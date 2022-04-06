MLB／普荷斯、葛蘭基倦鳥歸巢 細數2022即將來臨的大紀錄
經歷封館期間的等待和不確定性的煎熬，2022年大聯盟賽季終於要在本周揭開序幕，各隊陣容都有大幅改頭換面，如雙城、遊騎兵、紅人、洋基的「大風吹」，不過也有「熟面孔」回到熟悉的球隊，增添佳話與人情味，像皇家葛蘭基（Zack Greinke）和紅雀普荷斯（Albert Pujols），重返發跡之地，在生涯晚年拚瀟灑轉身、畫下完美句點。
今年38歲的葛蘭基去年還為太空人奪11勝，已連續14個球季都有雙位數勝投（2008-2021），累積的132場敗投和488場先發、3110局等數據皆是現役第一，可謂「活化石」，本季可望躋身「500先發」俱樂部，歷史上僅47人辦到。
2009年身披皇家戰袍榮獲塞揚獎（該年16勝8敗、防禦率2.16，許多進階數據名列前茅），如今回到發光發熱之地，情懷滿滿，他是皇家2002年選秀會首輪第六順位，在他前面的五位─海盜布林頓（Bryan Bullington）、魔鬼魚厄普頓（B.J. Upton）、紅人格魯勒（Chris Gruler）、金鶯羅文（Adam Loewen）、博覽會隊艾佛茲（Clint Everts）都已成為時代的眼淚煙消雲散，足見葛蘭基的「耐戰度」多不容易。葛蘭基過去在皇家大聯盟累積7年歲月（2004-2010），60勝排隊史第13名，今年若進帳10勝，即可和巴斯比（Steve Busby）、費茲莫里斯（Al Fitzmorris）並列隊史第九。皇家隊史「達成1000K」的投手僅六位，葛蘭基可望成為下一位（目前931K）。
春訓登板2場、合計6.2局失3分自責分的葛蘭基確定將主投皇家本季開幕戰，此舉有兩個重大意義：打破原由1999年貝爾契爾（Tim Belcher）保持的紀錄（36歲），成為皇家隊史年紀最大的開幕戰先發投手。且葛蘭基上一回為皇家投開幕戰得回溯至2010年，距今相隔12年，這也締造史上相隔最久為同一支球隊擔任開幕戰先發的紀錄，先前的紀錄保持者是雙城名人堂投手布萊勒文（Bert Blyleven）。
值得一提的是，葛蘭基上次為皇家投開幕戰時（2010年4月5日），對戰的投手正是老虎韋蘭德（Justin Verlander），他倆在太空人當過兩年多的隊友。去年韋蘭德在太空人整季報銷，今年以39歲之齡「復出」，春訓登板4場、拿下2勝0敗，13.2局飆15K，防禦率1.32，老當益壯，他所擁有的226勝是現役最多、史上第67名，再十勝就能追平福特（Whitey Ford），來到史上第61名。「3000局大關」也近在咫尺（目前2988局）。
另一位「世代的臉」、「準名人堂巨星」的42歲普荷斯，連兩年要當「現役最高齡球員」，為聖路易打下大片江山、留下許多豐功偉業的他，與韋恩萊特（Adam Wainwright）、莫里納（Yadier Molina）再續前緣，令紅雀球迷無數回憶湧上心頭。
普荷斯再17發全壘打就能追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、並列史上第四，而「17轟」恰巧是他去年在天使、道奇合計109場出賽的全壘打數，雖然難度不低，但不無可能本季達陣。而3301安是史上第11名，本季擠進前十也是時間早晚的問題。「普神」過往在紅雀待了11季，且是身手巔峰期，許多數據在隊史都有前幾名（全壘打第二、打點第二、OPS第一），本季也預計超越霍斯比（Rogers Hornsby），成為隊史安打榜第四。
無論是葛蘭基、韋蘭德、普荷斯甚至追逐「3000安」的老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）都是且看且珍惜的「傳奇」，老兵不死、但會凋零。
註：本文春訓數據截至台灣時間4月6日賽前。
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