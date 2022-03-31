「掃地球」橫向超級會跑 新魔球成春訓熱門話題

長期追蹤大聯盟投手變化球演進的運動家網站作家薩利斯（Eno Sarris）觀察今年春訓，發現討論度最高的是今年企圖心破表的德州遊騎兵隊。不是因為他們重金簽下明星游擊手席格（Corey Seager）和二壘手塞米恩（Marcus Semien），而是新加入先發輪值的葛雷（Jon Gray）和去年才來的唐寧（Dane Dunning）的新變化球。遊騎兵隊的投手教練沙加拉（Brendan Sagara）笑著說：「我反而希望他們別討論這個耶。」

沙加拉沒有改他們的投球姿勢，只是讓他們改個握球法而已。沙加拉說葛雷和唐寧原本就很適合投這種俗稱『掃地球』（sweeper）的新種滑球，新的握法讓他們可以增加球的橫向位移，反而讓縱向掉落減少。唐寧形容自己的新滑球：「我的滑球通常都是走縱向變化的，水平位移和反向位移差不多都是七英吋，但這顆新滑球的水平移動達到20英吋，搞不好更像是側向的曲球。」

林煒珽／攝影

單純改變握球法，就可能改造一個投手的生涯。棒球進階學校Driveline的投球協調主任藍吉（Chris Langin）說：「雙城隊的席爾巴（Caleb Thielbar）單靠改了滑球握法，就可以在大聯盟多混兩年。兩年前他還在Division II大學隊教球了，也在獨立聯盟奮鬥了四年，在疫情期間他改變了縫線的握法，突然間他發現了掃地球，而這顆滑球擁有全聯盟最強的縫線尾流（seam-shifted wake）。」

葛雷就是因為被遊騎兵改進他滑球威力的能力所說服，因而在自由球員市場上決定加入他們。在季外沙加拉和游騎兵強調他們能改善葛雷的變化球球威，等雙方簽約後，沙加拉趕在封館前一天透過視訊，用PowerPoint向葛雷解釋他們之前怎樣改造投手的握球，給他一些建議的握法，要他練練看。等春訓開始後，遊騎兵隊發現葛雷已經練得差不多了，剩下的就是微調和維持。

葛雷過去7個球季都在洛磯隊，身處「投手墳場」還能投出生涯4.59的防禦率算是不差，來到遊騎兵學習新球種之後，本季可望大幅變頭換面！ 歐新社資料照片

在游騎兵眼中，葛雷和唐寧都是學掃地球的絕佳人選，他們的手臂擺動角度讓他們球的轉動不見得會轉換成位移，也就是說，他們的轉動效率偏低。現在大部分教練希望提升轉動效率，但對於掃地球來說，低效率反而是個絕佳的起點。另一個必要條件則是偏低的出手點，藍吉解釋：「唐寧和葛雷他們的出手點都落在5呎半高左右，目前趨勢是讓這種型的投手學橫向變化球較容易。」

這是葛雷在春訓的首場登板，大家可以觀察他的放球點。

但要學這種新招，不是那麼簡單的。葛雷說：「我前幾球都投到左打者打擊區那邊，我現在得刻意瞄向右打者打擊區那邊，才能把球投進好球帶。」唐寧也笑著說：「我剛試投的前兩球離好球帶都差遠，我還得多練練，現在都還太偏我的出手那側，我得多練習。」

葛唐兩人在球季正式開始後，能否把這個新武器發揮出最大威力還有待觀察，但去年已經有球隊把這顆掃地球的功力完美演繹，就是道奇隊。根據FanGraphs網站的評比，2021球季道奇團隊的滑球價值是三十隊之冠。Baseball Savant網站也說道奇團隊的滑球和打者對戰結果全聯盟第一，三振率也是最高。根據沙利斯的研究，道奇隊團隊滑球的品質加（Stuff+）和投球加（Pitching+，這兩個都是根據球路的物理性質而設計出的數字，越高越好）指數傲視群雄。

這波道奇滑球大改造的浪潮中，領頭羊是佈局投手崔能（Blake Treinen）。他在去年春訓時學會這顆掃地球後，賽季一開始就拿出來用，結果他在四月份曾連兩場比賽單局飆三K。崔能這顆新滑球的球速比他舊版的滑球速度下降，但橫移的角度卻大幅增加，對比他2020年和2021年的滑球橫移距離，崔能的進步在所有投手中排名第三。他在季末接受訪問時承認，「如果我還用舊的那顆滑球，我不可能像這季投得這麼好，保住我的地位。我當時決心就是想要練新滑球。」

不只崔能，從簡森（Kenley Jansen）、布勒（Walker Buehler）到烏利亞斯（Julio Urias，雖然他稱他的這顆球叫曲滑球），都在上季把水平位移大為擴張，隨即引起各隊注意，利用各種科技和攝影技術詳加分析，今年從游騎兵、太空人到洋基隊都有意拷貝這套掃地球系統，等到開季後，就是驗收成果的時候。