭配的捕手松川虎生，比佐佐木更年輕，才18歲的松川，是去年羅德的第一指名，在新人年就獲得不少的出賽機會，羅德才進行13場賽事，松川已先發蹲捕多達7場，打擊雖還有進步空間，但接補實力無庸置疑，佐佐木能投出完全比賽，松川的引導配球功不可沒，他也是完全比賽史上的第一個新人，當然也是最年輕的捕手，如果能繼續成長，不但會成為羅德的未來主力，也有可能成為日本隊重要的捕手戰力。

佐佐木朗希在10日以20歲又5個月成為投出完全比賽最年輕的投手，與他搭配的松川虎生也才18歲，而日職在U23這個層級還有多位怪物級球員。 福耳／攝影

除了佐佐木及松川之外，日職在U23層級(23歲以下)的潛力新秀還真不少，投手及打者都有10名左右的好手，其中有些在這幾年已交出實績，也有些是今年才開始職棒生涯，但已展現出實力的新人。

去年央聯優勝養樂多的奧川恭伸，與佐佐木同年進入職棒，同為20歲的兩人也最常被拿來相提並論，關於奧川的成績，筆者之前的文章已提過，在此只是點出他是這些潛力新秀之一，他在29日對巨人的首場先發就因身體不適而緊急退場，希望無大礙。

今年才是職棒第一年，就成為球隊重要戰力的有隅田知一郎及翁田大勢(登錄名大勢)兩名22歲的新人投手，隅田還沒進入職棒前就已是大學第一號左投，加入西武後，開季就進入先發輪值，先發3場只有對羅德投5局失3分吞敗，其餘2場都是優質先發且無失分，目前的防禦率僅有0.96，被打擊率也不到2成，竟然是西武本季表現最好的先發投手；大勢是巨人在抽選隅田失利後轉選擇的第一指名，進入職棒後被定位在後援，成功接下終結者的任務，至今出賽8場已拿到1勝7救援成功，奪三振率及被打擊率也是水準之上。

今年西武的大物新人隅田知一郎，從開季就進入先發輪值，目前先發3場，防禦率只有0.96。 擷圖自西武獅官方FB粉絲團

至於西武的平良海馬、樂天的早川隆久、巨人的戸郷翔征等，在過去幾年的日職生涯中已有實績，本季的表現仍維持穩定，也都是在23歲以下的年輕強力投手，平良更已經手握奧運金牌。

打者部分也不遑多讓，去年在央聯競爭新人王的佐藤輝明及牧秀悟都只有23歲，但兩人新人年就在職棒引起旋風，不但都是球隊的固定先發，交出的都是聯盟前段打者的表現，佐藤上季在球季前半段虎虎生風，可惜進入7月開始失速，8月復賽後更是完全走樣，最後只留下2成38打擊率、24轟、64分打點的成績；相較於佐藤，牧在球季後半段的打擊仍維持穩定，甚至有上揚的趨勢，最終各項打擊數據都追上佐藤，去年季末就開始打第4棒的牧，由於洋砲缺陣，本季至今也都是扛第4棒，打擊率高達3成42，佐藤本季的打擊率也有所提升，兩人都將是未來日本國家隊的重要主力打者。

當然，提到U23的打者，一定不能忘記台灣球迷非常熟悉的村上宗隆，才22歲的村上已拿到許多個人獎項，與平良一樣已入帳奧運金牌，本季3轟、9分打點的成績仍舊是聯盟前幾名；另外，23歲的廣島捕手坂倉將吾在去年也打出生涯年，出賽132場，打出12轟及68分打點，打擊率有3成15，本季目前的打擊率仍維持在3成39的高檔，是廣島未來的重要捕手戰力，日職U23層級的怪物真的不只佐佐木一個。