藍鳥投打陣容皆稱霸美聯 進軍世界大賽是合理目標

去年只差一勝就能夠晉級季後賽的藍鳥隊，今年補強相當積極且有效，無論打線還是投手群，其陣容不但遙遙領先同區強權洋基與紅襪隊，甚至足以稱霸美聯，目標直指世界大賽。

其實去年藍鳥隊本該晉級季後賽，他們的得失分差183在美聯僅次於光芒及太空人隊，若以得失分來統計的畢氏勝負(Pythagorean W-L)來算，他們理應得到99勝，要打進季後賽綽綽有餘。他們的團隊OPS+為全聯盟第一的115，ERA+則是美聯第4的113，顯示投打陣容相當平均且堅強。可惜他們的贏球效率不佳，最終只獲得91勝而飲恨。

今年他們捲土重來，再將陣容提升到另一個檔次，這回稱霸美聯的恐怕不只打線，連投手群都令對手難以望其項背。本季藍鳥輪值最大的損失莫過於少了去年塞揚獎得主瑞伊(Robbie Ray)，但他們也迅速填補了瑞伊的缺口，以5年1億1000萬美元的合約簽下同樣在去年脫胎換骨的高斯曼(Kevin Gausman)。高斯曼去年表現不輸瑞伊，他的fWAR值4.8排全聯盟第8，還優於瑞伊的3.9，絕對足以勝任王牌的角色。而藍鳥還有另一張王牌貝瑞歐斯(Jose Berrios)，去年季中被藍鳥交易到手的他過去就是雙城隊的王牌，去年fWAR值4.1排在全聯盟第14位，同樣優於瑞伊。今年這對雙王牌組合將會相當有看頭。

高斯曼去年在巨人隊突然變身超級強投，藍鳥找他來補瑞伊的缺是很適合，他生涯前6季都在金鶯，對美聯東區球隊有相當程度的了解。 美聯社

藍鳥輪值中後段也不惶多讓，去年初登大聯盟就表現突出的馬諾亞(Alek Manoah)相當具王牌的潛力，上季防禦率3.22為美聯新人先發投手最佳。柳賢振上季雖然表現較為走下坡，防禦率為4.37，但好消息是他已連續三季沒有大傷，身手若能回復到2019與2020年也是很猛。藍鳥今年還以3年3600萬簽下去年入選明星賽的菊池雄星，預計會是第五號先發。菊池去年上半季表現較為出色，但下半季就一瀉千里，期盼他能維持去年明星賽前的水準。

經過一連串的補強後，藍鳥輪值可說無弱者。而牛棚除了有上季防禦率2.14的王牌終結者羅馬諾(Jordan Romano)把關外，藍鳥又簽下去年馬林魚隊的終結者賈西亞(Yimi Garcia)擔任佈局投手，讓後援部隊更加穩固。藍鳥這樣的投手群別說稱霸美聯了，就連國聯的道奇及釀酒人隊恐怕都要甘拜下風。

柳賢振去年大量失分情況是較難控制，但已連3季保持健康。他生涯在大聯盟的8球季中，有4次是單季拿下14勝，其中包含去年球季。 美聯社

但藍鳥隊真正嚇人的還是他們的打線，去年他們團隊全壘打數262高居全聯盟第一。今年他們雖少了上季45轟的塞米恩(Marcus Semien)，但也補進了攻守俱佳的明星三壘手查普曼(Matt Chapman)與快腿塔皮亞(Raimel Tapia)。去年的全壘打王小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、完成20轟及20盜成就的比切特(Bo Bichette)、三屆明星強打史布林格(George Springer)與上季明星賽先發赫南德茲(Teoscar Hernandez)是這支打線的重砲核心。

二壘手畢吉歐(Cavan Biggio)、左外野手古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)與捕手簡森(Danny Jansen)也都有一定的長打能力，且他們還有一位名列今年Baseball America百大新秀第7名的強打捕手莫雷諾(Gabriel Moreno)隨時都有機會上大聯盟亮相。如此一來藍鳥隊一到九棒一字排開每位都相當具威脅性，長程火力、機關槍連線與速度都兼顧到了，美聯沒有一支球隊足以與之匹敵。

小葛雷諾去年打出48轟，成為大聯盟全壘打王，而且他還有.311的高打擊率，OPS高達1.002。今年不過是他生涯的第4個球季，會繼續創下什麼樣的怪物紀錄是非常讓人期待。 美聯社

曾二度獲選年度最佳行政的藍鳥隊主席夏派羅(Mark Shapiro)自2016年上任以來，已率領球隊兩度打進季後賽，今年他又打造了這支空前的陣容，頗有藍鳥1992、93年連霸時的氣勢。大聯盟官網在開季前的球隊排名將藍鳥隊列在僅次於道奇的第二名不是沒有原因的，也因此拿下美聯冠軍並進軍世界大賽會是他們合理的目標。接下來也要考驗甫獲得延長合約的教頭蒙托亞(Charlie Montoya)的帶兵功力了，若今年藍鳥與目標相去甚遠，他恐怕會難以交代。