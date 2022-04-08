雨神五度來敲門 大巨蛋中職開幕何時成局？

中華職棒2022年日前開打。身為開幕賽擔當的台中洲際棒球場當晚1萬3000張預售票早被球迷們搶購一空，可惜的是比賽才打到第二局就因為天公不作美，導致比賽暫停。由於雨勢最終沒有減弱的趨勢，因此聯盟裁定保留比賽，擇日再戰。而這已是中華職棒開幕賽第五次因雨延賽。

雖然台灣的球迷早已對職棒因雨延賽感到司空見慣，但是在看不到比賽的當下，讓球迷再次感嘆看職棒何時才不需再看老天爺是否賞臉。且令老球迷們不禁又聯想到費日曠時且開幕遙遙看似無期的台北大巨蛋。

巨蛋球場對於老球迷們簡單來說，就是一個沒有期待就不會受傷害的美夢。打從筆者還在讀小學期間，就聽聞蓋巨蛋球場的樓梯響，如今筆者已經跨過不惑之年，卻仍然不見巨蛋球場竣工的確切日期。然而，在經過30年的紛紛擾擾，歷經5任台北市長後，台北市民近年好不容易才看到一個蛋形建築物聳立於台北市內的精華中心。而當年拍板定案要建巨蛋的政府高官早已作古，可是老球迷們至今仍未有機會坐在巨蛋球場內觀賞一場正規的棒球比賽。

台北大巨蛋仍未完工。 報系資料照

在一向以民主為自豪的台灣社會中，公共工程進度緩慢似乎也是民主價值和人民生活的一部份。公民團體的請願和一些政治人物和媒體所塑造出的政治性議題一直以來都圍繞著這碩大的蛋體建築，不但拖延整體的工程進度，也打擊民眾對於巨蛋的信心，同時耗盡所有球迷對於入場體驗巨蛋的期待。

原本預計2015年就可完工的台北大巨蛋，直到今日依然無法使用。延宕了6年的時間，又快到台北市長交接的年份。雖然未來台北市長的人選仍是個未知數，但是新市長是否能把這史上造時最久的棒球場順利完工並找到職棒球隊入主都將會是球迷們所未來關心且期待的話題。當然在部份政治人物的眼中，大巨蛋就是一個充滿政治利益的提款機，只要一天不竣工，就能夠從中獲取更多的政治資本。反觀，球迷們的願望其實很簡單，就是能夠有朝一日能夠在不被天氣的影響下享受棒球比賽，令人惋惜的是球迷們的願望始終被忽略。最終也只能因應著政治人物的利益不斷的燃起與幻滅。

東京巨蛋讓球迷有最好的看球品質。 擷圖自推特

上個世紀末，東京巨蛋歷經3年才能完工，然而台北巨蛋已費時超過30年，如今仍未上演一場棒球比賽。台灣的球迷始終是善良的，在這30年間早已鄉愿的把因雨延賽當成是看棒球的一部份，卻從未有所苛責。事到如今，為了一圓入巨蛋看球美夢的球迷只能引頸期盼，願政府官員們網開一面，達成棒球迷這已經魂縈半甲子的巨蛋舊夢，好讓「因雨延賽」成為一個歷史名詞，不讓中職開幕賽被天公潑冷水，澆熄球迷對於棒球的熱情。