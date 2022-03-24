不怕輪休搞砸了絕好調 公鹿有更大的問題要解決

公鹿近十戰拿下八勝，整個聯盟中能有這樣火熱表現的球隊，只有近來異軍突起的塞爾蒂克及灰狼，和戰績持續高掛的太陽三隊而已。然而上週末對上灰狼的那場比賽，公鹿硬是在賽前臨時抽掉先發的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），結果也以慘輸19分收場。

總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）解釋，此一決定是為了嚴格遵守字母哥的健康管理守則。一般認為這是為了準備季後賽而讓他輪休，然而，聽來合理的輪休策略也可能為公鹿埋下其他的變數。

過去的十場比賽，公鹿平均拿下124.2分在聯盟排第二，防守籃板數也排第二，從而帶出更多轉換快攻的得分。至於字母哥在近十場的出賽七度拿下雙十，無論場均得分和籃板數，都壓過安比德（Joel Embiid）和約柯奇（Nikola Jokic）這兩名MVP競爭對手。從數據來看，公鹿無論是團隊或一哥球星的近況都是絕好調。

不過，對上最近打瘋了的灰狼，公鹿決定不攖其鋒，在跳球前不久宣佈字母哥因為膝蓋痠痛不上場，好減少其遭受更多損耗的風險。沒有字母哥的公鹿，一如預期地被灰狼打趴，這等於是在其火熱的勢頭上澆了一盆冷水。這樣的輪休策略會不會就此搞砸了球隊和字母哥好不容易調整出的絕佳狀態？

公鹿近況雖然相當火熱，但在字母哥缺陣的情況下，竟然被灰狼痛宰19分，這不免讓人對公鹿有些疑慮。 美聯社

公鹿很快地就給出了一個否定的答案。敗給灰狼之後的下一場比賽，面對另一支季後賽球隊的公牛，公鹿用 28分的差距狠宰了對手，字母哥拿下25分17籃板，狀況一樣好得很。而且球隊的二當家米道頓（Khris Middleton）並沒有上場，理由雖是左腕痠痛，但也應該只是技術性的輪休。

如此看來，公鹿是應該在剩下的例行賽裡繼續執行輪休策略，可能很快就會輪到三巨頭之一的哈勒戴（Jrue Holiday）。畢竟他們三人的健康狀態對公鹿影響極鉅，尤其是字母哥，少了他，面對今年群雄割據的東區戰國，這支衛冕軍別說想要達成連霸，想要晉級第二輪都會有困難。

有專家指出了公鹿被看好今年能夠再度奪冠的三個原因，一是冠軍經驗的成熟度，二是頂尖防守的強度，三是字母哥進化的高度。顯而易見，這三個優勢全繫於字母哥一人身上。所以，該如何保護好陣中球星，確實是總教練在備戰季後賽時必須執行的工作。

公鹿射手米道頓(左)在季初曾經染疫，還好休養過後完全康復，本季表現也非常穩定，公鹿當然也不敢讓他過於疲累。 美聯社

公鹿看似不受輪休影響，而在受傷整季的洛培茲（Brook Lopez）正式回歸先發中鋒之後，他們很可能以全員健康的鼎盛狀態迎接第一輪的對手。然而，公鹿其實還有兩個更大的問題要解決。一是第三節失速的毛病，二是外線防堵不實的漏洞。

公鹿在第三節出狀況的老症頭已經持續了一整季，他們經常在第三節搞砸領先優勢，或是被拉開比分差距，因此在進入決勝節時，公鹿常常是落後的一方。公鹿在第三節的表現，曾經一度在聯盟中墊底，這也是他們先前戰績排名不穩的原因之一。

雖然這樣低迷的狀況已經有所回升，但公鹿在第三節依舊打得不是很好，仍是排在聯盟的後段班。兩聯盟一共16支八強級的球隊當中，目前只有公鹿和公牛在第三節的表現是落在中段班之後。打不好第三節的公牛最近戰績直落，已經掉到東區第五。而公鹿若是不能在剩下的例行賽加緊改善第三節失速的問題，這將會是他們打季後賽時的一個大麻煩。

公鹿第一節的得分是全聯盟第2，在第三節出現得分降低的情況就算了，但更扯的是他們第三節失分29.9分竟高居全聯盟第一。 美聯社

另一個麻煩則是三分線的防守。公鹿在防堵對手三分雨攻勢時，在兩邊底角之外的區域出現了大漏洞。數據顯示，對手在對上公鹿時，他們在底角之外的三分出手數（每場平均31.7次）及命中數（每場平均11.1球）都是聯盟最高。除了公鹿之外，其他沒有任何一支球隊會讓對手在這些地方平均投進超過十球以上。

相較於其他區域的防守，公鹿都能壓制對手的出手數及命中率，其防守效率都能排在聯盟的前段班。考慮到公鹿擁有哈勒戴這樣的頂級防守者，又有字母哥這樣從內線護框到外線補防都是一流的體能怪物，公鹿在三分線防堵上出現的漏洞之大，確實令人吃驚。

面對三分攻勢當道的聯盟，若不能做出有效的對應及調整，很容易就被對手的三分雨給打穿。在強調防守密度的季後賽之中，公鹿非得想辦法補破網不可。

公鹿目前排在東區第二，僅以半場勝差領先76人及塞爾蒂克，剩下的十場比賽當中，他們將會碰上八支季後賽球隊，有五支會是東區季後賽的可能對手，其中也包括了緊追不捨的76人和綠衫軍，賽程依舊很硬。在執行主力輪休的策略時，除了得保住絕好調的近況，並且拿下主場優勢之外，這支衛冕軍也得儘速解決第三節失速和三分防守漏洞的大問題，未來才更有可能在季後賽勝出。