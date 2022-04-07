平鎮全隊要向他學習 陳致語懂玩球預約下任隊長

「如果一支球隊有幾個像這樣的球員就很好用，我跟全隊選手說要向他學習。」平鎮高中總教練吳柏宏說的是高二小將「小語」陳致語，一個身材條件不突出的選手，不僅穩定先發，也被教頭預約為明年隊長。

身高166公分、體重68公斤的陳致語，為何能在人才濟濟的平鎮先發陣容中搶下一席之地？凡是帶過他的教頭都讚譽有加，自中平國小四年級展開棒球路，啟蒙教練李國強回憶，陳致語很聰明，球技、課業都很好，小五就跟著小六學長一起出賽，會玩球，不過當年中平取得LLB(世界少棒聯盟)中華隊代表權，前往韓國參賽，在冠軍戰對決地主韓國，一記滿壘被判定三振爭議球錯失亞太區代表，這帶給小語相當大的打擊，回來台灣後，練了一天球就決定放棄。

陳致語就讀中平國小五年級就跟著小六學長一起先發，還入選中華隊。 陳致語爸爸／提供

「當時跟小語的家長溝通過，他不想打了，我們也沒辦法」，李國強說到，之後陳致語轉往社區棒球玩玩，沒想到國中會再轉回科班這條路，陳致語的媽媽透露，他跟同學約好去考私校，同時也想去體育班，兩邊併行之下都錄取，小語最終決定去體育班，他說，「如果要我每天坐在椅子上唸書，我可能會瘋掉…」

評估少了一年體能，陳致語與家長討論後，決定報考仁和國中，當時剛接任兵符的教頭曾偉誠說，體育班錄取20人，陳致語是最後一名入選，「那時我不知道這個選手是誰，打社區棒球有點基礎就收收看好了，並沒有抱太大期望，後來才從國強那邊知道他的事，被說是撿到寶」，陳致語人小志氣高，曾偉誠指出，他左打、腳程快，只要上一壘等於上到得點圈，很少被三振，會用各種方式上壘，也入選過U15桃園市聯隊，國三擔任隊長，很有領導能力，且他學業成績也很好，在班上都排一、二名，家教甚嚴，父母會安排時間讓他念書，可以說是允文允武。

陳致語一年沒打球，國中報考仁和國中體育班，國三擔任隊長。 陳致語爸爸／提供

陳致語原本高中要前往日本求學，受到平鎮高中的延攬，曾偉誠坦言，以他的身材條件，原本很擔心他在平鎮可能三年都打鋁棒組，沒想到他高二就擠進木棒組先發，「我有時晚上到平鎮球場拿東西，看到他夜訓在揮棒，自我要求高。」

平鎮教頭吳柏宏說，陳致語安打率高、三振率低，能將犯錯降到最低，這是其他選手要學習的地方，「怕來這邊沒機會，他就是能夠拚到一個位置」，他提到，因球隊需要他的打擊，所以將他安排到外野，其實他內外野都能守，頭腦好，能展現在技術層面上，他的能力各方面適合當隊長，明年就是他了。