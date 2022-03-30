後援投手如何動搖戰局？「凍結者」 的代名詞—米勒

「先發投手永遠是你陣中最棒的投手」，這是某美國知名寫手曾寫過的一段話，雖聽來武斷，但也並非毫無根據，為了吃下比賽的大部分的局數，以及避免被打者摸清套路，先發投手必須擁有比起後援投手更豐富的武器庫。今日若將一名ERA 4.5的先發投手與聯盟中上等級的後援投手放上天秤，我想多數球隊仍會選擇前者，畢竟穩定及耐力是棒球場上不可多得的寶物，若適應不良，先發轉後援的成功機率也比後援轉先發大得多，更遑論後援投手曇花一現的案例多如牛毛，先發投手的地位及對比賽的影響程度，本就應該是後援投手難以企及的。

不過，米勒（Andrew Miller）的棒球生涯對這句話有著不同的解釋。

眾所矚目的新星

2006年，底特律老虎以第一輪第六順位將米勒選進麾下，在他身後的有第七順位的克蕭（Clayton Kershaw）、第十順位的林瑟肯（Tim Lincecum）以及十一順位的薛則（Max Scherzer），以馬後砲的角度來看似乎放了個大槍，實則不然，身為一位身長6呎7（約201公分）的大個兒，還是位不可多得的先發左投，米勒在投入選秀後便吸引眾多球團目光。大學獲獎也是多不勝數，大三、大四期間囊括了《Baseball America》的年度最佳球員、象徵著大學最佳投手獎項的克萊門斯獎（Roger Clemens Award），所屬的大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference, ACC) 也將他選為年度最佳投手。

米勒是在2006年選秀第一輪第6順位被老虎選中，初期的定位是先發投手，但是他的表現是乏善可陳。 歐新社資料照片

當初的球探如何看待米勒？坦帕灣魔鬼魚（現今光芒）2003年的球探報告指出：左投手、95英里以上火球、接近側投般的出手，簡直就是「巨怪」強森（Randy Johnson）的接班人，這評價夠驚人吧。此外，米勒是典型的雙球路投手（Two-Pitch Pitcher），相當仰仗具有壓制力的直球與誘打性極強的滑球，大三的那個賽季繳出13勝2敗、防禦率2.48，並在123.1局中送出133次三振，其中更有5場比賽達到雙位數三振。至於為何直到第六順位才被選上，一般認為是他的簽約金要求太高，甚至比當年的狀元霍契佛（Luke Hochevar）要多上5萬美金。

身為大學畢業生，完成度相對成熟的米勒在高階1A丟了3場比賽就被拉上大聯盟，並在2007年迎來第一個以先發投手身份出賽的賽季，留下13場先發5勝5敗、防禦率5.63的成績，不過老虎並沒有選擇繼續栽培，隔年便打包米勒與大一屆的學長梅賓（Cameron Maybin）交易至馬林魚，換取名人堂打者卡布雷拉（Miguel Cabrera）與「D-Train」威利斯（Dontrelle Willis）。

牛棚重新出發

2008年，23歲的米勒迎來生涯第一個接近完整的賽季，出賽29場中有20場為先發，但表現差強人意，留下107.1局、防禦率5.87的成績，糟糕的控球讓他平均每9局就投出4.7次保送，此外雙球種的缺陷也被大聯盟打者放大，該年面對右打者的81局投球中，米勒僅能製造56次三振，被打擊率也高達.307，雖然在接下來2年試著提升第三球種——變速球的使用比率，但似乎成效不彰，整體球速更進一步下探，直球均速一度僅剩90.9英里，在馬林魚的最後一年防禦率甚至暴漲至8.54，眼看這位曾經的全美最佳投手就要消失於大聯盟，一次角色的轉變卻成為了米勒棒球生涯的重大轉折。

米勒被換到馬林魚之後，表現是每況愈下，2010球季的戰績1勝5敗、防禦率8.54讓球隊對他完全失去信心。 歐新社資料照片

馬林魚在2010年季末將米勒交易至紅襪換取投手理查森（Dustin Richardson），並在一個月內對米勒行使不續約處分（Non-tendered），唯有當時的總教練法蘭柯納（Terry Francona）獨具慧眼，他打了超過15通電話給米勒，表示投球機制的缺陷只要做些簡單的修正就可以改善，隨後與紅襪重新簽約，並在2012年展開他的牛棚人生。

從牛棚出發的米勒彷彿重獲新生，球速不但恢復95英里的水準，滑球使用率更拉抬至接近4成，角度也更加犀利，左打者幾乎對他一籌莫展，對戰打擊率僅有.149，為紅襪隊史自1974年最低，甚至整季只被左打敲出僅僅1支長打，最終該年留下53場出賽、防禦率3.35、K9值高達11.4的一線後援投手成績，為他的牛棚人生拉開了漂亮的序幕，在紅襪的最後一年（2014），他繳出50次出賽、42.1局送出69次三振、防禦率2.34的優秀數據，季中被交易至同分區的金鶯，也替母隊換來了日後奪冠的重要拼圖——「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）。

在紅襪總教練法蘭柯納的指導之下，米勒轉型為牛棚投手，表現突飛猛進，很快就成為頂尖的中繼投手。 歐新社資料照片

米勒在接下來的5個賽季防禦率不曾高過3，隨插即用的特性讓他成為交易市場上炙手可熱的對象，不過或許是身為後援投手的宿命，期間轉戰金鶯、洋基與印地安人、紅雀等隊，生涯也只賺進7,800萬美元（包括簽約金）。

「凍結者」的代名詞

真正讓米勒聲名大噪的戰場是在2016年，印地安人季中以多名頂級新秀，包括弗瑞茲爾（Clint Frazier）、謝菲爾德（Justus Sheffield）等人換來剩餘2年半合約的牛棚投手米勒，球迷也在季後賽戰場上感受到他那不吝於先發投手的影響力，不但創下了後援投手歷史新高的季後賽30次三振，過去曾擔任先發投手的耐久力在此時派上用場，對上紅襪甚至一口氣中繼4局，在美聯冠軍賽（ALCS）對上強敵藍鳥的5場比賽中投了7.2局、附帶14次三振，最終獲選為冠軍賽MVP，更受封「凍結者」的稱號，棒球界的「Miller Time」也不脛而走。雖然未能在先發投手的定位上取得成功，米勒卻成為了這世代最具宰制力的後援投手之一。

米勒在2016年美聯冠軍賽大顯神威，4場後援出賽投了7.2局，飆出14次三振，沒有任何失分。 歐新社資料照片

2022年3月25日，36歲米勒宣布高掛球鞋，這16年大聯盟生涯中，米勒不只是令人聞風喪膽的牛棚投手，更是球員間的代言人，身為球員工會的一員，他直到生涯最後一刻都在為下一世代的年輕球員發聲。

回到最初的問題，一支球隊最棒的投手應該是先發投手嗎？我想紅雀投手教練麥達克斯（Mike Maddux）的為米勒留下的話已經說明了一切：「他徹底改變一切，讓我們知道一支球隊的王牌不一定得是先發或是守護神，他在那年季後賽達成的成就無人能及，我認為後也難有來者。」