從陽岱鋼的抉擇 看旅外球員只能參加中職選秀是利還是弊

2022年的棒球季即將展開，上個球季受到Omicorn疫情影響，中職直到逼近12月才最終由中信兄弟拿下最後一場比賽勝利而完美結束，再次成為全球最早開打但最晚結束職棒聯盟。眼看球員休息不超過四個月時間，新一季春訓隨即陸續展開，也即將迎來中華職棒2022球季。

然而在這為期不到三個月休季期間，原本認為會十分熱絡自由球員市場，反倒是十分冷清。因為上個球季結束後，中職就有陳鴻文、陳禹勳、官大元和林益全冷4人先後宣佈行使自由球員資格，總人數僅次於2020年季末的6人。況且這4位球員在前季都有出色表現，所以一般認為勢必會出現一波人事變動。只是出乎意料，其他球團竟紛紛表態不會出手網羅上述這4名好手，導致自由球員市場形成一攤死水。最終這些球員僅能與原球團談續約。

相比之下，中職啦啦隊員間人事更動之頻繁，反倒更是引球迷們注目，也屢屢成為球迷間茶餘飯後話題，尤其是被球迷譽為「中職阿部瑪利亞」Jessy轉籍至味全龍，與中信兄弟Passion Sister人氣隊員粿粿與Julie日前退役等重磅消息，幾乎可以與中職兩名超級球星林智勝和胡金龍找到新東家，在球迷間討論熱度不相上下。

旅外的江少慶於2021加入中職選秀，獲選為狀元。 擷圖自畫面

中職啦啦隊員轉隊機率之頻繁絕非球員可比擬，而且往往都可成為熱議話題。由此可見，在沒有資方默契束縛自由市場內，啦啦隊員反倒是超前球員一大步。甚至許多球團啦啦隊早已開始經營自家農場，透過自家海選與以練習生方式來培養自家啦啦隊戰力。反觀，身為職棒比賽主角球員們，依舊被許多不合時宜制度與默契所枷鎖。而行使FA後所衍生出來龐大轉隊費就是澆熄許多球團延攬自由球員主要原因之一，也是十分不合理制度。該項機制令球員們無法探詢到自己實質身價，好以尋求更多成長空間，也導致自由球員市場無法活絡。

而另一個至今仍舊十分不合時宜制度，就是現今中職選秀。按照外國職棒標準，選秀都是針對尚未受過職業棒球洗禮業餘球員所設。在大聯盟把選秀命名為「業餘選秀」，就是標榜參加球員都是沒打過職棒球員，並在同樣起跑點上用順位挑選出該屆有打職棒資質球員。

至於中華職棒如今都還利用選秀來挑選下半季即戰力選手。特別是有旅外職棒經驗好手，一般都是中職選秀會上搶手貨。因為擁有豐富職棒經驗，這些選手早已和其他從學校畢業球員不站在同一個起跑點上。而中職球團一旦利用僅有選秀權選進這些職棒與國際賽經驗老道的即戰力後，幾乎不會把機會留給其他持有進軍職棒年輕人身上。因此每屆名落孫山業餘球員多如牛毛，無形消耗了三級棒球對於這些球員的栽培。

王維中當年回國加入中職選秀被味全龍選上。聯合報系資料照

當然現今中職僅有五隊，而第六隊仍是在籌備中階段，大環境仍是處於僧多粥少的情況，所以球員被球團免洗情況仍然十分常見。雖然說目前中職球員薪資結構在過去10年內早已成長許多，但是不可否認，球團在經營二軍這一塊仍舊是沒有比在選秀會上挑選即戰力來積極。而根據媒體報導，中職選秀制度，也同樣是旅外好手陽岱鋼遲遲不肯落葉歸根回到中職關鍵之一。

依照陽岱鋼擁有日職與國際賽資歷，如果參加中職選秀，肯定是首輪即戰力人物。但既是如此，相較於以自由球員身份加入中職，相信陽岱鋼更希望是以後者身份加盟，畢竟以自由球員方式回歸中職才更能，反應出陽岱鋼該有價值，因為「選秀狀元」對他來說已經是毫無意義頭銜而已。