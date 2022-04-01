下半季攻守大崩盤 爵士即將解體警訊

過去五年三度打進西區第二輪，防守一流陣容完整，戰術執行力和紀律都備受稱道，猶他爵士實力頂尖，在西區被視為最難纏、球風最強硬球隊之一。

爵士上半季打得風聲水起，後衛米契爾繼續展現球星特質和高水準表現，196公分後衛克拉克森不愧最佳第六人身價，216公分中鋒戈貝爾仍舊打得像年度最佳防守球員，203公分前鋒英格斯的傳球、冷血節奏+致命三分冷箭宛如神奇靈藥，爵士今年板凳上還有前鋒蓋伊、中鋒懷塞德一攻一守，鋒線陣容深度滿檔。

誰會想到爵士下半季竟然「烙塞」，2022年只打出18勝22敗戰績，西區排名一路掉到第六，令人意外。這些年我對爵士成為爭冠球隊始終沒有信心，今年爵士上半季維持平穩，下半季烙塞，也是剛剛好而已。

爵士中鋒戈貝爾(右)在下半季的攻守表現明顯下滑，事實上他也有傷在身，只是在兩位替補中鋒懷塞德、阿祖布基相繼受傷的情況下，他必需要常常吃下大量的上場時間。 美聯社

像爵士這樣一支球隊，頭號球星米契爾主要靠單打、打爛仗，得分很吃外線手氣，最佳防守球員中鋒戈貝爾進攻技巧單調，季後賽進攻得分效率、牽制力都要大打折扣，最佳第六人克拉克森狀況一直在下滑，得分輸出效率幾近不合格。

爵士下半季「烙塞」，35歲前鋒英格斯1月31日左膝十字韌帶斷裂整季報銷肯定有影響，但爵士今年球季少了前幾年殺氣和穩定，主要原因還是「防守退化」、「陣容退化」。

爵士兩個關鍵球員 攻防效率明顯退化

第一個是最佳第六人克拉克森。克拉克森今年場均16.1分，投籃命中率4成18，三分命中率3成18，投籃命中率和三分命中率都是近九年生涯最差。克拉克森上季場均18.4分，投籃命中率4成25，三分命中率3成47，幾乎掉了一個檔次。

克拉克森(左)上季打出生涯巔峰，獲得年度最佳第六人獎項，但本季的表現卻是開始下滑，爵士近來打出5連敗，他的投籃命中率是相當低迷。 美聯社

第二個是英格斯的串連。英格斯今年場均7.2分、3.5助攻，投籃命中率4成，三分命中率3成47，跟上季場均12.1分，投籃命中率4成89，三分命中率4成5有很大落差。

少了克拉克森穩定得分輸出和效率，沒有英格斯的串連、控球、得分輸出，爵士儘管進攻效率和得分、籃板球都是聯盟排名前五精英球隊，但克拉克森死纏爛打防守帶動反擊得分，英格斯靠豐富經驗和聰明閱讀防守，穩定團隊攻防節奏，都是爵士在攻防兩端極重要支撐。

克拉克森進攻得分效率大減，英格斯傷停直接躺平，爵士防守效率排名從上半季第六，一路掉到第11，這才是爵士戰力退化致命傷。

英格斯能攻能守，而且可以打多個位置，過去是爵士調度上的活棋，但他本季提早報銷，還被球隊送走，讓球隊少了一個可靠的戰力。 法新社

還記得上個月NBA最大謠言，爵士教練史奈德居然謠傳有可能是新賽季湖人新教練熱門人選之一，顯然爵士高層對今年爵士表現並不滿意，「改變」很可能就是爵士今年夏天一定會做的準備。

史奈過去執教爵士七年有成，連續五年率爵士打進季後賽，五年內三度打到西區季後賽第二輪，儘管執教成績很有說服力，防守一流，改造球員和定位很有一套，但爵士在季後賽始終缺一口氣。

NBA就是這樣，不進則退，當史奈德的球隊五年都沒辦法突破現況，也代表球隊是到了做出改變時刻。塞爾蒂克去年夏天更換總管，安吉去職，新教練烏杜卡上任，原教練史蒂文斯轉任總管，史蒂文斯並不是戰績不好下台，而是塞爾蒂克已經走到需要做出「改變」時刻。

爵士總教練史奈德在爵士帶兵第8個球季，其中有5個球季的勝率都超過6成，總但是在季後賽前兩輪就止步，爵士高層恐怕會有換人試試看的想法。 美聯社

爵士下半季即將解體，就是可能會做出改變的前兆，今年季後賽是關鍵指標，如果史奈德不能帶領爵士闖過季後賽第二輪，打出更大聲浪和爆點，今年夏天爵士勢必要做出調整。

爵士一哥米契爾非常出色，但如何帶領球隊，幫助隊友更好，打出更強競爭力，他還有很多帶隊智慧和比賽經驗需要學習。