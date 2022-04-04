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中職／台鋼選總教練不用急 新軍領隊、球探才是關鍵

聯合新聞網 / Ramos
台鋼送出加盟意向書並完成簽約後，將成為中職第六支球隊，隊名就是台鋼雄鷹。 聯合報系資料照片
台鋼送出加盟意向書並完成簽約後，將成為中職第六支球隊，隊名就是台鋼雄鷹。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹日前宣布劉東洋擔任隊史首位領隊，總教練人選未定，他山之石，依照過去韓職新成立的第9、10隊NC恐龍、KT巫師建軍歷程，都是先確定團長(等同中職領隊，類似大聯盟球隊GM)、球探，最後在選秀之前才找好總教練，其實台鋼不用急著馬上找到總教練，仔細慎選評估再公布也不遲。

中職宣推部主任劉東洋出任台鋼雄鷹領隊。圖／台鋼雄鷹隊提供
中職宣推部主任劉東洋出任台鋼雄鷹領隊。圖／台鋼雄鷹隊提供

先來看成立時間較近的KT巫師好了，2013年KT巫師確定成軍，這一年一開始先確定團長和制服組骨幹，接著建立完整球探編成體系，7月1日投入先行指名地區優先選秀，8月8日才確定隊史首任總教練為曹凡鉉，8月26日再投入韓職一般選秀。

換句話說，KT巫師把團長、球探列為首要必須找好的人選，選秀前再搞定主帥即可；順帶一提，韓職選秀會各隊派出的都是團長，而非總教練出席，團長和球探主導選秀獵才方向。

再來看NC恐龍建軍過程，2011年NC恐龍正式成軍，這一年4月球隊先成立龐大球探編成體系，並敲定團長人選，同樣先投入先行指名地區優先選秀，期間也舉行兩次戰力外測試會，8月31日才決定延攬金卿文出任總教練，隨即投入韓職一般選秀。

2012年NC恐龍投入第2次一般選秀，球季結束參與唯一一次擴編選秀，在其他8隊20人保護名單之外各挑1人，需支付每人所屬球團10億韓元（約2300萬台幣）轉隊費，這樣NC恐龍就有超過60名球員，2013年正式進軍韓職一軍例行賽。

曹凡鉉執掌KT巫師兵符之前，曾任SK飛龍、起亞虎總教練各4年，兩度領軍打進總冠軍戰，拿過1次總冠軍，也是2010年廣州亞運南韓金牌教頭，算是相當有實績和經驗的教頭。

金卿文就更不用說了，他是2008年北京奧運南韓金牌教頭，來到NC恐龍之前，曾擔任8年斗山熊總教練，3度帶隊打進總冠軍戰，可惜皆鎩羽而歸，2011年季中因戰績不佳請辭負責，不久即擔任NC恐龍總教練。

無論金卿文或曹凡鉉都沒有脫離球界太久，即接任韓職新軍教頭一職，而且兩人無論名氣、帶兵實績、領導統御能力都無庸置疑，算是相當合適的人選。

NC恐龍(左)、KT巫師(右)是韓國職棒最晚成立的兩支球隊，成立之初比較像台鋼雄鷹一樣從0開始。 擷圖自NC恐龍、KT巫師官方網站
NC恐龍(左)、KT巫師(右)是韓國職棒最晚成立的兩支球隊，成立之初比較像台鋼雄鷹一樣從0開始。 擷圖自NC恐龍、KT巫師官方網站

台鋼雄鷹走的路其實和KT巫師、NC恐龍類似，先確定劉東洋擔任領隊，且已著手建立球探體系，實際上台鋼已有幾名球探口袋名單人選，而且不乏有經驗者，另外也逐步延攬制服組成員。

台鋼雄鷹董事長王炯棻日前接受媒體採訪時曾表示，台鋼總教練人選有5人，正積極徵詢對方意願，預估最快四、五月就會對外公布；其實這是正確的做法，因為現階段對台鋼最重要的事是7月季中選秀，按照KT巫師、NC恐龍初期建軍作法，團長(領隊)和球探決定選秀要怎麼選，而非總教練，台鋼總教練甚至在7月季中選秀前夕確定即可，根本不用急。

現階段台鋼總教練人選傳言很多，無論最終誰出線，都需要一名有經驗與實績的教頭擔任，特別是第6隊成立備受各界矚目，如果起手式平凡無奇，無法打響第一砲，未來的路只會走得會更艱辛。

棒球專欄 台鋼

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