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要求防守更重於三分球 勇士以戰養戰漸收成效

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
在柯瑞、湯普森、格林「三巨頭」全數缺賽的情況下，勇士還在能客場大破強敵熱火，證明勇士總教練柯爾近來的策略調整已經開始看到好的結果。 美聯社
在柯瑞、湯普森、格林「三巨頭」全數缺賽的情況下，勇士還在能客場大破強敵熱火，證明勇士總教練柯爾近來的策略調整已經開始看到好的結果。 美聯社

沒有柯瑞湯普森格林「三巨頭」，勇士客場仍以118：104擊敗東區第一熱火。勇士雖然近況不好勝少敗多，核心球星柯瑞傷停至少3-4周，但勇士仍展現各種爭冠細節和神奇力量。

對勇士來說，季後賽前保持全員健康更重於一切，勇士陣容深度夠，角色球員非常出色，即使三巨頭不當家，但勇士還是有二線球星和一群出色防守球員，不怕三巨頭輪休或傷停，勇士贏球秘笈就在防守和籃板。

勇士即使少了四名主力，但還是能在客場拿下東區第一熱火，勇士教練柯爾針對季後賽調整和布局逐漸到位，更在許多攻防細節上克服柯瑞傷停缺陣影響，把角色球員效率值最大化。

防守為底

到今天為止防守效率前五名依序是：1勇士、2塞爾蒂克、3太陽、4熱火、5騎士。勇士今年大多數時間都佔據聯盟防守效率第一名位置。勇士能在缺少三巨頭情況下擊敗東區戰績第一難纏熱火，「防守」是最重要決勝關鍵。

勇士今年能兩度在主將未到齊的情況下擊敗熱火，防守端的表現至為關鍵， 美聯社
勇士今年能兩度在主將未到齊的情況下擊敗熱火，防守端的表現至為關鍵， 美聯社

勇士攻防轉換來自防守，三分火力和手氣源自防守，半場進攻系統戰打出效率同樣靠出色防守。對熱火之戰第三節勇士開局打出19：0反撲，瞬間拉開比數，關鍵就在第三節前5分鐘出色防守，讓熱火進攻當機，熱火暫停時板凳區甚至出現內鬨。

防守比三分球更能提升士氣和帶動反擊，勇士今年雙殺熱火，第一勝柯瑞17投3中只得9分，第二勝柯瑞傷停，湯普森、格林輪休沒上，但勇士還是雙殺東區第一熱火。

籃板是瘋狂武器

比禁區攻防和身高，熱火禁區兩大門神206公分前鋒阿迪巴約和211公分中鋒戴德蒙都在禁區擁有更大優勢，身高、名氣、攻防主宰力都更勝勇士先發中鋒206公分魯尼和208公分替補長人畢耶利察。

但勇士打出上半季戰績第一氣勢和強勢籃板，關鍵就在籃板球，勇士35：34領先熱火，禁區沒有吃虧，籃板還贏了11個，禁區得分和攻擊比重也沒有輸。當勇士打出水準防守，控制失分和禁區，勇士就能打出更好團隊籃球和陣容效率。

熱火中鋒阿德巴約(右)沒有因為身材優勢，就能對勇士佔到太多便宜。 美聯社
熱火中鋒阿德巴約(右)沒有因為身材優勢，就能對勇士佔到太多便宜。 美聯社

浪花兄弟+1

勇士今年優勢不再只是三巨頭合體，畢竟三巨頭都更老，而且三人過去兩年各有傷病纏身，狀況和出賽效率都要打折。勇士今年最重要的武器除了防守，「浪花兄弟」升級為「浪花三兄弟」至為關鍵。

浪花三兄弟是柯瑞、湯普森、普爾，23歲NBA三年級後衛射手普爾今年場均17.4分、3.6助攻，投籃命中率4成56，三分命中率3成63，先發替補兩相宜，他讓勇士進攻、外線、五小陣容更豐富。

柯瑞、湯普森都不場，普爾(左)在對熱火之戰挺身而出，攻下30分並有9次助功。他在明星賽後的14場比賽中，不但每場平均投進3.9個三分球，而且命中率高達46.2%，「浪花三弟」封號當之無愧。 美聯社
柯瑞、湯普森都不場，普爾(左)在對熱火之戰挺身而出，攻下30分並有9次助功。他在明星賽後的14場比賽中，不但每場平均投進3.9個三分球，而且命中率高達46.2%，「浪花三弟」封號當之無愧。 美聯社

另外增加培頓二世這名190公分超級防守悍將，培頓後場可以防守三個位置，靠防守就能改變比賽，更是勇士季後賽更強大決勝武器。

完美側翼

勇士今年小前鋒位置上有四名主力，201公分維金斯、201公分庫明卡和203公分波特，另外還有198公分犧牲打防守尖兵安德森，不但適合勇士喜歡的小個陣容，每個人都能防守對位三個位置，速度、身高、籃板、外線都有一定水平，擅長無限換防和反擊，這是勇士陣容深度最傲人本錢。

季後賽禁區身高和攻防牽制力最重要，完美側翼可以做出更多填補和強化。勇士內線的確不夠高，缺少攻防主宰力，但側翼豐厚，鋒線身高速度都很夢幻，這是勇士能在三巨頭缺陣下依舊打出超凡戰力主因。

威金斯(右)和庫明加(左)兩人分別來自加拿大和剛果，在場上原本是先發和替補小前鋒，兩人一起上場擔任大小前鋒效果也很不錯。 美聯社
威金斯(右)和庫明加(左)兩人分別來自加拿大和剛果，在場上原本是先發和替補小前鋒，兩人一起上場擔任大小前鋒效果也很不錯。 美聯社

防守重於三分，速度凌駕高度，團隊個人合為一體，籃板球超乎意料，今年勇士一旦全員健康合體，任何一支球隊都很難在一個系列賽擊敗勇士。

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