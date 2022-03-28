快訊

11縣市大雨特報 吳德榮：明鋒面減弱東移

疫情多點爆發…下月放寬口罩配戴喊停 入境檢疫10天縮短可能延後

中職／當年捨陳子豪選梁家榮 猿軍錯失「台灣哈波」

聯合新聞網 / Ramos
中信兄弟外野手陳子豪曾學習費城人巨砲哈波的打擊姿勢，揮棒相當豪邁。他已經連6年打出兩位數的全壘打，生涯累計剛好100轟。 聯合報系資料照片
中信兄弟外野手陳子豪曾學習費城人巨砲哈波的打擊姿勢，揮棒相當豪邁。他已經連6年打出兩位數的全壘打，生涯累計剛好100轟。 聯合報系資料照片

被球迷稱為「台灣哈波」的陳子豪，近期與中信兄弟簽下3年複數年合約，平均月薪55萬元，3年約走完，他的生涯簽約金加上基本年薪累計達4176萬元，屆時才29歲，若持續進化且不受大傷，未來晉升「億元男俱樂部」非夢事。

2013年中職首度開放高中生選秀，當年6月24日登場，原本首輪Lamigo桃猿打算指名高苑工商強打外野手陳子豪，球團內部進行反覆討論，最終選擇陳子豪的高苑隊友，主守三壘的梁家榮

當時兄弟首輪指名成功商水右投李啟文，後因簽約條件談不攏未能加盟，等於選到「空氣」，這是後話；第二輪桃猿決定指名陳子豪，兄弟也挑陳子豪，遊戲規則是有2隊以上同時指名就要抽籤決定，最終兄弟抽籤中選，陳子豪披黃衫，簽約金250萬元。

桃猿在2013年季中選秀首輪先挑梁家榮(後排左三)，第二輪指定陳子豪(後排左二)時則是沒有抽到。如果當時桃猿先選陳子豪，中信兄弟會不會到現在還沒能得到總冠軍？ 聯合報系資料照片
桃猿在2013年季中選秀首輪先挑梁家榮(後排左三)，第二輪指定陳子豪(後排左二)時則是沒有抽到。如果當時桃猿先選陳子豪，中信兄弟會不會到現在還沒能得到總冠軍？ 聯合報系資料照片

陳子豪經過多年養成，身材也愈變愈壯，逐漸成為黃衫軍倚賴的右外野重砲手，2016年起單季全壘打都達兩位數，去年季末從同為首批高中生選秀的朱俊祥手中轟陽春砲，達成生涯百轟里程碑，史上第24人，以26歲又114天之齡成為中職最年輕百轟打者。

陳子豪生涯累計出賽791場，2622打數擊出781支安打，打擊率0.298、上壘率0.375、長打率0.480，另有百轟、485分打點、33次盜壘成功。

梁家榮加盟猿軍始終難成為主力，直到去年終於破繭而出，出賽96場，289打數敲83安都是單季新高，生涯累計出賽412場，1122打數敲312安，打擊率0.278、上壘率0.351、長打率0.390，另有18轟、142分打點、2次盜壘成功。

梁家榮生涯各項打擊數據都和陳子豪有一段不小落差，特別是長打能力，陳子豪2017、2019年單季都掃出19轟，比梁家榮生涯全壘打產量還多。

桃猿內野手梁家榮生涯只有18轟，不過二壘打有64支，本季他在春訓狀況不錯，應該可以積極挑戰生涯首次單季10轟。 圖／樂天桃猿隊提供
桃猿內野手梁家榮生涯只有18轟，不過二壘打有64支，本季他在春訓狀況不錯，應該可以積極挑戰生涯首次單季10轟。 圖／樂天桃猿隊提供

當年首屆高中生選秀，桃猿球團制服組和教練團想法不同，首輪錯失選陳子豪的機會，到第二輪抽籤交給命運之神，結果沒能抽到，補選到台中高農(現興大附農)速球派投手朱俊祥，後來陳子豪敲出生涯百轟，苦主正是朱俊祥。

其實桃猿沒能抽到陳子豪，補選到朱俊祥也是不錯的「補償方案」，朱俊祥球速動輒飆破150公里，剛進職棒確實令人相當驚艷，經過多年養成，今年球季他也是陣中守護神人選之一，生涯出賽168場都是後援，戰績12勝6敗36中繼1救援、防禦率4.29。

朱俊祥近兩季越投越好，雖然是有些大器晚成，但未來仍然是值得期待，說不定有一天能讓桃猿球迷不再因為未選陳子豪而感到可惜。 聯合報系資料照片
朱俊祥近兩季越投越好，雖然是有些大器晚成，但未來仍然是值得期待，說不定有一天能讓桃猿球迷不再因為未選陳子豪而感到可惜。 聯合報系資料照片

雖然說歷史沒有「如果」，但如果當年選秀桃猿在首輪就指名陳子豪，而不用到第二輪交給命運之神決定，未來發展會是如何呢？

中信兄弟 樂天桃猿 陳子豪 梁家榮 高苑工商

相關新聞

中職／當年捨陳子豪選梁家榮 猿軍錯失「台灣哈波」

被球迷稱為「台灣哈波」的陳子豪，近期與中信兄弟簽下3年複數年合約，平均月薪55萬元，3年約走完，他的生涯簽約金加上基本年薪累計達4176萬元，屆時才29歲，若持續進化且不受大傷，未來晉升「億元男俱樂部

大谷條款不是唯一 盤點以球員為名的神奇規則

大家都聽過「規定是死的，人是活的」。然而在規則至上的運動比賽，這句話有時卻得改成：「如果你太強，我們只好改規定」。最有名的例子當屬過去NBA跟NCAA大學籃球為了降低籃球巨星張伯倫（Wilt Cham

攻守結構失衡戰績難拉抬 黃蜂教練與球員的未來

相較於開季一度站上東區前段班，如今的黃蜂就處境上確實較為艱困。若沒有意外的話，雖不至於跌落附加賽之外，但無論是在第9或第10，都勢必得要先跨越去年還打入東區決賽的老鷹。即便過關以後，也還是得擊敗籃網或

從陽岱鋼的抉擇 看旅外球員只能參加中職選秀是利還是弊

2022年的棒球季即將展開，上個球季受到Omicorn疫情影響，中職直到逼近12月才最終由中信兄弟拿下最後一場比賽勝利而完美結束，再次成為全球最早開打但最晚結束職棒聯盟。眼看球員休息不超過四個月時間，

要求防守更重於三分球 勇士以戰養戰漸收成效

沒有柯瑞、湯普森、格林「三巨頭」，勇士客場仍以118：104擊敗東區第一熱火。勇士雖然近況不好勝少敗多，核心球星柯瑞傷停至少3-4周，但勇士仍展現各種爭冠細節和神奇力量。 對勇士來說，季後賽前保

軟柿子吃多狂拉肚子 公牛不能只靠兩隻牛角

開季脫胎換骨的公牛，本季終於找回後喬丹、後羅斯時代的光輝，看著公牛前三個月的勝率分別達83%、56%、81%，芝加哥球迷們無不替公牛喝采著，更期待著第一年搭檔便成為聯盟中最具攻擊性的雙槍組合德羅展(D

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。