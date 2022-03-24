老爸是最佳教練 陳品學轉戰慢壘變身全壘打王

「看他打全壘打，就像吃飯一樣簡單！」北海鱈魚香絲慢速壘球隊教練唐承浩形容的正是陣中強棒陳品學，過去是職棒投手，到了慢壘界後成了巨砲，已經連續摘下三個盃賽全壘打獎，打出一片天。

2020年底離開職棒後，陳品學正式投入慢壘界，加入北海鱈魚香絲慢速壘球隊，但他其實對這項運動並不陌生，因為他的父親陳國民就是慢壘好手，陳國民是排球國手出身，本身運動細胞就不錯，因公司參加壘球比賽跟著加入北海打球，球齡相當長，陳品學從小跟著他出去比賽，因而產生了興趣才開始打棒球，以往旅美小聯盟時，季後回到台灣也會打壘球，前兩年自職棒退役後，在閒暇時期開始打壘球。

陳國民將慢壘經驗傳承給兒子陳品學。 Vincent studio／提供

為人熟知的陳品學是棒球投手，而他在高中之前也有打擊，到了穀保家商之後就專攻投手，但棒壘球投手投球方式不同，轉戰慢壘界，陳品學變成強打，在北海鱈魚香絲陣中扛下中心棒次，打擊具有爆發力，在華威盃、三立貨櫃盃、大腳鹽糖盃接連拿下全壘打獎。

陳品學指出，打壘球有他一定的難處，沒練就是打不好，像自己一週就到打擊場練打兩到三次，算是練滿多的，而每個人打法不同、型態不同，所以沒有絕對的方式，也不會去問隊友打法，「我就是屬於『用力打』，打的比較遠一點，但還是會有MISS(錯失)的時候」，他自認沒有刻意追求全壘打，還是會以安打穩定為主，「但有機會可以長打的球我不會放啦！」

陳品學自認屬於用力打的類型。 Vincent studio／提供

陳品學自小就因父親耳濡目染下對棒壘球產生興趣，而爸爸更是他的壘球教練，會與他分享經驗，父子倆更會一起在打擊場練習，日前老爸轉戰長青組，陳品學則在公開組嶄露頭角，接棒老爸頗具有傳承美意。

「只要還動得了就會一直打下去啊！」陳品學說，雖然沒打棒球了，但在慢壘界找到不同的樂趣，目前在台北市政府水利處上班，假日就跟著北海隊友們四處征戰，「北海是個優秀的球隊，有賴達人大哥、還有唐承浩教練兩位帶領我們，未來也想一直打下去。」