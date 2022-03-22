雷霆明日之星亞歷山大 NBA最被低估球員

美國「運動新聞」專欄評析，雷霆後衛亞歷山大是NBA最被低估球員。運動新聞提供一項很有說服力數據。二月明星賽後場均得分最高球員是塞爾蒂克前鋒泰托姆場均34.9分，湖人前鋒詹姆斯場均33.4分排第二，灰熊後衛莫蘭特場均33分排第三，第四獨行俠唐西奇、第五公鹿安戴托昆波、第六安比德，亞歷山大場均30.3分排第七。

前六名都是聯盟超級球星或一線球星，只有亞歷山大不曾入選明星隊，雷霆戰績不好，奧克拉荷馬也是小城市，更難掙到聲量和關注力。

亞歷山大是NBA四年級生，2018年第一輪第11順位新秀，24歲198公分，2022年3月出賽9場，場均28.8分、7.3助攻、6.3籃板。2月因傷只出賽三場，場均35分、6.7助攻、5.7籃板，投籃命中率6成1，三分命中率3成85。亞歷山大今年球季場均24.4分、5.9助攻、5籃板，三分命中率2成9稍差，但這張成績單已經符合NBA明星球員規格。

亞歷山大(右)是在2018年選秀會第一輪第11順位被黃蜂選中，旋即被交易到快艇去換布里吉斯。打了一個球季之後，他又在喬治交易案中被換到雷霆。 歐新社資料照片

雷霆處於重建期，球隊戰績不好很難受到媒體關注，在社群創造聲量、人氣，亞歷山大即使個人數據漂亮，但想要入選明星球員仍有一大段路要走。亞歷山大更加理解比賽，更懂得成就團隊，他的表現和持球牽制力、關鍵球能力都在提升，雷霆以亞歷山大做為球隊基石目標很明確。

亞歷山大今年三分命中率退步，從上季4成1掉到今年2成9，投籃命中率也滑落一點，其他有幾個球技細節不同凡響。

1、籃下終結能力：三分球出手稍多，三分命中率下滑，但亞歷山大今年突破、攻擊籃下比例增加，禁區終結能力提升，這是他除了跳投之外最大進化。更多精準解讀比賽和突破籃下終結得分，亞歷山大除了進攻更多樣，製造犯規能力和經驗都在累積上升。

2、每場罰球7.3次：製造犯規更多，罰球更多，亞歷山大今年每場可以得到7.3次罰球，這是明星球員水平，也是頂尖後衛高水準表現。

製造犯規、站上罰球級是一線球星和帶隊領袖必須要具備能力，那不只是天賦，更是改變比賽和關鍵球把握性的呈現。

3、錯位能力：198公分是NBA高規格後衛，亞歷山大雖然對抗性和力量不強，但身高、運動能力、臂展都有優勢，能控、能切、會投，打控球有視野和身高優勢，打鋒衛搖擺人能活絡雷霆陣容組合，創造更多空間和錯位能力。

由於雷霆上季與本季的戰績都太差，亞歷山大(中)鮮少受到媒體與球迷的關注，但是在大量的輸球賽事中，他的球技卻是速快地成長，現在已成為最被低估的球員之一。 美聯社

NBA現在完全走「一大四小」布陣，200公分上下鋒衛搖擺人，有持球能力、穩定外線和創造力的球員最吃香，亞歷山大完全符合多功能性，可以打後場三個位置，他的存在和功能性會讓雷霆在重建過程中更好配菜。

全世界都一樣，當一名球員在爛隊打出漂亮、驚人數據多少都有摻水成分，因為球權集中，戰術集中，決策也集中，亞歷山大在雷霆擁有無限開火權，自由發揮空間更大，個人數據也會更好看。

亞歷山大球技細節，尤其是對位能力、籃下終結火候都在進化，這是很好成長腳步，今年球季投籃和三分球低迷只是個人低潮，透過調整和隊友協助，亞歷山大在未來仍有很大恢復空間。但他需要更出色隊友、團隊防守協助，才有能力把雷霆帶到季後賽邊緣。

雷霆仍需要至少3-5年重建，累積更多天賦和年輕球員，未來還不明朗，亞歷山大是現階段雷霆建隊核心，他可能被低估。

不管雷霆未來如何，亞歷山大身上確實還有很多天賦可以挖掘，也有很大想像空間。