小葛瑞菲接班人J-Rod降臨 水手球迷苦等21年看到希望

隔壁棚NBA的沙加緬度國王隊最近剛創下聯盟史上最長時間未晉級季後賽的不名譽紀錄。身為本世紀初的西區勁旅，國王曾連續八年打進季後賽，而且是當時湖人王朝三連霸的一大障礙。但自2006年季後賽第一輪鎩羽後已連續16季未嘗季後賽滋味。網友們甚至發現：「上一次國王打進季後賽時，iPhone都還沒問世呢！」

北美四大運動任何一隊的球迷都有資格以此嘲笑國王，唯有水手球迷看了這則新聞肯定笑不出來。在去年奮戰到例行賽最後一天才確定遭淘汰後，由水手所保持、更不名譽的「北美四大運動最長時間未晉級季後賽」紀錄猶是現在進行式。在水手上次打季後賽的2001年，別說iPhone，就連早已成為陳年往事的iPod都還沒出現在世人眼前。（巧的是，蘋果正好就在水手打完最後一場季後賽隔天發布第一代iPod）

水手上一次打進季後賽，就是鈴木一朗剛轉戰大聯盟，並拿下金手套、銀棒獎、打擊王、新人王、年度MVP的那個球季！ 歐新社資料照片

究竟誰能帶領水手終結這般奇恥大辱？不論是球隊高層或球迷，如今都將希望寄託在開幕賽就擔當先發中外野手的超級新人J-Rod羅德里奎茲（Julio Rodriguez）身上。

超級新人四字其實遠不足以描述水手、眾多球迷以至於絕大多數球探對羅德里奎茲的高度期待。就在春訓開始之前，包括大聯盟官網在內的各大網站無不把羅德里奎茲放進新秀評比榜單的前三名。許多球探甚至認為如果單看打擊能力，這個現役第二年輕（只有去年升上大聯盟的光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）年齡比他小）的小伙子絕對高居所有新人之首。

熱身賽開打後，過去打遍農場無敵手的羅德里奎茲更讓所有人眼界大開。頭一個打數他就轟出一發431英呎的大號全壘打，半個月後又靠他過人的速度跑出另一隻場內全壘打。總計他在熱身賽的34個打數擊出3發全壘打及4隻二壘安打外加5次保送，打擊三圍是突破天際的.412/.487/.794。如此傑出的表現讓水手總管狄波托（Jerry Dipoto）跟教頭塞維斯（Scott Servais）二話不說就把羅德里奎茲留在開幕賽名單中——因為他們知道如果不這麼做，憤怒的水手球迷恐怕會讓他們回不了西雅圖。

光芒去年球季都已經讓超級新人法蘭柯上場，水手今年開季若不給J-Rod機會的話，球迷恐怕會非常生氣。 美聯社

羅德里奎茲的過人之處不止在於他持續進步、面對大聯盟投手照樣能正常發揮的長打火力，更可怕的是不論打擊技巧本身或守備、跑壘等其他領域，他都是表現最為全面的新秀——甚至沒有之一。全壘打火力直追賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）的羅德里奎茲除了能將球全方位打向任一外野外，而且年紀輕輕就擁有十分成熟的選球能力——去年他在1A+的上壘率是.410，升上2A後更上升到.461。

其次在守備上，小聯盟時期大多鎮守右外野的羅德里奎茲不但擁有強大的臂力，守備範圍及腳程也足以勝任角色更吃重的中外野，這也是水手敢放手將先發中外野位置交給他、讓另一位年輕中外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）退居左外野的原因。更難能可貴的是，剛進職棒的羅德里奎茲速度只被評為中等程度，但他顯然有意識地不斷加強這一點。去年羅德里奎茲在小聯盟盜壘次數達到21次（只被阻殺5次），他在熱身賽奮力跑出的場內全壘打及大聯盟生涯首安被他跑成二壘安打的表現，都充分反映他的努力。

羅德里奎茲除了有發展成巨砲的潛力，防守與速度也相當不錯，讓水手大膽啟用他去守高難度的中外位野位置。 美聯社

年紀輕輕就擁有超人一等的打、跑、守全面能力，守備位置又正好是中外野，初出茅廬的羅德里奎茲自然會被拿來跟前幾年剛入選名人堂的水手代表人物小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）相提並論。出身棒球世家的小葛當年在水手可說是一帆風順，在選秀會上以狀元之姿獲選後，僅在小聯盟待了兩季就成為開幕賽先發中外野手。之後不但創下父子同場全壘打、連續最多場比賽擊出全壘打（8場）等紀錄，還蟬聯三屆全壘打王並且在27歲那年拿下MVP。

不僅如此，總是掛著迷人笑容的小葛更成了棒球界少見的萬人迷，紅到連籃球之神喬丹都主動跑來找他要簽名的程度。1994年明星賽投票小葛瑞菲拿下創紀錄的六百多萬票，直到17年後才被前藍鳥外野手巴提斯塔（Jose Bautista）超越。但別忘了，小葛創紀錄時網際網路還不普及，大聯盟官網甚至不存在。想投他一票，你只能買票進場。

小葛瑞菲(左)不但是水手史上四大超級球星之首(另外三位為藍迪強森、A-Rod、鈴木一朗)，還曾經是全大聯盟最受歡迎的球員。 歐新社資料照片

已經被冠上小葛接班人封號的羅德里奎茲除了經歷、全能球技與小葛瑞菲驚人地相似外，他對棒球的熱情、場上場下的感染力以及同樣迷人的笑容也早已擄獲許多球迷的心。當年在小葛的帶領下，自創隊後始終積弱不振、18年來一直不識季後賽滋味的水手終於在1995年首次拿下分區冠軍，寫下水手球迷至今仍津津樂道的「拒絕輸球」（Refuse to Lose）傳奇。如今水手對羅德里奎茲正抱以厚望，期待他能成為帶領球隊中止不名譽紀錄的超級巨星。這位新科棒球金童的大好將來會如何發展，水手的美夢又能否成真，絕對值得我們持續關注。