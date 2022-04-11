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日職／挑戰新人王+救援王 巨人大勢還需一些運氣

聯合新聞網 / Hiyan
22歲的巨人投手大勢開季之後勢不可擋，在洋投狀況連連情況下，為巨人軍把守最後一關，已經拿下7次救援成功。 擷圖自讀賣巨人官方推特
22歲的巨人投手大勢開季之後勢不可擋，在洋投狀況連連情況下，為巨人軍把守最後一關，已經拿下7次救援成功。 擷圖自讀賣巨人官方推特

巨人隊開季之後戰績第二，以0.5場勝差緊追在廣島鯉魚隊之後，第一指名的新人大勢竄起功不可沒，他也成了開季至今最耀眼的菜鳥新人。

大勢出賽8場拿下1勝7次救援成功，8局失掉3分投出10次奪三振、防禦率3.38，救援成功場次獨居兩聯盟第一。在兩大後援洋投迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）、畢耶拉（Thyago Vieira）狀況都不佳，防禦率分別高達5.40、22.50的情況下，拯救了巨人軍的牛棚。

大勢已經追平了1978年的角盈男，並列巨人軍隊史新人最多救援紀錄，接下來他的目標將是NPB史上，入團第一年就包辦「新人王」、「最多救援投手」的第一人。想要雙料達成這兩項成就，除了剛進職棒就必須有超強的演出之外，還需要機運的配合。

以2021年廣島鯉魚隊的超級新人栗林良吏為例，他威風八面投出37次救援成功、防禦率0.86的無雙成績，還入選奧運日本武士隊，打敗佐藤輝明、牧秀梧、中野拓夢、伊藤將司等一大票強力競爭者拿下中央聯盟新人王，無奈遇到了日本職棒近年來最強的守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）的42次救援成功，時運不濟。放在任何其他年度都可以獲得最多救援的37次救援成功，只能屈居第二。

橫濱DeNA的山崎康晃也很類似，2015年拿下37次救援成功獲得新人王，但碰到吳昇桓、巴奈特（Tony Barnette）兩名洋投更猛，投出41次救援成功。

日本職棒從1974年開始表彰「最多救援投手」獎項；中央聯盟、太平洋聯盟則分別從1976年、1977年開始針對救援成功數、救援勝投數合計SP（救援點）最多的投手給予「最優秀救援投手」獎項。直到2005年又再度更改為以「最多救援成功」投手授獎。

前中日龍隊監督与田剛曾經在1990年以4勝31救援成功、合計35個救援點拿下「最優秀救援投手」、「新人王」雙料大獎。太平洋聯盟則有2004年大榮鷹隊菜鳥左投三瀨幸司（4勝28救援成功、合計32個救援點）、1995年歐力士平井正史15勝27救援成功、合計42個救援點）以入團第二年身分奪下雙料大獎。

不過，除了第二年獲獎的平井正史之外，与田剛、三瀨幸司後來在職棒發展的際遇都不好，主要跟受傷以及被對手研究有關。尤其一名剛入團的投手就可以扛下守護神重任，對教練團來說難免會陷入「年輕又耐操」的迷思。加上具有爆炸性的話題，在球隊又具有重要性，出賽數也隨之暴漲，在戰績壓力以及保護機制不足的情況下，實際活躍時間都偏短命。

以与田剛來說，因為腰傷困擾，隔年他的球速從新人年締造的日本投手最快紀錄的157公里一路往下掉，1991年戰績隨之從31救援成功掉到只有3敗2救援成功。1992年与田剛雖然復活投出23次救援成功，不過也相當短暫，先後轉戰羅德、日本火腿、阪神等隊，自此還是再也無法回到新人王時期的水準，於2000年黯然退休。

前中日龍監督与田剛（左）曾於1990年以35個救援點拿下「最優秀救援投手」、「新人王」雙料大獎，可惜後來因傷所困，只有短暫的活躍表現。 擷圖自中日龍官方推特
前中日龍監督与田剛（左）曾於1990年以35個救援點拿下「最優秀救援投手」、「新人王」雙料大獎，可惜後來因傷所困，只有短暫的活躍表現。 擷圖自中日龍官方推特

三瀨幸司2004年以新人之姿扛下軟銀守護神，出賽55場貢獻32個救援點，與橫山道哉並列最優秀救援投手，最後還以28歲又7個月成為洋聯史上最年長的新人王。隔年三瀨幸司還是出賽54場，不過季中表現走樣，加上馬原孝浩竄起，守護神位置被取代，三瀨轉任中繼。2006年拿下最後一次救援成功之後，到他2010年被交易到中日龍、2014年引退就再也沒有救援入帳。

平井正史則是包含他2003年被交易到中日龍，2013年再度回鍋歐力士，總計在日本職棒打了21年，出賽高達569場，留下63勝43敗41次救援成功84次中繼成功、防禦率3.31，相對之下是活躍度高的選手。不過後來他還是無法超越1995年「最優秀救援投手」、「新人王」、「最高勝率」當時一口氣包辦三大獎的活躍程度。

大勢至今表現出色是事實，也讓當初第一輪抽籤錯失左投隅田知一郎（※後被西武獅隊挑中）之後，挖掘他的球探部門走路有風。不過大勢在大學時期曾經有手肘的傷痛史，甚至曾經一度整年無法投球，因此儘管原辰德監督將以避免3連投等措施保護他，能否長期維持球威還有待觀察。

儘管如此，巨人軍除了大勢（2021年第一指名）之外，鍬原拓也（2017年第一指名）、堀田賢慎（2019年第一指名）、赤星優志（2021年第三指名）、山崎伊織（2020年第二指名）等年輕投手一一竄出頭，未來投手戰力形勢一片大好。

棒球專欄 讀賣巨人 廣島鯉魚 山崎康晃 栗林良吏 大勢

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