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中職／陳冠宇先發、朱俊祥關門 真是桃猿最佳安排嗎？

聯合新聞網 / Ramos
陳冠宇(右)去年為猿隊出賽21場，其中只有6場是先發。他過去在日職一軍出賽136場，其中也只有28場是先發。 聯合報系資料照片
陳冠宇(右)去年為猿隊出賽21場，其中只有6場是先發。他過去在日職一軍出賽136場，其中也只有28場是先發。 聯合報系資料照片

樂天桃猿開季打出不錯的成績，接下來朱育賢廖健富歸隊，郭嚴文調整到位，戰力再升級，今年球季大有可為，總教練曾豪駒領軍有機會首次揮師季後賽。

不過，桃猿仍有潛在隱憂，就是投手群定位，被討論最多的就是年薪840萬元的左投陳冠宇，旅日期間他以中繼為主，返台後加盟桃猿初期為先發，後表現不佳轉調中繼，今年教練團有意讓他固定投中繼，但陳冠宇堅持先發，開季便以先發之姿出賽。

其實桃猿教練團想讓陳冠宇中繼是有本錢的，一方面陳冠宇的確比較適合中繼角色，另一方面先發投手人選不虞匱乏，除了雙洋投霸林爵和狂威(還有索沙在二軍待命)，本土投手包括曾仁和、黃子鵬、張喜凱、林子崴都能先發，人力算充足。

陳冠宇上週先發對統一獅，投4局掉5分，並未展現壓制力，特別是壘上有人狀況不少，續航力似乎也是個難題，如果接下來陳冠宇持續先發依舊表現不佳，確實有可能轉調牛棚，就看教練團考量。

桃猿投手群定位，另一個被討論最多的就是新任守護神朱俊祥，上週五個人本季第2度登板，對統一獅上場關門投1局失2分砸鍋，記上救援失敗，隔天在桃園迎戰中信兄弟，由洋投豪勁投最後一局順利守成。

朱俊祥(右)是以往洪一中(左)重用的中繼大將，過去8季出賽168場有36個中繼點，但僅有1次救援成功。本季他轉任球隊終結者，後援成功與失敗各一場。 聯合報系資料照片
朱俊祥(右)是以往洪一中(左)重用的中繼大將，過去8季出賽168場有36個中繼點，但僅有1次救援成功。本季他轉任球隊終結者，後援成功與失敗各一場。 聯合報系資料照片

賽後曾豪駒解釋：「朱俊祥已連投兩天，不曾連3天出賽，且用球數偏多，球的品質下滑，豪勁雖也連投兩天，但用球數非常精簡，狀況不錯，所以做此調度。」

這樣說起來，朱俊祥開季仍是桃猿守護神首選，但他真的是最適合人選嗎？2013年加盟桃猿至今，朱俊祥始終擔任中繼角色，從未先發，本季前也只拿過1次救援成功，最重要的是心理素質，是否能扛起把守最後一道防線重擔，確實值得觀察。

豪勁去年締造連續25場無失分的中職紀錄，照理說，他應該是桃猿守護神最佳人選，然而教練團評估，球隊缺乏第6、7局能夠穩定壓制戰局的投手，把豪勁拉到前面一點登板，就是希望在比賽第6、7局遇到危機止血。

洋投豪勁上季曾經連續25場無失分，而且總計53場出賽沒有被打出任何全壘打，看似是非常理想的終結者人選，但猿出奇兵將他放到中繼位置，是否能有特別的效果還有待觀察。 聯合報系資料照片
洋投豪勁上季曾經連續25場無失分，而且總計53場出賽沒有被打出任何全壘打，看似是非常理想的終結者人選，但猿出奇兵將他放到中繼位置，是否能有特別的效果還有待觀察。 聯合報系資料照片

朱俊祥的狀況和陳冠宇類似，就是初期定位是守護神，但地位並非穩固不動，陳冠宇也是，不見得能一直待在先發輪值，假設兩人表現不佳，更換角色是有可能發生的事。

攤開桃猿投手名單來看，戰力其實並不差，不過去年出現多名投手出賽頻繁導致疲勞的現象，這是本季要避免的事情，如何把每一位投手擺在適合的位置，牽動整個投手布局，也關乎桃猿能否闖進季後賽。

棒球專欄 樂天桃猿 陳冠宇 朱育賢 廖健富 郭嚴文

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