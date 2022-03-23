中職／季前戰力分析 總冠軍將是兄弟、悍將之爭

中華職棒休賽季包含林智勝、王勝偉及詹智堯等知名球星，帶起難得的轉隊風潮之後，新的球季總算要展開。富邦悍將、味全龍及樂天桃猿都將呈現不同的風貌，維持戰力的中信兄弟及統一7-ELEVEn又如何應對，就來分析評斷看看各隊的排名吧！

第一名：中信兄弟

中信兄弟雖然是台灣大賽常客，但隊型總是有不足之處，造成七年六亞的窘境。去年他們總算克服壓力，在資深球員大量缺陣的情況下，年輕球員扛下大任，總算拋下久違的黃色綵帶。其中很重要的是他們的先發投手戰力傲人，本季除了留下三冠王德保拉外，還挖來獅隊前年奪冠功臣泰迪，組成超強外援軍團。本土投手群方面，鄭凱文、呂彥青、已經能扛下先發戰力，加上李振昌、蔡齊哲、吳俊偉組成的鐵牛棚，堪稱近年來最難攻破的投手陣容。

強大的投手陣容，讓兄弟可以把目光放在洋砲身上，他們找來福來喜補強打線最不安定的捕手部份。打線中本就有詹子賢、許基宏、陳子豪及岳東華等強力打者，加上有王威晨、江坤宇等上壘率高又具腳程的球員，無論想強攻或巧取，都讓教練團有靈活運用的空間。雖然老將王勝偉及林智勝離隊，但他們兩人去年合計只有89個打席，就戰力而言沒什麼影響。今年中信陣容依然堅強，還有許多年輕球員伺機替補，今年絕對是有望連續第三年奪下勝率第一。

中信兄弟無論投、打深度都足夠，且球員表現穩定，洋將又超強，依然是奪冠的熱門球隊。 聯合報系資料照片

第二名：富邦悍將

自從富邦接手球隊後，在每年的季前預總是名列前茅，不過悍將卻始終無緣台灣大賽。今年球隊從領隊及教練團都更替後，開始一連串的改革，其中由丘昌榮及陳金鋒分別擔任一、二軍的總教練。從春訓開始，陳金鋒就針對許多年輕打者進行特訓，包含申皓瑋、楊晉豪都開始有一輪籤應有的水準。另外他們還找來洋砲霸帝士助威，以及網羅王勝偉、陽耀勳，讓整體打線相較以往更為活絡，熱身賽已經有明顯的改變。

悍將今年雖然洋投陣容不如以往星光熠熠，重點是留下了羅力，並且找來去年中信封王的功臣之一威迪茲，若兩人能穩定發揮，就足以提供不少勝利。本土球員部份，先發可以組成江少慶、郭俊麟及陳鴻文等三悍投，牛棚方面則有王尉永、曾峻岳，他們都具有球速、控球及球威，只要不受傷都難以攻破。熱身賽他們還在試更多可用之兵，造成失分過多，但整體其實已經有所改變，有機會一搏前段班名次。

悍將球員能力不差，但常常放不開手腳，今年球隊氣氛好，或許在壓力釋放的情況下會有意想不到的表現。 圖／富邦悍將隊提供

第三名：樂天桃猿

樂天在去年下半季意外吞下球隊北遷桃園後首次半季墊底，讓球隊更加大力進行改革。實際上他們陣容依然堅強，團隊無論打擊率、上壘率、長打率、全壘打、打點等在去年都是聯盟第一，而且球員還囊括打擊王、全壘打王、打點王及盜壘王等獎項。桃猿雖是本季唯一不使用洋砲的球隊，但暴力打線依然存在，仍具有優勢。

投手部份是桃猿最為不安定的因子，外援部份留下霸林爵、狂威及豪勁，還找來前悍將超猛投手索沙。不過他們的共同問題在於身體狀況，霸林爵及索沙都有傷病史，狂威在炎熱天氣成績不佳，豪勁頻繁出賽時表現不理想，將成為影響他戰績的因素。不過他們陣中陳冠宇、王溢正、張喜凱、曾仁和及黃子鵬等本土好手都能擔任先發，只要教練妥善安排，可以將外援的問題降至最低。靠著穩定的打擊能力，今年桃猿有機會坐三望二搶第一。

桃猿霸業成也洋投敗也洋投，今年他們都找過去都有實績的老面孔當外援，要回到前段班並非難事。 聯合報系資料照片

第四名：味全龍

老店新開的味全龍，去年季末打出不錯的成績，令人刮目相看。今年最大的補強就是找來龍德力及鈦龍組成雙洋砲，加上去年半季就11轟的吉力吉撈．鞏冠，以及網羅老將林智勝，整體打擊火力升級不少。另一方面他們還有上壘率佳的郭天信、李凱威及陳品捷，打擊成績不會與其他四隊有明顯落差。

外援部份布里悍、鋼龍、伍鐸都是熟面孔，去年表現都不錯，今年依然會是龍隊最倚重的環節。然而本土投手部份則相對不穩定，王維中及徐若熙都受到傷病史影響，今年調整尚未到位。他們大部分球員在一軍戰場都是二年級生，教練團必須協助避免發生二年級生症候群的狀況。整體而言球隊天賦滿滿，但仍是有許多待進步的部份，或許還沒辦法衝上前段班，但已能拉近距離。

龍隊找來林智勝坐鎮，加上洋砲的加持，可望提升打線火力，讓打擊不會成為球隊的明顯弱點。 聯合報系資料照片

第五名：統一7-ELEVEn獅

去年在台灣大賽向隅的獅隊，休賽季又歷經最強洋投泰迪投奔敵營，以及前全壘打王林安可受傷開刀的狀況，對整體戰力有不少影響。不過獅隊網羅洋砲羅薩補強，並找來打擊全方位的胡金龍，搭配蘇智傑、陳傑憲、吳桀睿、郭阜林、陳鏞基等好手，加上年輕球員林子豪、施冠宇逐漸嶄露頭角，打線仍是具有可看性，但是穩定性不足，要避免像去年一樣發生長期低潮的窘況。

泰迪離隊之後，統一獅還是留下去年勝投王布雷克，另外再找來兩位新面孔，都是有大聯盟資歷的洋投。不過因為他們有洋砲，所以重點還是本土投手群的狀況，獅隊擁有古林睿煬、施子謙、江辰晏及胡智為等好手，看起來陣容並不差，但問題同樣在於穩定性不足，這也是為什麼去年台灣大賽，教練團忍痛放棄他們的原因。考量統一獅陣容雖然堅強，但穩定度不佳，面臨低潮又無解，容易大起大落，今年有可能會滑落到後段班。