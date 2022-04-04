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日職／打擊王3連霸接班人 吉田正尚緊追鈴木一朗

聯合新聞網 / Hiyan
吉田正尚是目前日本職棒的頂級打者之一，本季將爭取連續3年打擊王頭銜。 擷圖自歐力士球團官方推特
吉田正尚是目前日本職棒的頂級打者之一，本季將爭取連續3年打擊王頭銜。 擷圖自歐力士球團官方推特

日本職棒中央、太平洋兩大聯盟近10年的打擊王得主，呈現一個迥然不同的現象。中央聯盟有布蘭柯（Tony Blanco）、穆頓（Matt Murton）、坂本勇人、宮崎敏郎、畢謝德（Dayan Viciedo）、鈴木誠也（2019、2021兩度），合計7度由右打者拿下打擊王。而太平洋聯盟則是截然不同，近10年打擊王清一色是左打者，上一次右打的打擊王竟然已經是超過10年前、2011年的內川聖一（軟銀），兩聯盟的「左右高低」呈現極端對比。

在近年洋聯的強力左打之中，歐力士猛牛隊的吉田正尚最受到矚目，因為他已經連續蟬聯近兩年的洋聯打擊王，維繫近10年洋聯左打獨大的傳統，今年將往打擊王3連霸這個偉大的目標邁進。

在1950年兩聯盟分制之後，日本職棒史上能夠連續三年蟬聯打擊王的只有6名選手，分別如下：

  • 長嶋茂雄(巨人) 1959年～1961年 連續3年

  • 張本勲(東映) 1967年～1970年 連續4年

  • 王貞治(巨人) 1968年～1970年 連續3年

  • 落合博満(羅德) 1981年～1983年 連續3年

  • Alonzo Powell(中日) 1994年～1996年 連續3年

  • 鈴木一朗(歐力士) 1994年～2000年 連續7年

其中，最近一位達成的正是日本職棒史上最長打擊王7連霸的鈴木一朗，他同時也是本季挑戰者吉田正尚在歐力士的大前輩。從一朗1994年以0.385打擊率掀起「ICHIRO旋風」開始到他在歐力士最後一個球季的2000年，連續7年在太平洋聯盟打遍無敵手，最高打擊率是2000年的0.387。甚至到他2001年轉戰美國職棒西雅圖水手隊的第一年都還是美聯打擊王，可說是「美日通算」8連霸。日本職棒僅次於鈴木一朗的張本勳也只有連續4年拿打擊王，巔峰時期的鈴木一朗有多厲害，可以想見。

鈴木一朗2001年在大聯盟的第一個球季，就以.350打擊率成為美聯打擊王，同時也獲得新人王、MVP等頭銜，美日通算是連續8年獲得打擊王。 歐新社資料照片
鈴木一朗2001年在大聯盟的第一個球季，就以.350打擊率成為美聯打擊王，同時也獲得新人王、MVP等頭銜，美日通算是連續8年獲得打擊王。 歐新社資料照片

而中日龍隊史上的傳奇洋將之一包威爾（Alonzo Powell），則是史上唯一連續3年打擊王的外籍打者，他在1994年～1996年連續3年稱霸中央聯盟，等於是和鈴木一朗同期的兩大安打製造機，開創了「央聯Powell、洋聯Ichiro」的時代。不過包威爾1997年之後走下坡，不僅無力創下4連霸，打擊率還驟降到0.253。1998年包威爾被阪神虎隊找去拯救打線，出賽78場比賽打擊率也僅僅只有0.255，隔年起離開日本職棒，直到2020年才再度回到中日龍隊擔任打擊教練。

然而，不僅打擊王3連霸的打者只有6人，在吉田正尚之前，就連2連霸都只有大下弘、与那嶺要、Jack Bloomfield、江藤慎一、Randy Bass、正田耕三、鈴木尚典、小笠原道大等8人。不過這些打擊高手都過不了V3這一關，因此今年球迷對吉田正尚更是寄予厚望。

吉田正尚要邁向這個偉大紀錄，跟後面掩護他的打者有很大關係。去年原本要扮演這個角色的洋砲瓊茲（Adam ones）無力掩護，但因為有杉本裕太郎的竄起，拿下洋聯全壘打王，因此讓對手被迫比須分散針對吉田正尚的集中攻擊，也讓吉田正尚有更好的發揮機會，因此這個部分仍是今年的重點。

吉田正尚熱身賽出賽8場24個打數只有4支安打，打擊率0.167，杉本裕太郎也以連續11打席無安打結束熱身賽，打擊率降到0.233。進入到例行賽之後，吉田正尚目前打擊率0.267，還在慢慢熱機階段。反倒是杉本持續低迷令人擔心，打擊率只有0.147（34打數5安打、被三振12次），全壘打尚未開張。杉本何時能夠復活重拾身手，不僅攸關歐力士的戰績，也牽動吉田正尚的打擊王3連霸之路。

棒球專欄 鈴木一朗 吉田正尚 王貞治

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