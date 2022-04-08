唐西奇vs.楊恩 絕代雙驕誰贏天下？

2018年同梯球星獨行俠後衛唐西奇vs.老鷹後衛楊恩，誰能更早贏得天下？從球隊文化和老闆投資野心看，唐西奇比楊恩更有機會，獨行俠老闆柯本砸錢砸重點，擅操作風向，正面迎擊側向迂迴背後謀略都很擅長，2011年總冠軍經驗是最大底氣。

獨行俠在交易送走221公分長人波爾辛吉斯後戰績、戰力扶搖直上，目前站上西區前四，防守效率第六是獨行俠最重要提升。基德執教獨行俠第一季就有效改善球隊防守，大獲人心，陣容深度傲人，獨行俠現在是聯盟最有本錢打「死亡五小」陣容球隊，唐西奇、丁威迪、布朗森、芬尼史密斯、布拉克、鮑威爾，控球、射手、突破、防守苦工一應俱全。

獨行俠在唐西奇(中)帶領之下，本季更上層樓，終於打進西區前四強，球隊目前的6成25勝率也是近年最佳。 美聯社

跟獨行俠今年防守規格、戰力內容比起來，老鷹防守效率第26，排名倒數，很可能就是拖垮老鷹最大絆腳石，這也是楊恩生涯競爭中最不利局面。

楊恩、唐西奇入行四年 個人表現、數據、魅力不相上下

23歲唐西奇出道即顛峰，今年場均28.3分、8.7助攻、9.1籃板，投籃命中率4成56，三分命中率3成53。24歲楊恩今年場均28.2分、9.7助攻、3.8籃板，投籃命中率4成59，三分命中率3成83。

從數據、個人表現、比賽掌控力、帶隊能力、關鍵球等細節去分析比較，兩人旗鼓相當。楊恩的投籃、突破、比賽創造力絲毫不輸唐西奇。唐西奇更大優勢在一對一、身材輾壓相同位置對手，並擁有更好對位能力，經常可以形成「錯位」優勢。

兩人在球隊都佔據大量球權，擁有無限開火權，但獨行俠今年經過交易、整合和換帥，陣容合理性、教練表現、防守都在老鷹之上，唐西奇在跟楊恩競爭中將會更佔上風。

楊恩(中)球風充滿創意，本季場均助攻9.7次排名NBA第3，勝過第5名唐西奇的8.8次。但老鷹整體表現常常很不穩定，今年只能勉強搶到附加賽資格。 美聯社

獨行俠反超爵士、金塊站上西區前四種子 球隊肯定做對了許多事

1、放棄波爾辛吉斯：波爾辛吉斯為獨行俠效力不到三年，三年出席率分別是57場、43場、34場，出勤率大約六成，獨行俠不可能依靠一個每年固定都要缺席至少30-35場比賽球星奪冠，唐西奇需要更健康能防守，不管是禁區還是外線，可以把球投進籃框夥伴。

2、提升防守：基德沒有食言，他改變獨行俠防守習慣和輪換，大大提升球隊防守強度，控制失分掌控節奏。

3、比湖人更瘋狂小個陣容：我習慣把唐西奇比喻成湖人詹姆斯，他們在球隊角色、能力、打球方式非常相似。兩人都打控球，都擁有出色低位、背框、創造錯位能力，都能靠身材和對位輾壓對手，同時佔據大量球權，幾近球霸。但獨行俠擁有比湖人更出色攻防武器和更多天賦。

獨行俠控球布朗森是被低估大將+奇兵，先發、第六人兩相宜，射手布拉克、芬尼史密斯、伯坦斯、哈達威一字排開，有足夠威嚇，後衛丁威迪全能殺手+控球，讓唐西奇、布朗森的控球角色可以更多變化，籃板超級苦工鮑威爾+空間長人卡列柏，

獨行俠送走波爾辛吉斯(右)，並讓體型小好幾號的鮑威爾(左)上場做更多苦工，結果獨行俠反而打得更好！ 美聯社

一旦獨行俠能在季後賽保持聯盟前五防守強度，唐西奇就像顛峰詹姆斯，他有能力帶領獨行俠打出最大想像空間和奇蹟。

老鷹進攻效率第二，但防守效率第26，是聯盟防守最差前五名球隊，老鷹在季後賽附加賽需要很棒手氣和很好球運，楊恩的進攻和帶隊方式不容易扭轉情勢，為老鷹開路創造新局。

今年看來唐西奇很有機會帶領獨行俠殺到西區第二輪，挑戰西決，獨行俠「死亡五小」能不能發揮到極致，打出最棒防守強度、韌性是最大關鍵。老鷹沒有聯盟前10等級防守效率，楊恩也不是擅長掌握攻防細節的控球，老鷹能不能殺出附加賽取得季後賽席位，問題還是不小。

入行四年，唐西奇未來還是比楊恩更富有想像空間！