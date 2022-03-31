勇士缺少柯瑞時 表現為何會差這麼多？

自從柯瑞（Stephen Curry）傷停之後，勇士最近七戰只拿下一勝。雖然柯瑞對球隊的重要性毋庸置疑，但少了他竟會讓勇士的表現如此不濟，就連東區弱隊也打不贏，還不斷陷入連敗，確實令不少人感到意外。

勇士這段時間的低迷狀態，並非只是柯瑞不能上場所造成的直接結果。陣中一哥缺陣當然會影響戰力，但除此之外，還有其他三個因素讓勇士在今年例行賽的最後階段失速：一是依賴的習慣，二是復出的陣痛，三是客場的手軟。

主力球員依賴柯瑞的習慣

柯瑞不能上場，對勇士來說就是直接少掉場均25.5分、6.3助攻及4.5個三分球的火力輸出。這樣的衝擊，除了逼得隊友們要補上這個數據的大洞之外，在過程之中，也讓旁人看到勇士主力球員本季對柯瑞的依賴。

柯瑞已經在勇士當家多年，眾人本來就應該已經習慣依賴他來取勝，然而，過往勇士團隊戰力的成熟度足以應付柯瑞不在家的變局，但是對今年這一批勇士球員來說，他們對柯瑞的依賴程度要比先前幾季來得更為強烈。

當格瑞不在場上時，勇士多位球員的表現就會降了一個檔次，或是整體攻防失去節奏。 美聯社

因為本季勇士打出亮眼成績的新世代成員，從先發的維金斯（Andrew Wiggins）和波爾（Jordan Poole），到替補的小裴頓（Gary Payton II）、李（Damion Lee）和托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson），都是與柯瑞配合才真正地發光發熱，並且衝上了生涯的新高點。在杜蘭特（Kevin Durant）離隊和湯普森（Klay Thompson）受傷缺陣之後的三個球季，柯瑞就是唯一的帶隊領袖。他們和柯瑞一同經歷打不進季後賽的低谷之後，才總算在這一季破繭而出。

至於本季才加入球隊的小波特（Otto Porter Jr.）和庫明加（Jonathan Kuminga），也同樣養成了依賴柯瑞的習慣。勇士三巨頭本季輪流掛免戰牌，前半季是湯普森，季中換成了格林（Draymond Green），現在季末輪到了柯瑞。換句話說，柯瑞在場上帶隊打了大半個球季，而這些主力球員也都是一路和柯瑞配合，他們習慣有柯瑞在場上為隊友們拉出的空間和速度，也習慣有他帶動的氣氛和魔力。一旦少了柯瑞，這些人實戰的威力和精神力都打了大折扣。

回歸的格林還在找感覺

勇士打不好，許多主力球員的低迷狀況都被點名。像是明星賽之後，狀況就一路下滑的維金斯，或是仍未恢復十成功力的湯普森，甚至是一度失去先發位置，在季中出現撞牆現象的波爾，他們都沒有在柯瑞傷缺的期間繳出更好的得分表現，有時還不復先前的水準，自然也無法補上戰力的空缺。

但是點名了這麼多人，這一季對勇士表現有決定性影響力的球星，還是狀況未臻頂峰的格林。先前的許多分析都指出，格林在場能夠有效提升隊友的得分效率。格林這名控球大前鋒，不只能帶動攻勢，更是防守司令。

格林復出打了六場比賽，至今仍然沒有發揮出他傷前的水準。格林的傷勢有可能還沒有完全恢復，這一點從他在場上移動的平均速度開始下降就可以看出端倪。而他個人最近連續出現雙位數的效率負值，更是本季首見的低迷。

勇士中鋒格林(右)是在休養兩個多月之後才復出，目前打了6場比賽，很明顯還未進入狀況。 美聯社

傷後回歸的格林，目前充其量還是在調整階段，還沒有辦法像之前一樣帶動全隊，甚至經常會拖垮隊友，也因此柯瑞傷缺的劣勢被進一步放大。

今年特有的客場軟腳症

進入2022年之後，勇士在客場的表現就是一塌糊塗，無論柯瑞在不在場上，或是格林打得好不好，勇士今年就是打不好客場。2022年至今共23場客場出賽，他們居然只拿下8勝，勝率只有三成四。而勇士吞下的15場敗績當中，有8場柯瑞是健康出賽，其中更有6場比賽柯瑞打了33分鐘以上。

換句話說，即使柯瑞在場上，勇士在客場的表現也比不上剛開季的那兩個月。客場原本就難打，像上一季勇士的客場勝率就只有三成八，但本季的勇士打到去年底時，客場戰績是11勝4敗，還有高達七成三的勝率。結果一切都在今年變調，經過一月的大低潮之後，勇士就甩不掉這個「客場軟腳症」。

勇士近來在客場比賽竟然連魔術、巫師這種爛隊都打不過，讓人大感意外。 美聯社

三月初柯瑞在陣時，客場依舊連吞三敗，而在柯瑞不能上場之後，勇士又打了一波2022年最長的客場五連戰，結果也只拿下一勝。勇士客場乏力的狀況，有柯瑞並沒有改善多少，現在少了他更是雪上加霜。

慘淡的客場之旅結束後，勇士總算能夠回到主場整軍再戰。不過，他們接下來要連過太陽和爵士兩關，而在例行賽收官之前，還要面對湖人、馬刺和鵜鶘這三支拚了命要搶附加賽資格及順位的球隊，其中還要連打兩天客場。

這麼不利的賽程之下，若是主力球星們不能自立自強，格林依舊沒找回狀態，勇士的客場軟腳症又一再發作的話，這三大問題加乘起來的負面效應，是有可能讓勇士就此摔出前四種子，並且賠上首輪的主場優勢。所以，在迎接柯瑞回來打季後賽之前，勇士得想辦法克服這些問題才行。