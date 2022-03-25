軟柿子吃多狂拉肚子 公牛不能只靠兩隻牛角

開季脫胎換骨的公牛，本季終於找回後喬丹、後羅斯時代的光輝，看著公牛前三個月的勝率分別達83%、56%、81%，芝加哥球迷們無不替公牛喝采著，更期待著第一年搭檔便成為聯盟中最具攻擊性的雙槍組合德羅展(DeMar DeRozan)、拉文(Zach Lavine)能帶領整座城市重返季後賽。

擁有奧運金牌的美國隊以及全明星球員經歷的拉文，所欠缺的就是季後賽的磨練，能夠讓他挑戰更高的舞台與追求歷史定位。但是越靠近季後賽的關鍵時期，公牛所面臨的考驗日漸浮現，明星賽後的公牛戰績暴跌，好似本季的光榮如同泡影一樣。

公牛腹背受敵 得避免落入附加賽

為了拚搏季後賽席次，兵家必爭的三月，公牛至今卻繳出了單月最差的3勝7敗，讓他們的排名一路下滑到東區第五，截至目前42勝30敗。公牛目前處境腹背受敵，不僅失去首輪主場優勢外，距離第四種子已經有三場勝差，排名暫居第六、第七的騎士、暴龍分別以一場與兩場勝差在後虎視眈眈著。

接下來公牛還將正面對決騎士，甚至卯上東區前四的熱火、公鹿，以及塞爾蒂克，其餘對手還有在東西區附加賽雷達內的快艇、灰狼、黃蜂。 而這些球隊面臨是否提早放暑假的存亡之秋，必定傾盡全力去拚戰每一場。

公牛在對太陽之戰狂輸27分，對公鹿之戰更輸到28分，上半季創造的「瘋狂牛市」泡沫遭到戳破，剩餘賽程的對手多半很硬，避免掉到要打附加賽已是當務之急。 美聯社

再者，公牛本季創下一項難堪紀錄，面對到東西區前三球隊的戰績是0勝16敗，這對於他們進入季後賽想尋求更高的突破，將會形成巨大挑戰。例行賽剩下最後10場的衝刺，公牛沒有調整備戰季後賽的空間，他們必須突破過於仰賴鐵三角拉文、德羅展、佛西維奇(Nikola Vucevic)的既定模式。教練團的戰術變化，替補群是否有人能挺身而出，在剩餘球賽中相當關鍵。

拉文不再獨自飆分 轉型更加全面

過去拉文獨自帶隊時期，即使數據再漂亮，但球隊戰績不好，仍不免被譏為得分刷子。拉文上季用生涯新高的50%兩分投籃與41%三分命中率，繳出27.4分5籃板4.9助攻，個人寫下一張漂亮的明星級成績單，唯獨因傷出賽58場與球隊戰績不佳，始終讓他的努力被打折扣。

不過自從上季後半段佛西維奇轉隊，球隊開始進入磨合期的變化，本季德羅展加盟後，直接看到成功的化學效應，兩大奧援有裡有外的攻守輸出，多樣化的比賽經驗都幫助拉文學習創造出自己球賽的另一番風貌。就算拉文這季帳面數據下滑至24.5分4.8籃板4.7助攻，但是他與德羅展搭配得宜，且個人場均失誤四年來首度降低至三次以下，顯示他正學習更冷靜沉著去解讀球賽，願意更無私去配合團隊所需。

拉文(左)的平均得分雖然比上季少了將近3分，但幫助隊友打得更好，自己的失誤也減少了將近1次。 美聯社

教練團也點名，拉文本季改變打法，不僅能帶頭得分，他也能傳出絕妙好球，從球賽內容與數據上的全面都可略知一二，但在球隊打拚季後賽的決勝時刻，公牛需要他拿出侵略性的打法，必須把朝籃框攻擊的企圖，強硬的打法搬出來才行。

德羅展得分雖穩定 公牛仍需更多支援

德羅展來到公牛不僅作為拉文很好的學習對象，同時也解放自己的被封印的全能身手，有拉文幫他吸引鋒線防守注意力，讓他有更多空間在側翼、底角要球單打，兩分球命中率可是高達50.5%，每當看到德羅展經由掩護後的中距離跳投，朝油漆區的攻擊就是令球團覺得穩定又安心。

就算德羅展依舊不擅長三分投射，但他本季34.4%的三分球命中率已創下生涯新高，本季場均得分也大幅躍進6分，來到27.6分5.3籃板5助攻，加上球隊先前戰績長紅的背書，德羅展也名列MVP討論榜多時。

德羅展(左)在二月初曾展開一段瘋狂飆分秀，連7戰得35分以上，有如喬丹大帝再臨。只是現在他的手感已「冷卻」到正常狀態，公牛想贏球不能苛求32歲的老將場場飆30分。 美聯社

只是德羅展、拉文這對搭檔這樣的模式可能還不足以讓他們與戰力更加雄厚的球隊抗衡，他們兩個人的得分進帳佔了球隊的46.6%，等於左右公牛勝負，若是加進佛西維奇，那三人所佔比例將拉高到全隊的62.7%。 球隊急需三個人之外的穩定戰力跳出來挹注能量。

其中關鍵環節便是新兵鮑爾(Lonzo Ball)、卡盧索(Alex Caruso)，但這對同樣新入隊的後場搭檔卻因傷所苦，加起來出賽還不到70場。主控鮑爾本季相當融入新體系，成為稱職的團隊型指揮官，只可惜目前仍沒有明確回歸日期，而卡盧索則是傷後歸建後狀態起起伏伏，除了防守端帶來的激情外，他肯定是有能力替球隊做更多貢獻的要角。

卡盧索(中)在養傷一個半月之後已經歸隊，但幾場打下來，可以明顯看出他的身手尚未完全復原，接下來球隊正急需要他的貢獻。 美聯社

最後10場決定排名的白熱化階段，公牛至少有七場硬戰要打，除了鐵三角要持續穩定輸出外，必須全員動起來共同鎖定目標，避免落入附加賽的夜長夢多。

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