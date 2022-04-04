上不了場的最強投手 狄葛隆讓大都會尷尬到不行

狄葛隆（Jacob deGrom）是現役最強投手——沒有之一。只要看過他投球的人都不會懷疑這一點。身兼三種全練到最頂的球路——四縫線速球、滑球及變速球（其實還有他不常用的曲球），打者要不是目瞪口呆看著狄葛隆平均時速高達99.3英哩（別說先發投手，救援投手勝過他的也不過兩人）的速球進壘，就是自以為揮得及時，卻發現來的是出手一模一樣卻足足慢了十英哩的變速球。不過更常看到的其實是打者出棒打他那時速破90，轉速、下墜及偏移幅度更高得嚇人的滑球——然後揮棒落空。（去年打者打狄葛隆滑球揮棒落空的機率高達58.1%，在全大聯盟投手所有球路中排名第一）

翻開狄葛隆的數據，更會讓人覺得討論他是不是現役最強投手根本是對他的侮辱。真正值得探討的是在史上最強投手榜上，狄葛隆該排第幾名？去年球季一開打，狄葛隆就先創了一個前4場先發三振50次的歷史紀錄。到了六月，已經投了12場先發的狄葛隆又把他的防禦率降到史無前例的0.50（是的，你沒看錯），也是史上頭一次有投手能連續12場先發場場責失都不超過1分。最扯的是這段時間內狄葛隆本人的打點（6分）甚至比對手打者還多（5分）。另外他還「順手」破了個最快投出100次三振（只花了61.2局）的紀錄。

狄葛隆在去年的前12場先發表現可說是震古鑠今，每一場的責失都在1分以內，防禦率低到只有0.50。 歐新社資料照片

明星賽後就消失 再也看不到狄葛隆上場投球

就在明星賽後，感到前臂僵硬的狄葛隆先是被放到10天傷兵名單，隨後他的健康狀況就成了羅生門。先是傳出他手肘韌帶可能受傷，之後大都會高層跟狄葛隆本人又跳出來否認，但無論如何他還是被「提前關機」不再上場。在休養了大半球季外加一整個冬天，終於在春訓又看到他久違的身手（兩場先發投5局就三振10名打者，僅責失1分）後，卻又在上週傳出狄葛隆右肩不適，必須停機至少一個月再做觀察的噩耗。

對大都會來說這個消息再壞不過。偏偏禍不單行，僅隔一天新加入的另一位塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）也拉傷大腿筋，開幕賽能否上場成了問號。原本手握兩張王牌還在思考要先打哪一張的新科總教練蕭瓦特（Buck Showalter），一下子陷入開幕賽先發投手該派新交易來的貝希特（Chris Bassitt）、去年下半季表現一瀉千里的沃克（Taijuan Walker），還是因傷錯過大半季，最後兩個月才歸隊又頻頻被打爆的卡拉斯科（Carlos Carrasco）的窘境。

薛則(圖)是2013美聯塞揚獎、2016、2017國聯塞揚獎得主，狄葛隆則是在2018、2019包辦國聯塞揚獎，兩人今年成為隊友，讓人對大都會先發輪值讚譽有加，但兩人開季都不能出賽，「玻璃化」的速度也讓人驚訝。 美聯社

對身價「屌打」其他29隊老闆的大都會老闆科恩（Steve Cohen）來說，能夠用錢解決的問題就不是問題——偏偏狄葛隆受傷留下的難題就不是金錢可以解決。如果狄葛隆早點受傷，科恩還可以回自由球員市場採買，但在封館前各隊瘋狂掃貨、封館結束的一波爆買後，目前市場上最好的投手是年滿36歲最近四年只投了兩百多局的奎托（Johnny Cueto）。如果要透過交易，大都會也沒有太多籌碼，只能靠吞下其他隊爛約的方式來完成。但早在狄葛隆還沒受傷前，大都會高層就一直在跟教士談一筆換來先發投手派岱克（Chris Paddack）附帶吞下荷斯莫（Eric Hosmer，目前還有4年5900萬美元合約在身）這個燙手山芋的交易。如今狄葛隆受傷，大都會卻毅然決然喊停。因為縱橫商場多年的科恩雖然財大氣粗，卻不是凱子。剛出爐的新版勞資協議訂出更高級距的豪華稅（許多人戲稱為「科恩稅」），一旦大都會做成這筆很可能成為冤大頭的交易，科恩就將成為被課「科恩稅」的第一人。

然而對去年砸大錢簽下林多（Francisco Lindor）、季後又在市場上大灑幣（2.6億，僅次於遊騎兵的5.8億跟道奇的2.7億）簽了薛則等人的科恩來說，全力拼冠軍只能是今年唯一的選項。各大媒體也多預測大都會是「保底」季後賽的勁旅。但同區的衛冕隊勇士跟同樣大加補強的費城人依舊是不可小覷，其他如教士、釀酒人論實力也都跟大都會旗鼓相當，陣容更加豪華的道奇就更不在話下。一旦連續五年勝場貢獻值（WAR）都居全隊第一的狄葛隆身體狀況稍有差池（即便只投了兩個月，去年狄葛隆位居所有投手第九位的4.9 WAR仍狠甩隊友幾條街），大都會就有可能再次翻船，重蹈去年下半季兵敗如山倒的覆轍。

大都會去年在開季前與林多簽下10年、3.41億美元的超級長約，結果只換來20轟、10盜、打擊率.233的中等成績。 美聯社

年底留不留狄葛隆 大都會大難題

對大都會來說，狄葛隆受傷所帶來的尷尬還不止於此。今年球季結束後狄葛隆將有權跳脫合約成為自由球員，如果他能保持健康，跳脫顯然是意料中事。但由於今年6月就滿34歲的狄葛隆近況堪憂，科恩老早就宣稱沒有提早與他續約的打算。假使狄葛隆傷後復出又投出如同前幾年的超一流成績並選擇跳脫，他跟貝希特、沃克及卡拉斯科都將成為自由球員，大都會就一下子少了四名先發投手。反之如果狄葛隆傷勢復原不理想或復出表現不如預期，勢必選擇留下的他等同一枚價值3250萬（狄葛隆明年年薪）的未爆彈，而且會讓先發投手大失血的大都會在季後補強縛手縛腳。

大都會前兩年先後放走了自家培養的先發投手惠勒（Zack Wheeler）及馬茲（Steven Matz），如今都在其他隊「修成正果」，其中惠勒更成長為同區勁敵費城人的王牌投手。上球季甫一結束，當年「新大都會三劍客」中最年輕的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）也在跟高層鬧得不愉快後轉投他隊。原本可以打造投手王國的大都會，如今在狄葛隆再度受傷後竟陷入先發投手捉襟見肘，連老闆科恩也難以挽救的困局。新球季開幕在即，且看大都會能否走出這窘境？