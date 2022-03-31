日職／新庄剛志的難兄難弟 阪神最強優勢成最痛傷口

2022年球季的阪神虎隊一開季就碰了大麻煩，開季4連敗，寫下隊史相隔27年的不名譽紀錄。這當中包括2場要命的逆轉敗，成了中央聯盟唯一未嚐勝利滋味的球隊，與太平洋聯盟「BIGBOSS」新庄剛志率領的日本火腿隊成了難兄難弟（※至3月29日止）。

「BIG BOSS」新庄剛志在開季個人聲勢浩大，但火腿卻是一直輸球。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

阪神虎隊開幕戰其實還打出不錯的氣勢，無奈中繼投手出大亂子，對養樂多搞砸了8比1領先的比賽，自此士氣一落千丈。加上湯淺京己29日對廣島九局下頂替上陣被西川龍馬擊出再見安打，新守護神凱勒（Kyle Keller）很快就吞下2敗，阪神教練團不得不當機立斷更換守護神。

凱勒今年因為疫情隔離抵達日本的時間較晚，不過熱身賽表現並不差，3場出賽都沒有失分，「通過測試」讓矢野燿大監督在開幕前決定將他安排在終結者。結果到了正式例行賽之後大出人所意料之外，也帶給阪神極大的惡夢。凱勒缺乏致勝球種，直球要不到揮棒落空，主要武器滑球又頻頻挨打，成了致命傷。如果只是如同球評佐藤義則所分析的調整不足尚未發揮，絕對是有實力的投手，或許經過重新調整還有機會，但另外讓人擔心他產生的信心危機該如何重建。

相較之下，巨人隊在開幕之後有大勢這樣一個新人竄起，頂住了守護神這個艱鉅的任務，連拿3場救援成功，一來一往成了巨人、阪神兩支傳統球隊開季後戰績的最大分水嶺。這樣的狀況來得極為突然，阪神接下來要看預計接任的22歲湯淺京己能否像巨人隊的大勢一樣初生之犢不畏虎，或是要做整體的重新佈局，重新思考人選，包括洋投甘凱爾（Joe Gunkel）或是被評為也很適合把守最後一道關卡的藤浪晉太郎，都將攸關矢野燿大最終年的命運。

巨人新守護神大勢／讀賣巨人YOUTUBE官方頻道

矢野燿大在開幕之前宣布季後他將卸任，成為史上極為罕見在開幕前「預告」自己最終年的監督，引起正反兩極的意見。其中原本最令人擔心的就是開季之後如果無法先衝出一波好成績，士氣很可能一落千丈，讓選手不知為何而戰。熱身賽調整得不錯，8勝4敗3和戰績居12球團第二、中央聯盟第一的阪神虎，在進入正式例行賽之後出現這樣的狀況，的確令人意外。可見棒球比賽牽一髮動全身，一個環節出錯影響整個運作。

另一方面，也更加突顯了委內瑞拉籍的洋投蘇亞雷斯（Robert Suarez）過去兩年對阪神有多麼巨大的貢獻。蘇亞雷斯兩年在阪神出賽113場投出67次救援成功，防禦率1.63的成績，連拿兩年央聯最佳救援投手，今年轉投效美國大聯盟聖地牙哥教士隊。

最後一道防線原本是阪神最強的武器，如今成了最大的懸念，蘇亞雷斯離隊的衝擊比預期中來得快，也來得大！