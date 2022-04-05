日職／阪神5洋將集體不振 矢野自主離職恐成被迫下台

上週賽程結束，兩聯盟戰況並沒有太大的變化，巨人拉出一波6連勝，而且連勝去年的前兩名養樂多及阪神，目前以8勝1敗近9成的勝率排央聯第一；洋聯的強者軟銀，雖然因對手樂天的疫情關係而停賽兩場，但開季至今仍未嘗敗績，7勝0敗當然是聯盟首位，也讓監督藤本博史創下日職新監督從開季以來的最多連勝紀錄。

另一名新人監督BIGBOSS新庄剛志就完全不同了，好不容易在5連敗後拿到生涯執教首勝，進入4月後一勝難求，1勝8敗在洋聯墊底，不過火腿近幾年戰力在調整期，已連續3年在後段班，換一個監督對戰績幫助實在有限，因此打出這種成績也符合預期，但央聯的阪神就大出眾人意料之外了(當然虎迷是最感到意外的)，去年與養樂多無勝差，最後以些微勝率屈居第2名的阪神，今年球季打到現在的勝場數竟然還未開張，開季之後慘遭9連敗，刷新央聯史上的開季連敗紀錄，已落後第5名的中日4場勝差，輸在起跑點要再追上，只有困難重重可形容。

阪神今年到底跟去年有什麼差別，導致一勝難求？這幾年的阪神是一支攻擊得分能力很弱，但靠著強大的投手戰力，戰績都能維持在央聯前3名的球隊，以上季的團隊數據來看，阪神的團隊總得分只有541分，是聯盟倒數第2名，不過失分也是聯盟第2少的508分，因此儘管得分很少，團隊投手防禦率3.30的版神，整季下來的得失分差卻還是正的，其中先發投手的防禦率3.04是全聯盟最佳，可說是撐起阪神防守第一線的最關鍵一群人。

今年開季9場下來，阪神打線所呈現的狀況比上季還要差，總得分29分只比中日多1分，場均3.2分左右，比上季的3.78分還少，團隊打擊率也從2成47退步到2成39，其中開季帶上一軍的雙洋砲，表現更是讓人嘆氣，馬提（Jefry Marté）出賽7場 ，打擊率僅有1成54，3日因右腳傷勢又被下放二軍；小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）延續去年的低迷打擊狀況，本季出賽8場，雖然打出1發陽春砲，但至今也只有這支安打，進入4月後已多場未先發上陣，不過即使打擊狀況不佳，只要投手能維持上季的表現，還是不會淪落到現在的局面，問題就是投手整個大崩盤。

首先是去年傲視群雄的先發投手陣，今年9場用了7名先發投手，其中只有藤浪晉太郎及西勇輝兩人是優質先發，但藤浪在第2場先發也只投4局挨3轟失6分退場，因此先發投手群中除了西之外，其餘6人的防禦率都超過4，去年表現不錯的伊藤將司、秋山拓巳、甘凱爾（Joe Gunkel）的首場先發都投不到7局就退場。

今年的開幕投手藤浪晉太郎，在第2戰遭狙擊，單場被打3支全壘打，不過不只他，阪神的先發投手群表現普遍不佳。 擷圖自阪神虎官方FB粉絲團

先發投手的防禦率逼近6，牛棚投手也不惶多讓，去年奧運國手岩崎優的防禦率超過6，開季被定位為守護神的新洋投凱勒（Kyle Keller），則是2場後援都大爆炸，導致球隊被逆轉輸球，他被下放二軍後，調上去年球季後半段轉中繼後回穩的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），但今年第2場出賽就狂丟4分，投手方面也同樣有洋投表現不佳的問題。

今年新加盟阪神的洋投凱勒(左)，開季被定位為守護神，後援兩場都被對手逆轉，隨即被下放二軍。

阪神的矢野燿大在春訓前拋出今年將是他擔任監督的最後一年，在開季前就決定季後要離職，對球隊的士氣或是教練團的調度反應當然會有所影響，只是球員們的表現才是決定勝負的關鍵，接下來這週的6場賽事，阪神都將在真正的主場甲子園迎戰對手，相信在全場虎迷的鼓勵下，矢野監督應該能拿下本季首勝，扭轉氣勢，將阪神從泥沼中拉出來，否則再這樣下去，矢野可能不用等到季後主動離職，而是在季中就會被迫結束這次的監督生涯。