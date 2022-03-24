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國聯東區三強鼎立 勇士龍頭寶座不易撼動

聯合新聞網 / 蔡政益
勇士去年以88勝73敗戰績勇奪國聯東區第一，領先第2名的費城人6.5場勝差。勇士在季後賽一路過關斬將，最後爆冷贏得世界大賽冠軍。 歐新社資料照片
勇士去年以88勝73敗戰績勇奪國聯東區第一，領先第2名的費城人6.5場勝差。勇士在季後賽一路過關斬將，最後爆冷贏得世界大賽冠軍。 歐新社資料照片

國聯東區無疑是國聯競爭最激烈的一個分區，勇士大都會費城人隊各自積極招兵買馬，形成三強鼎立的局面。馬林魚農場新秀逐漸收成，有機會成為大黑馬，國民則來到重建階段，想要衝擊季後賽還得再等等。國聯東區極有可能出現三支球隊同時晉級季後賽的狀況，誰有機會擠下衛冕軍勇士隊登頂？以下為今年的預測排名。

第一名：勇士

去年奇蹟般拿下世界大賽冠軍的勇士隊，今年依舊是奪冠大熱門，其陣容在國聯大概只亞於道奇。勇士球迷今年雖然必須習慣待了12年的看板球星弗里曼(Freddie Freeman)不在陣中，但他們仍擁有一支在國聯僅次於道奇的打線。向運動家隊交易來的頂尖一壘手歐森(Matt Olson)足以彌補弗里曼的空缺，他近三年的bWAR值11.6與弗里曼的11.7相差無幾，能以8年1億6800萬美元的合約將27歲的他提前綁住堪稱神操作。亞古納(Ronald Acuna Jr.)將成為弗里曼離開後的球隊頭號巨星，他會是今年MVP的有力人選，奧比斯(Ozzie Albies)及去年大爆發的萊利(Austin Riley)也都屬一線球星。勇士還簽回了去年國聯冠軍賽MVP羅沙里歐(Eddie Rosario)，去年國聯打點王杜沃(Adam Duvall)及當家游擊手史旺森(Danby Swanson)也依舊在陣中，打線一字排開相當驚人。

勇士輪值也算國聯前段班，弗瑞德(Max Fried)及摩頓(Charlie Morton)皆具王牌身手，年輕的安德森(Ian Anderson)則有繼續進步的空間。勇士輪值後段較弱，期望明星賽前後索羅卡(Mike Soroka)的歸隊。牛棚部分，原本已有史密斯(Will Smith)的勇士在簽下前道奇王牌終結者簡森(Kenley Jansen)與麥克修(Colin McHugh)後躍升為全聯盟頂尖。勇士隊今年的陣容不但足以讓他們有機會在國聯東區五連霸，甚至蟬聯世界大賽冠軍都有可能。

勇士無法留下一壘手弗里曼，緊急找來較便宜的歐森(右)，讓團隊打擊火力不會因此而中斷。 美聯社
勇士無法留下一壘手弗里曼，緊急找來較便宜的歐森(右)，讓團隊打擊火力不會因此而中斷。 美聯社

第二名：大都會

封館前最具話題的球隊非大都會莫屬了。他們以3年1億3000萬的合約簽下準名人堂巨投薛則(Max Scherzer)，與狄葛隆(Jacob deGrom)組成史詩級的雙巨投。封館後又交易來前運動家一號先發貝希特(Chris Bassitt)，讓輪值戰力提升一截。加上沃克(Taijuan Walker)、梅吉爾(Tylor Megill)及卡拉斯科(Carlos Carrasco)，大都會已擁有國聯最強大的輪值群之一。牛棚則有強力終結者狄亞茲(Edwin Diaz)領軍，整體而言大都會投手群在國聯恐怕只有道奇足以匹敵。

大都會打線雖沒有投手群這麼猛，但也排得上國聯前段班。以4年7800萬簽下的馬提(Starling Marte)是今年最重要的生力軍，林多(Francisco Lindor)能否恢復過去身手也是一大關鍵，怪力男阿隆索(Pete Alonso)則持續扛起中心打線。他們還補進了艾斯柯巴(Eduardo Escobar)和坎納(Mark Canha)，後者可算適時補足Michael Conforto離隊的缺。大都會去年原本被看好能打進季後賽甚至在分區封王，但最終勝率竟不到五成，是最令人失望的球隊。今年他們聘請大有來頭的季後賽推手蕭瓦特(Buck Showalter)擔任總教練，其陣容又最足以威脅勇士在分區連霸，即便最終沒能拿下分區龍頭，但以外卡身分重返季後賽的期望並不為過。

大都會大手筆簽下薛則，讓他們同時有兩位頂尖的先發巨投，整個先發輪值在國聯已是屬一屬二。 美聯社
大都會大手筆簽下薛則，讓他們同時有兩位頂尖的先發巨投，整個先發輪值在國聯已是屬一屬二。 美聯社

第三名：費城人

費城人隊封館前的陣容並不足以讓他們重返季後賽，但在封館後連簽卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)和史瓦柏(Kyle Schwarber)這兩位強打後讓打線大升級，晉級季後賽的機會倍增。費城人打線在國聯大概僅次於道奇與勇士，原本已有上季MVP哈波(Bryce Harper)、頂級捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、一壘重砲霍金斯(Rhys Hoskins)及塞古拉(Jean Segura)作為核心，新加入的卡斯特蘭諾斯和史瓦柏又都有30轟、100打點的實力，這樣的陣容似乎不輸2008費城人奪冠那年的打線。

輪值部分除了有惠勒(Zack Wheeler)和諾拉(Aaron Nola)這對王牌組合坐鎮外，今年特別需要關注的是蘇亞雷斯(Ranger Suarez)這位投手。蘇亞雷斯去年擔任先發及中繼共投了106局，防禦率低達1.36，bWAR值高達排名國聯第6的5.6，今年全職先發的他是否能持續維持超高檔狀態值得追蹤。整體而言費城人輪值可排在國聯前段班，但牛棚卻為最大罩門。今年他們簽下了卡內波(Corey Knebel)與漢德(Brad Hand)，兩人都有可能擔任終結者，也讓牛棚壓力稍稍緩解。費城人已長達10年沒進季後賽，上一次已是2011他們組4王牌的那年了，今年他們則相當有機會重返榮耀，且本季各聯盟季後賽多了一個名額，機會又增加不少。若費城人得以順利打進季後賽，教頭吉拉迪(Joe Giradi)將會是年度最佳教練的熱門人選。

去年美聯MVP大谷翔平搶盡鋒頭，讓國聯MVP哈波遭到媒體冷落，事實上他的長打率.615、OPS1.044都是全大聯盟第一。費城人今年打線再升級，將是更有競爭力的球隊。 美聯社
去年美聯MVP大谷翔平搶盡鋒頭，讓國聯MVP哈波遭到媒體冷落，事實上他的長打率.615、OPS1.044都是全大聯盟第一。費城人今年打線再升級，將是更有競爭力的球隊。 美聯社

第四名：馬林魚

馬林魚隊今年想要打進季後賽雖然很拚，但別說不可能。他們最大的亮點是先發輪值，其完整度甚至勝過勇士與費城人，足以擠身國聯列強。阿坎塔拉(Sandy Alcantara)已是不動的王牌，羅培茲(Pablo Lopez)也持續成長，加上去年拿下最佳新人票選第二名的羅傑斯(Trevor Rogers)，前三號先發頗有看頭。赫南德茲(Elieser Hernandez)和曾經的百大新秀第7名盧薩多(Jesus Luzardo)也值得期待。農場中還有桑契斯(Sixto Sanchez)、卡布雷拉(Edward Cabrera)及邁耶爾(Max Mayer)等百大等級的新秀等著要在今年亮相，可說人才濟濟。

馬林魚的打線較為薄弱，屬國聯後段班。今年最值得關注的是去年新人年表現不俗的奇斯霍姆(Jazz Chisholm)。此外他們還補進了賈西亞(Avisail Garcia)和去年世界大賽MVP索勒(Jorge Soler)，讓這支打線還不至於太糟糕。牛棚也是他們需要加強的一環，只有終結者弗洛羅(Dylan Floro)撐場恐怕是不夠的。馬林魚原任執行長基特(Derek Jeter)雖已離開球團，但他留下一批強大的農場群，若要挑一支國聯今年的黑馬，馬林魚會是最有可能的選擇。即便今年最終無緣進到季後賽，未來幾年還是可期待的。

馬林魚簽下去年世界大賽MVP索勒(左二)，讓打線稍為沒那麼難看一點，但是團隊火力太差，需要有更多年輕球員挺身而出。 美聯社
馬林魚簽下去年世界大賽MVP索勒(左二)，讓打線稍為沒那麼難看一點，但是團隊火力太差，需要有更多年輕球員挺身而出。 美聯社

第五名：國民

國民隊去年把當家球星薛則(Max Scherzer)和透納(Trea Turner)賣掉後，基本上就宣告進入重建階段了。今年的國民幾乎得靠超級強打索托(Juan Soto)一枝獨秀，不過仍有魯伊茲(Keibert Ruiz)這位新人捕手相當值得期待，他是今年Baseball America百大新秀的第11名，是今年國聯新人王的大熱門。而生涯449轟的老重砲克魯茲(Nelson Cruz)加入後，讓國民打線尚有中段等級的實力。

但國民的投手群就不太行了，史特拉斯堡(Stephen Strasburg)和柯賓(Patrick Corbin)雖仍在陣中，但前者上兩季只投了26.2局，後者近兩年身手也大幅衰退，已非2019年三巨投時期可比擬，而他們的牛棚更是完全沒看點。國民今年繼續在分區墊底的機會頗高，接下來他們應該要像2010年代一樣著重於農場的養成，靠著後起之秀重返競爭行列。

國民好手流失嚴重，球隊同樣需要優質新人來進行重建。 美聯社
國民好手流失嚴重，球隊同樣需要優質新人來進行重建。 美聯社

勇士 大都會 費城人 馬林魚 國民

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