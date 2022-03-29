領先23分都能敗光 湖人力拚到底還有救嗎？

湖人又一次讓湖迷和NBA球迷失望、震驚。湖人昨天在客場以108：116輸球，被鵜鶘打出23分逆轉，西區排名掉到第10，西區季後賽附加賽目前形成第9鵜鶘、第10湖人、第11馬刺三搶二局面，湖人陷入不利，被徹底看衰。

詹姆斯全場貢獻39分、9籃板、5助攻還是救不了湖人，湖人第四節被鵜鶘打出26：14攻勢慘遭逆襲，老詹決勝第四節欲振乏力，第四節只得4分，無力帶領湖人走出泥沼拿下勝利。

輸掉這場關鍵比賽，湖人還剩下8場例行賽，湖人31勝43敗落後鵜鶘32勝43敗，稍稍領先30勝44敗馬刺。理論上，湖人只要打好剩餘8場例行賽，湖人還是有機會搶下一席附加賽資格，但鵜鶘最近5勝5勝，馬刺最近6勝4敗，兩個競爭對手近況都要比3勝7敗湖人更出色。

鵜鶘在獲得射手麥凱倫(左)之後戰力升級，早已非昔日吳下阿蒙，現在正是湖人季後賽之路的最大障礙。 美聯社

先看這場令湖人球迷絕望的失利：湖人上半場領先鵜鶘20分，全場三分命中率、投籃命中率都優於鵜鶘，禁區得分和籃板均勢，湖人輸在罰球太少(24：16)和失誤太多(15：7)。湖人另外一個輸球關鍵是第四節「老詹」詹姆斯沒力，老詹第四節7投2中，沒有罰球。

這樣的比賽可以說輸在教練，湖人最多領先23分，半場領先20分比賽最終打到輸，湖人教練佛蓋爾用人、調度、應變是第一戰犯。但這也不是湖人今年第一次領先20分+被逆轉，湖人今年已經有4場比賽最多領先20分最終輸球，球員態度、面對比賽專注力和第四節關門打法、體能都有連帶責任。

老詹第一節左腳踝中扭翻船，把湖人嚇出一身冷汗，但三節打完老詹還是以超過六成命中率砍進35分，帶領湖人保持94：90領先。第四節老詹進攻端明顯欠缺體能和爆發力，三次三分出手落空，一次籃下失手，湖人進攻失靈，防守陷入被動，禁區被鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯吃死，鵜鶘射手麥凱倫多次關鍵一對一加急停中距離頻頻跳投得手完成逆轉。

湖人禁區無大將，鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯(中)當然不會放過好機會。 美聯社

湖人防守、對位、禁區在第四節失去強度和對抗性，老詹第四節沒力，輸的不冤。更糟的是湖人年輕後衛塔克三月場均8.3分，三分命中率1成7，投籃命中率4成，完全不在狀況，賽季表現每況愈下，愈接近季後賽愈差，攻防兩端都在拖累湖人，甚至形成湖人用人輪換漏洞。

湖人肯定不會放棄爭取打季後賽附加賽資格，更不會提早放棄今年球季，讓詹姆斯專注砍分搶得分王，那從來不是湖人和詹姆斯賽季目標。

即使情勢非常不利，湖人近況非常糟，防守有一場沒三場，七零八落，進攻單調容易預測，得分幾乎完全仰賴三分手感和老詹個人單打，但湖人例行賽剩下八場，晉級附加賽情勢還是掌握在湖人自己手裡。

詹姆斯已快要拚到山窮水盡的地方，只能拜請上帝快派來怪物奇兵. 路透

湖人剩下八場例行賽分別要打獨行俠、爵士、鵜鶘、金塊、太陽、勇士、雷霆、金塊，其中有六場對手都是季後賽球隊，只有鵜鶘、雷霆兩支是分區排名在八強外的對手，但鵜鶘也在拚命，湖人賽程非常艱難。

以對戰成績來看，西區第9的鵜鶘本季兩戰湖人全勝，剩下一場即使輸球，鵜鶘也擁有對戰優勢，一旦湖人、鵜鶘例行賽戰績打平，鵜鶘也有晉級優勢。

湖人還領先西區第11馬刺一場勝差，領先幅度有限，馬刺近況也是三隊最好，下半季屢屢打出年輕、驚奇好球，湖人完全不能掉以輕心。

湖人搶附加賽資格最後拉警報，努力防守堅持全場，同時打好第四節關門球是第一關鍵，另外塔克怎麼用，老詹第四節如何保持最佳體能和狀況又是另外兩個重大考驗。

湖人小將塔克(右二)時而上場30分鐘，有時又突然打不到10分鐘，在湖人跑龍套的悲傷，英格倫(左)比他更懂。 美聯社

領先23分被鵜鶘逆轉絕對不只是教練用人和專注防守、心態問題，湖人用人細節和球員角色定位，老詹第四節維持最佳體能關門，都需要佛蓋爾重新部署。