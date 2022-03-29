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國聯西區道奇獨走 對手老弱病窮難競爭

聯合新聞網 / 陳光立
2022年大聯盟重啟戰火，國聯西區各隊陣容確定，洛杉磯道奇隊仍擁有最佳深度奪冠機率高。 美聯社
2022年大聯盟重啟戰火，國聯西區各隊陣容確定，洛杉磯道奇隊仍擁有最佳深度奪冠機率高。 美聯社

大聯盟宣告重啟，美國媒體亦對各分區進行預測，其中包括擁有洛杉磯道奇隊的國聯西區。傳統理解上，國聯西區是僅次於美聯東區的火藥庫，向來具有高話題性，除了道奇隊還有去年驚奇奪下107勝的舊金山巨人隊，以及新秀群起的聖地牙哥教士隊，至於亞利桑那響尾蛇隊和科羅拉多洛磯隊，目前觀之變化不大，尤其洛磯隊無厘頭操盤成為笑柄。

各媒體發表的結果，預言國聯西區是道奇、巨人爭霸局面，兩隊均擁有強大競爭力。尤其，原本天賦滿滿的道奇隊補進弗里曼（Freddie Freeman），為分區投下震撼彈，不過該隊主將之一克蕭（Clayton Kershaw）受訪時表示，擁有聯盟最佳先發九人，並不代表一定獲勝，因為比賽是在球場而非紙上，他不會因為一張漂亮的出賽名單而喜出望外，輸贏得打完九局才知道。以我來看，該隊原先即擁有機動力、力量、速度，現補進攻、守都穩的弗里曼，讓以往一進季後賽「就抖」的道奇隊更踏實。

雖然道奇隊自家培育的游擊手席格（Corey Seager）遠走德州、終結者簡森(Kenley Jansen)轉投勇士，但透納（Trea Turner）在陣可將傷害降最低。相比之下，去年先發一壘的孟西（Max Muncy）受傷令人擔憂，尤其國聯充斥眾多厲害的右投手，道奇隊需要一位強大的左打者，弗里曼的簽約正符合這條件，不但是MVP等級左打，也能守好一壘的壘包。有了弗里曼，教練團規劃打擊排序更具彈性，也讓道奇隊充滿威脅性。

道奇雒然跑掉席格、簡森兩位大將，但找來找來強打弗里曼(圖)，整體陣容還是傲視全聯盟。 美聯社
道奇雒然跑掉席格、簡森兩位大將，但找來找來強打弗里曼(圖)，整體陣容還是傲視全聯盟。 美聯社

國聯西區誰能與道奇隊抗衡？頭號對手是世仇巨人隊，去年爆冷拿下107 場勝利。有趣的是此陣容非歷年最佳，還是支處於老化狀態的球隊，例行賽結果卻震驚所有人，這顯示棒球充滿不確定性，本季巨人隊還會拿107勝嗎？我的觀點是不會！陣中兩名大將離開是關鍵：一是打出回春數據的波西（Buster Posey）退休，二是布萊恩轉戰落磯山，另外貝爾特（Brandon Belt）、克勞佛（Brandon Crawford）和隆戈利亞（Evan Longoria）都老了一歲，以目前看這陣容若能拿國聯西區冠軍，我會非常驚訝。

舊金山巨人隊去年驚奇拿下107勝，今年招牌球星波西退休，強打一壘手布萊恩(左二)轉戰洛磯，巨人要重拾光輝並不容易。 歐新社資料照片
舊金山巨人隊去年驚奇拿下107勝，今年招牌球星波西退休，強打一壘手布萊恩(左二)轉戰洛磯，巨人要重拾光輝並不容易。 歐新社資料照片

僅次於巨人隊有機會扳倒道奇隊的是聖地牙哥教士隊，他們之所以有競爭力，原因就是當家游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），只要健康出賽他的棒子是投手夢魘。不過，塔提斯確定因手傷缺席2022年開季，最終要缺席多久，就看剩餘的隊員能否一直保持競爭力，直到大將傷癒歸隊。往好處想，今年克里文格（Mike Clevinger）完成韌帶移植手術復健重返先發，可望增加深度，加上新任教頭是擁有三屆年度總教練頭銜的梅爾文（Bob Melvin），且今年季後賽增加一個名額，都是教士隊利多。

教士隊主力重砲塔提斯(圖)受傷將長期缺賽，球隊必須撐到他歸隊為止，這將考驗新教頭梅爾文的功力。 歐新社資料照片
教士隊主力重砲塔提斯(圖)受傷將長期缺賽，球隊必須撐到他歸隊為止，這將考驗新教頭梅爾文的功力。 歐新社資料照片

近來在國聯西區頻登上媒體的隊伍，還有簽下前國聯MVP布萊恩（Kris Bryant）的洛磯隊，只是媒體與社群充斥諷刺性發言。因為，兩年前該隊擁有聯盟數一數二的內野搭檔亞瑞納多（Nolan Arenado）、史托瑞（Trevor Story），沒想到前者甫續約就交易到聖路易紅雀隊，後者亦在今年以自由球員身份投奔波士頓紅襪隊，如今再弄來一位布萊恩，此舉令人丈二金剛摸不著頭腦，難道一位布萊恩抵上亞瑞納多和史托瑞？既然需要強打三壘手，當初為何送走亞瑞納多？

我只能說制服組操盤令人難費解，要說合理解釋，就是教練團掌握到密技，能讓布萊恩如吃下大力丸般扭轉球隊，影響力甚至超過以往。我只能說洛磯隊得加把勁，空有聯盟頂尖投手陣容，卻在打線頻頻掉鍊子，天賦還能浪費多久？擁有布萊恩、克拉梅（Alex Colome）、庫爾（Chad Kuhl）和伊格列西亞斯（Jose Iglesias）的陣容能在國聯西區勝出嗎？我想答案是否定的，這也是洛磯隊簽約遭人非議之處。

洛磯重金簽下布萊恩(右)，古怪的操作遭人詬病，以目前新陣容觀之並沒有所謂補強，新球季難以讓人有所期待。 美聯社
洛磯重金簽下布萊恩(右)，古怪的操作遭人詬病，以目前新陣容觀之並沒有所謂補強，新球季難以讓人有所期待。 美聯社

亞利桑那響尾蛇隊這支隊伍疑似陷入「重建」泥沼，一次又一次排列組合，卻總找不到正確配方。本季，管理層簽來兩屆救援王米蘭肯（Mark Melancon）和甘迺迪（Ian Kennedy）以修復殘破的牛棚，但不足以彌補防守漏洞，特別是去年教練團安排球員嘗試不同的移防，似乎是愈來愈糟，希望這窘境今年不再發生。至於陣容有利於問鼎國聯西區王座嗎？我覺得機會渺茫，終究競爭對手是星河戰隊道奇，要贏真的不太容易。

響尾蛇隊持續陷入重建泥沼，去年更是防守大走鐘，今年要如何修補破洞備受各方關注。 美聯社
響尾蛇隊持續陷入重建泥沼，去年更是防守大走鐘，今年要如何修補破洞備受各方關注。 美聯社

道奇 巨人 教士 洛磯 響尾蛇

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