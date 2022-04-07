灰熊雖然全員犀利 季後賽仍要靠莫蘭特掌舵

本季打出大驚奇的灰熊，愈到球季尾段愈有力，一再上演不可能的劇碼。甚至在第一主將莫蘭特（Ja Morant）倒下之後，全員依舊打得犀利無比，球隊在他缺陣時勝率反而更高。於是不少人就笑稱莫蘭特可以不用回來了，季後賽就交給他這幫隊友去打，也許贏面更大。其實不然，莫蘭特在季後賽的作用，遠超過隊上的任何一人。

上一季的灰熊是新制附加賽的最大贏家，第九順位的他們一路掀翻對手，最後從勇士手中搶走了第八種子。即便如此，本季開賽前他們仍是不被看好，結果這匹黑馬更上層樓，不只逆勢衝上第二種子，還再次把勇士給擠了下去。

在灰熊崛起的過程中，三年級生的莫蘭特當然是眾人關注的焦點。出色的運動能力，和製造精彩進球的絕倫魅力，讓他一肩扛起曼菲斯這座城市的新招牌。若是沒有莫蘭特，沒人認為灰熊能夠爬上現今這個高度。

結果，莫蘭特受傷了。當各界預期灰熊會因為主將出缺而熱度稍歇，他們反而愈打愈瘋，甚至還擊退聯盟第一的太陽，拿下七連勝。那場比賽，除了沒有莫蘭特，灰熊還輪休了另外三名先發，甚至打不到一半就沒了總教練，反觀太陽卻是全員回歸賽場，以滿編的主戰卡司對陣，結果這樣的霸主依舊拿不下這群出來撐場的無名小卒。

灰熊主力先發全未上場，還能以122：114輕取全聯盟戰績最佳的太陽，此戰過後相信會讓球員與球迷信心爆棚。 美聯社

莫蘭特缺陣的超高勝率（20勝3敗），被拿來和史上最多勝的勇士相比，灰熊沒有莫蘭特依舊犀利的現象，更成了聯盟當中的一大話題。但吹捧完了灰熊不可思議的陣容深度和戰力密度，一切還是要回到現實。接下來的季後賽，灰熊仍需要莫蘭特上場才有晉級希望。做為當家球星，莫蘭特必須擔綱起以下的三大角色，來為球隊注入最需要的戰力觸媒：分別是大聲公、大心臟和大吸盤。

大聲公：對抗靠氣勢

莫蘭特不只是灰熊的看板人物，更是為球隊發聲的大聲公。莫蘭特在場內外都擁有強大的吸睛能力，無論是強勢暴扣還是高難度拋投，都能一下子打醒主場觀眾；從休息室到球場，他也能打起隊友士氣；而從肢體動作到髮型裝扮，莫蘭特更是當今媒體的新寵兒。

過去球員受傷不能上場時，常常是穿西裝坐在場邊。但莫蘭特勇於表現自我，一身光鮮亮麗的行頭讓他不用得分也能成為焦點。 美聯社

身處在全聯盟電視市場最小的城市，莫蘭特卻以西區後場第二高票入選今年的明星賽，而他在網路社群上的熱度也是一再走高。先前他對馬刺演出誇張的第一時間壓哨球，當時就在聯盟IG創下了歷史新高的點閱數。本季莫蘭特為整個聯盟社群平台所帶來的觀賞流量，更在所有球員當中高居第三。現在莫蘭特對外的發言份量，已不可同日而語。

就算養傷中的莫蘭特出門買了超過五萬美元的金鍊而上了新聞，他也不以為意。外放的作風，就像他戴著的金飾一樣金光閃閃。他很享受這種矚目，而他也成為曼菲斯期待已久的巨星：有著海派的個性，和做為帶頭大哥的領導魔力。

他能夠帶得動這支球隊和整座城市，甚至全美各地的球迷。到時面對季後賽的對抗，灰熊需要莫蘭特在媒體上創造聲量，在對決前製造話題，並且在比賽中讓全隊熱血上湧。

大心臟：決勝靠自信

擔綱球隊主控的莫蘭特，今年在控衛的位置上，曾被媒體選為僅次於太陽保羅（Chris Paul）的關鍵球星。莫蘭特在關鍵時刻的得分以及造犯罰球的能力，這兩項數據都高居聯盟第四，也領先聯盟所有控衛。

而當灰熊半場的進攻系統戰被對手給卡住，陷入難以得分的窘境時，莫蘭特也能夠利用攻守轉換，來為球隊觸發出驚人的得分能量。目前灰熊的快攻得分領先全聯盟，就是莫蘭特帶來的效應，即使外線射手群的手氣不佳，莫蘭特仍有自信能夠帶領球隊取勝。

莫蘭特(左)出手大膽豪放，而且本季命中率是驚人的49.3%，有他在場上，很難指望灰熊會進攻當機。 美聯社

在防守至上的季後賽，就是要有打進關鍵球的大心臟，在眾人皆軟手的時刻，帶隊球星一樣能突破對手的包圍，並打破球隊的低潮。無論是操刀關鍵的進攻，還是結束得分的乾旱，充滿自信的莫蘭特就是灰熊依賴的唯一箭頭。

大吸盤：團隊靠球星

對灰熊總教練和其隊友來說，只要莫蘭特在場上，他就是個大吸盤。這並不是說持球時間長的莫蘭特是個大黑洞，球都吸在他手上，其他隊友都沒份。相反地，他在擋拆或是切入之後的分球，都有很高的助攻比例，隊友的進攻表現也因為他而明顯地獲得提升。其中關鍵的原因，就在於莫蘭特吸引對手包夾防守的能力。

雖然莫蘭特在三分外線的攻擊力算不上一等一，但他本季在籃下的出手次數僅次於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和詹姆斯（LeBron James），而他在油漆區的出手數更是聯盟第一。除了在禁區扣籃，他在油漆區還有一手漂亮的拋投，足以讓他在經過身體對抗或是轉身避掉防守者之後取分，這也讓莫蘭特的進攻變得更具威脅性。

為了防堵他的進攻，對手經常得做出賭博式的包夾防守，結果就是讓灰熊的球員取得更多出手的空檔。總教練簡金斯（Taylor Jenkins）甚至設計兩人同時在弧頂為莫蘭特單擋，在對手急於移位和補防時，莫蘭特的切入分球就能為隊友創造出更大的空間。

莫蘭特(中)的破壞力實在太強大，對手不得不對他進行包夾，這時他也常常能將球傳給空檔的隊友。 美聯社

當今的莫蘭特聲名鵲起，卻還是有人看衰他未來的表現，認為他這種體能派打法的切入型後衛，像是羅斯（Derrick Rose）、沃爾（John Wall）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）等人，目前都是多次受傷且無緣奪冠，而這可能也將是莫蘭特的生涯格局。

無論將來如何，就今年的季後賽而言，灰熊就是需要能殺翻全場的莫蘭特出賽，由他來為球隊建立氣勢，並為觀眾創造高潮，最後為比賽決定勝負。