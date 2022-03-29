日職／令和怪物飆速164公里 令人想起大谷、藤浪對決

日職第一週賽程結束，各隊進行完第一個系列賽後，出現一些意外的結果，由Big Boss新庄剛志領軍的火腿在客場對上軟銀，慘遭3連敗，新手遇到過去幾年的常勝軍團，連敗也算正常；央聯的狀況就比較特別了，兩名主力洋砲缺陣的DeNA，對上鈴木誠也離隊的廣島，投手群竟然大崩盤，3場比賽丟掉28分，在橫濱主場以難堪的3連敗開季；最後是去年聯盟兩支爭奪優勝的隊伍之間的對決，阪神在第一場得了8分，卻不敵得10分的對手，接下來兩場都一分未得，最終也3連敗給養樂多，是最讓人想不到的發展。

至於個人成績，有好幾名年輕投手都有不錯的表現，如巨人的兩名大學畢業新人赤星優志及翁田大勢，在先發後援各自有好的投球內容；中日及養樂多同為20歲的小將岡林勇希及長岡秀樹，也都有4成以上的打擊率；西武大物新人隅田知一郎，生涯初先發就投出7局1安打無失分，拿下首勝；歐力士去年季末站穩一軍的山崎颯一郎，雖然投5又1/3局丟掉4分，但是在6局出狀況，前5局投得不錯；另外，還有一位備受全世界重視的年輕球員，在首週也出場亮相，他就是羅德的佐佐木朗希。

因為能投出160公里以上速球，而從高中時期就被各界關注的佐佐木，在19年被羅德抽中，加入職棒的第1年，不只在一軍，連在二軍都沒有出賽紀錄，羅德將他藏得非常好，直到去年5月中才在一軍生涯初登板，季末才開始拉長投球局數，去年總共先發11場，拿到3勝2敗，防禦率只有2.27，63又1/3局就投出68次三振，顯示三振功力十分了得。

經過去年的適應，佐佐木開季就被排進先發輪值，在27日面對樂天時先發，雖然投6局丟掉3分，不過僅被打4支安打，尤其是在首局就投出個人生涯最快的164公里速球，也以連續3次三振結束該局，6局總計投出多達10次的三振，最終無關勝敗，今年首場先發的表現算是不錯。季前有多位球評預測佐佐木今年能拿下超過10勝，甚至也不無到達15勝的可能，預測雖是預測，但已讓人非常期待「令和怪物」本季的表現了。

與佐佐木同期加入職棒的另一名大物新人，養樂多19年的第一指名奧川恭伸，則早在新人年就有1場的一軍出賽經驗，去年從季初就在先發輪值中，先發18場，拿到9勝4敗，防禦率是3.26，教練團也刻意拉長他的先發間隔，達到不錯的成效，是養樂多上季奪下央聯優勝及日本一的關鍵人物之一。奧川與佐佐木這兩名同年第一指名今年的成績比較，讓人想起過去的藤浪晉太郎及大谷翔平的互相較勁。

與佐佐木為同年第一指名的奧川恭伸，去年已早一步投出好成績，是養樂多上季能拿下聯盟優勝的關鍵人物之一。 擷圖自養樂多臉書燕子官方FB粉絲團

在全世界都刮起旋風的大谷，新人年雖然先發出賽11場，但仍在適應職棒，球團也有刻意保護，因此只拿到3勝，隔年隨即展現實力，連續3年出賽都超過20場，且都有10勝以上的成績，完全宰制洋聯，之後就到美國擄獲全世界棒球迷的心了；最快球速也能超過160公里的藤浪，在選秀前就與大谷相提並論，當時也是十分被看好的年輕速球投手，他在新人年就先發23場，拿到10勝，防禦率也僅有2.75，之後的3季也都先發超過20場，4年下來就累積到42勝，不過接下來陷入迷航，表現每況愈下，導致後來的發展與大谷越差越遠。

在全世界刮起旋風的大谷翔平，2013年在日本火腿的保護下出賽場次不多，但隔年隨即展現實力。 擷圖自日本火腿官方FB粉絲團

隨著大谷去美國，藤浪表現不佳，當初兩人的相互比較已被人淡忘，但佐佐木與奧川這兩名年輕投手的對決，卻是本季，甚至未來幾年的一大話題。