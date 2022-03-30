中職／鋒哥調整打擊機制 申皓瑋終成大器

聯合新聞網 / Tzuyi
申皓瑋在職棒打了五年，一直未能展現選秀首輪價值，今年經過一番調整，有機會大展身手，挑戰生涯最佳成績。 聯合報系資料照片
申皓瑋在職棒打了五年，一直未能展現選秀首輪價值，今年經過一番調整，有機會大展身手，挑戰生涯最佳成績。 聯合報系資料照片

中華職棒去年修正比賽用球的恢復係數，正式宣告脫離打擊年，各隊的團隊打擊成績無不下修許多，因此今年除了樂天桃猿之外，其餘四隊都找來外籍打者，期待增加火力。經歷了春訓的各種熱身賽，外援們似乎仍在調整中，最火燙的球員反而是富邦悍將被期待已久的申皓瑋

去年申皓瑋在一軍全壘打僅4支，單季最多的2020年則有8支，生涯5年不過打出17支全壘打。然而官辦熱身賽開打前，申皓瑋在富邦的自辦熱身賽就已經擊出追平去年整季的4支。官辦熱身賽時他在3月20日擊出單場雙響砲，28日與獅隊的自辦賽事又再擊出全壘打，目前春訓已累計7轟。雖然實際例行賽還沒開打，他可望成為悍將打線固定輪值的一員，今年的表現非常令人期待。

申皓瑋出身傳統棒球勁旅高苑工商，業餘時期就以長打著稱，曾幫助學校在黑豹旗封王。另外2014年及2015年，連續兩年分別入選亞洲青棒錦標賽及U-18世界盃棒球賽國手。以青棒時期傲人的打擊表現，讓他2016年以高中畢業生投入中職選秀，就受到不小的關注，最終即將轉賣的義大犀牛，以榜眼籤將他挑走。

由於順位僅次於狀元蘇智傑，甚至優於第二輪的陳傑憲及詹子賢，加上未來是要接班高國輝、林哲瑄及胡金龍等三位旅外好手的外野防區，申皓瑋長期以來就背負不少的期待。雖然球隊頻繁更換總教練，從葉君璋、陳連宏、洪一中，到現在的丘昌榮，不變的是每一任都對他有深深的期許，依然都很看好他的打擊能力。這幾年他的表現並不是不好，也不是沒有進步，而是因為他的選秀同期球員已大放光采，因此他的狀況，甚至球隊的養成、選秀功力都因此備受質疑。

針對申皓瑋進步緩慢的問題，實際上每一任教練大概都有點出差不多的原因，主要認為他的打擊抬腳動作大、準備動作會晃動及出棒姿勢過大等，造成整體打擊不穩定，因而表現時好時壞。這幾年球隊一直在調整他的穩定性，包含陳連宏及洪一中都有個別指導。今年黃泰龍上任首席教練後，希望申皓瑋找回以往最順暢的打擊姿勢，大膽去攻擊。另外新任二軍總教練陳金鋒，也曾給他個別指導，特別檢討他的打擊動作，其中包含要如何施力、球棒的握法及專注度等。

許多教練都點出申皓瑋的打擊姿勢會晃動，讓他的穩定度不足，今年陳金鋒給他特訓，目前看來成效很不錯。 聯合報系資料照片
許多教練都點出申皓瑋的打擊姿勢會晃動，讓他的穩定度不足，今年陳金鋒給他特訓，目前看來成效很不錯。 聯合報系資料照片

除了調整打擊穩定度外，申皓瑋則認為重量訓練有差，讓他火力更加提升。實際上今年悍將在體能環的訓練大幅改變，他們新聘兩位體能教練，引進不同的訓練方法，強調科學數據，用儀器檢測身體狀況，並針對個別球員開立特別的訓練菜單。另外沒有讓球員在熱身賽開打後休養儲備能量，而是除了技術部份外，還是要球員維持一定強度的重訓，要從身體狀況提升，來應付整個賽季。

從目前春訓狀況來看，申皓瑋打擊能力及長打的展現，都比前五年躍進不少，加上他原本就有不錯的腳程及守備，逐漸達成首輪籤該有的水準。當然這也可能是春訓各家投手仍在調整的關係，如何複製手感到例行賽，將是他另一項考驗。不過若是他的打擊姿勢、體能都確實提升，今年成績應該值得期待。

另一方面，從悍將訓練影片來看，首度擔任教練的陳金鋒執教功力並不差，他並不是去修改球員姿勢，而是去探討打者的打擊機制，提醒球員可能會忽略的小細節，幫助他們提升打擊能力及穩定度。這種方式有點類似王建民幫助投手的方式，過去建仔就是靠調整機制，幫助不少投手更加提升能力。令人惋惜陳金鋒在富邦陣中五年，怎麼現在才開始教球。

陳金鋒雖是二軍總教練，仍會協助球員的打擊、守備等訓練，其中他指導申皓瑋時採用調整打擊機制的方法，可能是生涯在國家隊、美國職棒、中華職棒狂轟時體悟出的「棒球版九陰真經」，目前看起來頗有效果。 聯合報系資料照片
陳金鋒雖是二軍總教練，仍會協助球員的打擊、守備等訓練，其中他指導申皓瑋時採用調整打擊機制的方法，可能是生涯在國家隊、美國職棒、中華職棒狂轟時體悟出的「棒球版九陰真經」，目前看起來頗有效果。 聯合報系資料照片

富邦悍將在休賽季做出不少改變，包含從養成、體能等根本問題的處理。從教練團目前的表現看起來，應該慢慢會更有成效，至少目前已經看到讓人等待太久的申皓瑋大爆發，本季有望繳出不錯的成績。

陳金鋒 申皓瑋 富邦悍將 高苑工商 黑豹旗 蘇智傑 王建民

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