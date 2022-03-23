補強葛雷、柯瑞亞 雙城真要幹大事了

封館結束後，各隊的交易與簽約絡繹不絕，許多「大咖」陸續塵埃落定，而這陣子最吸引球迷關注的球隊之一，無疑明尼蘇達雙城，尤其爆冷延攬頂級游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的他們，競爭力明顯提升，新球季蓄勢待發「幹大事」、寄望奪回分區寶座。

以下列出幾筆重大補強，對於雙城的陣容變動略窺一二：

雙城將2019年捕手銀棒獎得主賈維爾（Mitch Garver）當作籌碼，向遊騎兵換來金手套基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）和火球新秀亨瑞奎茲（Ronny Henríquez），但基納法利法馬上被「轉手」，和前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）到洋基，雙城換來捕手桑契斯（Gary Sanchez）以及烏謝拉（Gio Urshela）。

這兩筆交易可以粗略合在一起看（因為基納法利法是共同交集），以立即能派上用場的「主菜」來說，雙城用36歲的三壘手、31歲的捕手換來30歲三壘手、29歲捕手，達到年輕化和預算瘦身（清掉唐納森今年和明年的薪資負擔）的效果。

先來看捕手端：雙城失去的賈維爾去年揮棒簡潔、力道驚人，去年68戰就敲13發全壘打，生涯OPS超過聯盟平均24%，被《MLB Network》評為聯盟第六佳的捕手，雖然阻殺率不出色，但引導投手的技巧受到肯定，至於桑契斯的捕逸缺點向來為人詬病，若能夠轉換環境後大幅進步、站穩主戰捕手，那就是意外的驚喜，否則比起蹲捕，更合適的位置應會是指定打擊─試圖頂上老將克魯茲（Nelson Cruz）留下的空缺，但綽號「海怪」的他近四季只有2019年的OPS超過聯盟平均，雙城可說是買在「低點」，亟需「反彈」。

雙城從洋基換來捕手桑契斯(右)與三壘手烏謝拉(左)有「逢低買進」的意味，不成功損失也不大，但「抄底成功」就有機會賺大的。 美聯社

烏謝拉上季的攻守皆不盡理想，但還算「堪用」等級，直到2024年才成為自由球員是優勢，預計能充當換血過渡期的內野活棋。唐納森近年來受到腿部舊傷纏身，限制了出賽場數和貢獻度，砲火仍有一定水準，不過已不符高薪該有的效益，雙城透過這筆交易不但清出薪資空間、戰力亦不至於下滑太多，已屬成功操作。

雙城換來葛雷（Sonny Gray）的代價是去年首輪第26順位的佩帝（Chase Petty），18歲的他天分滿滿、但養成之路風險偏高，葛雷則為輪值添加一劑強心針，去年帳面數據較差，但K/BB有3.1，且生涯累積1267.1局，具備實績（ERA+ 117），雙城主場幅員遼闊，對投手相對友善，葛雷不無可能受惠、演出「復活」戲碼。

葛雷近兩季在紅人的表現有所下滑，但他的三振能力卻是變強，回到他較習慣的美聯，成績應該是有機會反彈。 美聯社

2.「顧人怨」柯瑞亞獲得破紀錄合約

送走基納法利法後，雙城的游擊區再度呈現「問號」，傳出追求史托瑞（Trevor Story）的風聲未歇，雙城便轟動棒壇、簽下前太空人明星游擊手柯瑞亞，三年破億合約，空降「史上年均薪最高的內野手」。

柯瑞亞是作弊風波的眾矢之的，「形象」爭議無數影響觀感，但實力依舊是數一數二的游擊手，去年甫拿下金手套獎且許多打擊的進階數據名列前茅，生涯在季後賽共敲18支全壘打、大賽經驗豐富。他和巴克斯頓（Byron Buxton）分別是2012年的狀元和榜眼，只要兩人好好維持健康，游擊和中外野這兩個關鍵中線位置可望有優異產出。

值得一提的是，28歲柯瑞亞這紙合約每年都有跳脫權，為了「錢途」，他將更賣命爭取成績，個人預測他會在2023年球季結束後行使逃脫權、再度投身自由球員市場。

柯瑞亞來到雙城是有點「情非得已」，他為了拿到更好的合約，今年球季可能會更加拚命，對雙城來說未嘗不是好事。 美聯社資料照片

3.補強牛棚以及低成本樂透

另一筆關注度較低的簽約是牛棚右投史密斯（Joe Smith），剛過38歲生日的他，累積832場出賽是現役最多，累積54勝33敗214中繼30救援，出手姿勢特別，即便去年成績普通，仍有機會成為勝利組或適時傳承經驗給後輩。

雙城去年將王牌投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）交易至藍鳥、前田健太動手術、皮內達（Michael Pineda）被同區老虎簽下，輪值撲朔迷離，但新面孔邦迪（Dylan Bundy）和岡薩雷茲（Chi Chi Gonzalez）都在春訓力爭上游、努力拚搏一席之地。此外亦考慮奎托（Johnny Cueto）、有興趣交易蒙塔斯（Frankie Montas）與米納亞（Sean Manaea）等人，相信雙城積極的補強腳步尚未告一段落。

邦迪本季來是金鶯積極栽培的先發投手，變化球有相當不錯的威力，但可惜被挨轟太多，接手他的天使最後也放棄，來到雙城或許有可能出現轉機。 美聯社

有則推特如此寫道：「雙城上次在季後賽贏球，是2004年的事，那時柯瑞亞才10歲。」足見雙城球迷的苦苦漫長等待，但任何魔咒總有被打破的一天，只是早晚差異，雙城上次奪冠已是三十年前的事（1991年），在再度捧起世界大賽金盃之前，「終止季後賽連敗紀錄」為首要之務，且看這套經過「大風吹」的嶄新陣容，能否於分區突圍、進而隊史譜寫重要一頁了。