擺脫西蒙斯後76人神清氣爽 哈登助安比德邁向巔峰

例行賽進入尾聲，東區龍頭熱火除了接下來以二連敗結束球季外，否則將會確定是東部第一種子，至於二到四名就非常微妙了。彼此間現在只有半場勝差，在剩下的兩到三場賽事中，排序隨時都有機會再洗牌。

暫居第二的波士頓塞爾蒂克，除了下一場將與排名第三的公鹿正面對決之外，還得卯上西區第二的灰熊，賽程最硬。至於目前排名第四的76人還有三場球分別對上暴龍、溜馬，與活塞，除了排名第五的暴龍，剩下兩隊位居東區倒數二、三名，著實有機會在例行賽的最後一天種子序向上竄位。

回顧本季例行賽中，76人對上熱火、塞爾蒂克、公鹿的戰績中，除了與塞爾蒂克交手都是在明星周前之外，和其餘兩隊交手呈上下半季各半。與塞爾蒂克對戰2勝2敗，主客場各半的前提下，76人表現不佳，勝負分為-8，主場平均輸18分，客場僅小贏2分。

假設塞爾蒂克下一場擒下公鹿，那就很有機會將衛冕軍擠到第四種子，而若季後賽首輪皆是高順位種子過關的話，第二輪76人就有機會要對上例行賽他們不好應付的綠衫軍。不過兩軍還沒有在有哈登(James Harden)加盟之後交手過，陣型、打法的改變，會讓勝負還難說。

76人在例行賽對上塞爾蒂克時位居下風，在季後賽時最好能避免提早碰頭。 美聯社

反而76人面對到排名第一的熱火，對戰成績也是2勝2敗，但彼此球賽內容呈現拉鋸，勝負差大約在一到兩顆球的差距。對上公鹿時，則是一勝兩負，勝負差同樣膠著在一兩顆球，是唯一和有哈登在陣中的76人交手過的前四種子。雖然76人該場球以兩分落敗，但是哈登狂轟32分9助攻，創下轉隊以來19場球新高。

送走西蒙斯迎來哈登 76人決勝期獲得奧援

自從76人與西蒙斯(Ben Simmons)分道揚鑣之後，全隊神清氣爽，哈登初來乍到全隊就先用五連勝來以示歡迎，有他出賽的情況下整體勝率也拉高到68.4%，比起沒有哈登時的60%，或者是目前全季平均的62%勝率都要提高不少。首先76人的場均得分能力並不出色，只排在聯盟中後段班，團隊籃板，助攻更是倒數有名的。

76人在火力不夠兇猛的情況下，贏球憑藉的就是他們防守，場均失分控制在不錯的聯盟第八，靠著防守起家去帶動進攻，關鍵時刻能有安比德(Joel Embiid)跳出來主宰球隊一天到晚遇到的膠著戰況，是球隊戰績卻能高居東區前四種子的原因之一。

比起西蒙斯在陣中無法拉開進攻圈，在油漆區又可能和安比德或者哈里斯(Tobias Harris)場上走位重疊，甚至是決勝時期無法承擔責任，甚至容易神隱。這現象和過去在母隊長期都是隻手遮天的哈登相比簡直大相逕庭。哈登的到來，宣告著球隊進攻端獲得火力奧援，關鍵時刻的進攻選項，除了安比德之外，又多了能夠信賴與接掌戰局的哈登，有助於76人進攻端打得更加奔放。

76人由哈登來登任控衛之後，在進攻方面變得更加強勢與更多變化，不再像過去那樣有些綁手綁腳。 美聯社

哈登個人打起來也比在籃網時看起來更加得心應手，雖不力拚個人數據上的強攻，但卻幫助到安比德的成績邁向頂端。76人帶給對手在外圍持球的威脅性變大，由哈登吸引防守注意而創造隊友空檔的機會增加，和安比德做擋拆配合在進攻選擇的變化性更多元，安比德單打需要的空間等都因此受惠。

安比德打出生涯年 名列MVP大熱門

安比德上賽季和約柯奇(Nikola Jokic)喚醒聯盟消失已久的長人浪潮，東約西安的兩大全能長人也名列MVP熱門，只可惜上季安比德後來因傷退出競爭行列。本季捲土重來的安比德更上層樓，身體狀態的強化與球技皆是生涯年表現，例行賽登板場次已創新猷，平均30.4分11.6籃板4.2助攻同步締造了個人新紀錄。

安比德更在例行賽尾聲超車原本有機會摘下史上最老得分王的詹姆斯，躍居得分王寶座，MVP呼聲也長期在前三徘徊，繼續和約柯奇互別苗頭，作為聯盟優質長人的典範。

安比德(右)目前的場均30.4分超越詹姆斯的30.3分，有很高的機會成為本季的得分王，同時也將是年度MVP的熱門人選。 美聯社

此外，季初代班西蒙斯被推上先發控球的馬克西(Tyrese Maxey)也因此在例行賽獲得海量磨練，經驗值與球技表現大增。馬克西的投籃穩定度比西蒙斯好上不止一個檔次，現在又有了哈登持球組織進攻，讓他能獲得更多開炮契機。上一場球馬克西對陣溜馬還砍下生涯新高的8記三分彈攻下30分7助攻，球季後段的調整狀況相當不錯，也有助於球隊季後賽戰力發揮。

西蒙斯轉戰籃網 並未帶來絲毫幫助

反觀將麻煩人物西蒙斯納入麾下的籃網卻一場都還沒感受到西蒙斯能帶給球隊的幫助，西蒙斯團隊方面還不斷放出他背部不適，導致歸期未定等等令人搖頭的訊息。還好社群上還能驚見西蒙斯在訓練罰球的暖心影片，那個彈道與準度依舊是球迷所熟悉不會投籃的西蒙斯。

對比76人擺脫西蒙斯這個負資產後的神清氣爽，籃網卻因為先前杜蘭特(Kevin Durant)缺陣，以及傷兵問題困擾，西蒙斯又無法登錄，戰績直線滑落到現在還得從附加賽拚起。

西蒙斯因於椎間盤突出，已確定不會在附加賽上場，籃網用哈登換他，則是賠了夫人又折兵。76人總裁莫雷大概會在心中偷笑：「吾放西蒙斯，如放一鴨耳。今得哈登，得一鳳也。」 路透社

安比德與哈登的搭檔看起來就是比過去和西蒙斯的組合更具備爭冠競爭力，在東區前四名戰力消長，彼此接近的對戰紀錄中，擁有哈登和安比德，且安比德維持健康又處於生涯顛峰，76人有機會挑戰王位，劍指東冠。

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