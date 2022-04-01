新世代德國坦克 華格納兄弟成魔術的希望

聯盟中擁有多對兄弟檔並不稀奇，但要身處同隊打拼，那機會就真是可遇不可求了。 舉凡是過去曾在太陽同隊，再續大學同隊時光的雙胞胎莫里斯兄弟，曾經一起待過溜馬的哈勒戴三兄弟中的大哥和三弟。甚至是前兩年在公鹿聚首的雙胞胎洛培茲兄弟，這些都是難能可貴的手足回憶。

放眼聯盟當今陣容名單，同隊戲碼熱映中的還有公鹿隊MVP字母家的安戴托昆波兄弟，以及魔術隊裡，未來德國籃球希望的華格納兄弟。有趣的是，這兩組的共通點都是弟弟的發展比哥哥順利。以未來性來說，眾多兄弟檔，特別是同隊搭檔之中，平均年齡最年輕的華格納兄弟最值得期待，堪比爛隊魔術裡的春天。

字母哥(左)他哥(右)主要任務是在穩定弟弟的情緒，平均每場僅有2分2籃板左右的貢獻，但兩兄弟一起奪冠也是一時美談。 歐新社資料照片

身上流著德國血統，來自密西根大學的華格納兄弟，擁有歐陸鋒線一貫特點的高大，具備一定的射程，雖然體能不是他們的賣點，但解讀球賽與戰術吸收力卻表現得相當不錯，接受美國大學洗禮的他們，基本上在銜接NBA舞台也沒有歐洲球員跨海的種種文化差距難題，他們欠缺的只是經驗的累積與發光的機會。

德國籃球新希望 華格納兄弟當仁不讓

在諾維茨基褪下德國隊戰袍後，一度擔綱國家隊招牌的實屬施羅德(Dennis Schroder)，不過，施羅德因為一連串事件，個人身價與生涯發展直線滑落，職業賽場放棄湖人的高額續約價碼，國際賽又因為保險談不攏而拒絕參戰。落得一年短約轉戰綠衫軍，卻又打不到50場就被送到全聯盟最爛的火箭，想當然爾，重建球隊的未來自然不會有他的一份。

施羅德(右)原本是諾維茨基後最強的德國籍球星，但連續烏龍誤判情勢，讓他現在只能在火箭混日子，哪有半點球星的樣子？ 美聯社

未來接棒德國籃球希望的球星，相當有機會看到華格納兄弟發光發熱。 首先，華格納弟(Franz Wagner)今年才20歲，首輪第八順位進入魔術後，菜鳥球季至今先發77場，出賽場次為全隊最多，備受教練重用。截至目前的例行賽場均上陣31分鐘，繳出15.5分4.6籃板3助攻，投籃命中率46.8%，三分球命中率35.7%，場上態度絲毫沒有新人的生澀與懼怕，他的好表現也讓他常駐在新人王排行榜討論中。 雖然他目前左右球隊戰局的能力不及新人王熱門的莫布利(Evan Mobley)，康寧漢(Cade Cunningham)，但是華格納在魔術陣中扮演相當重要的搖擺人角色。

初生之犢不畏虎 華格納弟表現全面

華格納弟(左)目前在NBA官網的新人排行榜(Kia Rookie Ladder)中排名第5。 美聯社

華格納擁有不俗的投籃選擇與準度，同時還有令人讚賞的持球與突破能力，讓他不單單僅是6尺10吋的高砲塔而已。觀察他的上場時間與場次便能說明，教練團信任這名菜鳥，已經讓他成為戰術佈局中的活棋。

華格納是名很棒的團隊球員，他不貪功，也不強求持球單打，不因為在弱隊中便執意刷數據，他願意配合空手跑位，與戰術設計的埋伏，替隊友掩護，或者進而尋求出手機會等，偶爾還能擔綱攻擊發動的角色。以新人年來說，他的個人配合度與團隊的磨合可圈可點，特別是身處勝率僅兩成六的爛隊魔術之中，更容易凸顯他冷靜沉著的作戰風格。

華格納弟身為全隊最年輕的小將，又是菜鳥，本季能有這樣的表現，不愧對於他樂透區第八順位的身份，有球技還有顏值，前景相當具有可塑性。

期許站穩腳步 倒吃甘蔗的華格納哥

華格納哥(右)過去在湖人、巫師和塞爾蒂克都只是跑跑龍套，未獲重用，但本季在魔術跟弟弟一起打球，卻是逐漸打出身手。 美聯社

至於，24歲的華格納哥(Moritz Wagner)，生涯發展就不若弟弟順遂。比起弟弟，他的身高更高一吋，球路更偏向中前鋒的內線角色，但是體能爆發力不夠突出，內線對抗性也略為普通。過去在湖人雖然偶有為之一亮的表現，但當時的湖人並沒有空間與耐心去等待、培養他，加上過去有傷病的困擾，導致他的新人期信心的累積不足，很明顯地不如弟弟菜鳥年所展現出的氣勢。

隔年到了巫師，他的上場時間才從新人年10分鐘，大幅提升到18分鐘，投籃命中率也有大躍進，但生涯第三年對華格納來說，卻是難熬的一個賽季，出賽45場中共換了巫師、塞爾蒂克，與魔術的球衣。去年只替魔術出賽11場，今年是他在陣中的第一個完整賽季，目前華格納出賽58場，有57場都是替補上陣。哪怕球隊戰績墊底，他所需要的就是發揮空間，期許他能在魔術真正站穩腳步。

華格納本季呈現倒吃甘蔗的進步，特別是明星賽後表現持續上揚，整個三月為成績最精采的月份，出賽13場，其中兩場拿下17分11籃板。平均來說，上陣20.1分鐘，繳出11.5分6.6籃板1.9助攻，投籃命中率45.9%。雖然投籃命中率沒有前兩個月有動輒五、六成的準頭，但是三月份看起來華格納放得更開，也敢嘗試一些不同的進攻腳步與手段，甚至是偶爾在擋拆後拉到外圍的放冷箭。

華格納用實際成績證明他是有機會成為稱職輪替的一員，但是要在球隊中扮演更重要的角色，他必須學習並增強卡位的下盤對抗性，爭奪籃板的意識與判斷。以他的身材條件，他得展現出更棒的護框能力才有機會爭取到更多的揮灑空間。華格納擁有不錯的歐陸中鋒框架，就算只是輪值球員，他也有本錢讓他三月瘋的成績單形成常態，甚至是向上再進化。

魔術先後從交易與選秀中，拿下這對德國雙寶，讓兄弟倆開啟了在職業賽場上能夠共相扶持，打拼的美好時光。一個是邁入第四個球季，尋求職業生涯能站穩的華格納哥，一個則是毫無適應撞牆期的優質菜鳥，兩人身為聯盟中最年輕同時也是最有想像空間的同隊兄弟檔，值得留意華格納家是否有能耐，再為歷史上的同隊兄弟檔增添一樁佳話。

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