MLB／上季末與今年春訓持續爆發 張育成終獲球團重用

現年26歲的張育成闖蕩大聯盟已進入第四個球季，也是最關鍵的一年。挾著春訓好成績，可望順利進26人名單打開幕戰，不過已無下放權的他無退路，如何能打滿、打好漫長的162場例行賽是考驗開始。

去年，張育成共出賽89場，並以九支全壘打成歷年旅美台灣選手之最。同時，他亦在上一季拉尾盤成主力打者，從7月1日至球季結束打擊率是2成80，獲得球團高層與粉絲關注。游擊底子的張育成，在克里夫蘭守護者隊定位工具人內野手，一壘守了49場、二壘守8場，游擊位置守了7場，而在三壘則是守21場，當球隊面對左投時，他會以一壘或三壘手身份先發。

不過，今年球團計畫改變，有意讓張育成擔任固定二壘手，並在必要時涵蓋游擊防區，等於是他吃飯的老地盤，假設沒抓住機會被剔除26人名單外，張育成只能循交易或指定轉讓途徑另謀出路，明年得從小聯盟重新出發。所以，本季張育成別無退路，無論是主戰二壘手或超級工具人均可，目標要爭取下一紙大聯盟保證約。

2022年球季是關鍵的一年，沒下放權的張育成退無可退，他必須盡全力讓自己留在26人名單內，否則就得循交易或指定轉讓方式另覓舞台。 美聯社

回顧過往，張育成在春訓表現均可圈可點，2018年12個打數打擊率達4成17、2019年20個打數的打擊率3成，2020年31個打數的打擊率為2成90，2021年增加至39個打數來到2成82，今年春訓至4月2日為止累積28個打數的打擊率3成57，打數增加而打擊率亦跟著攀升，進步幅度顯著。尤其去年和今年長打率均破6成，也因此被視為守護者隊二壘手正選。

去年春訓表現出色，於大聯盟開季的張育成未讓棒子加溫，上半季打擊率為1成76。往好處想是起伏不大，3月份打擊率1成50、5月份打擊率1成71，到7月初被下放前的6月份打擊率1成67。論及破繭而出是下半季，他於關鍵時刻屢屢建功，壘上有跑者時的打擊率2成95，在58個打數跑者進佔得點圈時，敲出18支安打送回隊友得分，得點圈打擊率高達3成21。另外，他長打率從2成74跳升至4成26，教練團發現張育成的擊球變紮實，季末總結237個打數吞69次三振，被三振率為29％。

大聯盟本身在商言商，張育成亦有可能在季中被打包交易送走，面對環境改變不必沮喪，只要做好球團賦予的任務，無論在哪個球場都保有一席之地。 球迷Hans Lin／提供

球團對張育成的期待，就是擊球要更好，這方面的確在進步，2020年強擊球比例（Hard hit percentage）是14.3％，到2021年球季提升至33.9％，張育成在減少被三振亦收到一定成效。最明顯是7月22日重返大聯盟，張育成的棒子開了竅，129個打數敲出35支安打，含7支全壘打、25個打點，打擊率2成71而整體攻擊指數提升至8成57，同時擊出滾地球的比例從2020年的71.4％降至35.5％，蛻變為高檔次打者。除了棒子變燙，張育成跑壘和四個位置的內野防守也符合期待，特別是填補布萊德利（Bobby Bradley）受傷時的空缺，40場比賽以先發一壘手登板，為旅美生涯繳出一張漂亮的成績單。

守護者隊 40 人名單太嫩，持續進步的張育成應可站穩一席之地。但是，他得複製上季的好表現並進化才行，終究球季漫長，球員必須持續調整狀態，包括克服自己的打擊弱點，並在球隊需要時挺身而出，無論是內野四個位置，抑或展現速度推進壘包，每一個環節都得到位。當然，大聯盟一切在商言商，還有個可能性是季中成交易籌碼送走，即便如此張育成亦無需沮喪，扮演好自身角色，年方26歲仍大有可為。