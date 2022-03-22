單場爆發51分 二年生比伊扛起活塞重建大任

活塞隊正為重建而掙扎，如今似乎找到正確方向，其下的二年生比伊（Saddiq Bey）上周四對奧蘭多魔術隊大爆發，個人包辦51分擊敗對手獲勝，這個「51 分狂飆之夜」有多特別，你可以回顧他成長軌跡得知究竟，活塞隊可望以康寧漢（Cade Cunningham）與葛蘭特（Jerami Grant）搭比伊組奪勝方程式。

比伊不是備受矚目的超級新人，首輪第19順位加入活塞隊。菜鳥季是當成3D球員使用，他也不負眾望砍進新人最多的175顆三分球。本季，他成長曲線持續上升，先發的18場比賽有多達11 場得超過20 分，接著一度陷入低潮，在上周四出戰魔術隊前五場的命中率僅32.1%，在輸給邁阿密熱火隊的那一役12投4中、三分外線9投1中打得患得患失。那一晚，他深切檢討自己表現，比伊對媒體表示：「我不能接受自己狀態起伏，在奧蘭多旅館內我決定改變心情，這就是調整的方式。」下一場他就拿了51分。

上季投進新人最多的175顆三分球，本季比伊(右)持續成長，上周四與魔術隊之戰一個人砍下51分，成活塞隊史第七人。 美聯社

獲得活塞隊重用，比伊心情轉變大，很在乎他人感受，總擔心自己表現不好。他的母親崔瓦娜（Drewana Bey）在夏洛特念大學時是女籃校隊，亦母亦師的她建議兒子不要退縮，在場上要打得更有侵略性。契機就在康寧漢（Cade Cunningham）與葛蘭特（Jerami Grant）雙雙掛病號之際，他方意識自己得挺身而出，阻止連輸四場的活塞隊再沉淪。

一球在手的比伊手感滾燙，打魔術隊第一節連得21分，上半場結束砍30分，他活躍全場無所不能，無論是百步穿楊的三分，或是靠強壯的體格往裡面切，還能掩護隊友製造空檔。第四節得分累積達36 分，教練組選擇不換人，多花近8分鐘觀察比伊表現，比賽結束前8 投 5 中再追加15 分，全場27投17中拿下51分，外加9個籃板、4次助攻和3次抄捷。比伊成活塞隊史單場突破50分第七人，投進的10 顆三分球追平前輩杜馬斯（Joe Dumars）1994 年紀錄，他獲得隊友擁抱和掌聲，賽後感性把比賽用球送給母親。

步入重建期的活塞隊，需要一群新生代扛起重任，比伊的大爆發讓球團鬆一口氣，確定這位二年生是第三把箭頭，而不是一般的3D球員。上季，比伊還只是三分球討飯吃的新人，本季進一步開發出傳球視野，共12場比賽送出最少5次助攻，他能自己出手也可找有空檔的隊友傳球。

活塞目前僅19勝，在東區中央組殿底，但年輕球員拚勁十足，屢屢咬緊對手，在國際運彩盤口中近14場過盤13場，成為明星賽後最會賺錢的球隊。 美聯社

見證比伊成長，活塞的中前鋒史都華（Isaiah Stewart）說：「比伊很努力，他能有如此大的進步幅度，甚至打出具主宰力的數據，說實話我一點都不意外。」相較康寧漢與葛蘭特，比伊主掌全局時能感染全隊投入，與魔術隊之戰團隊多達34次助攻，眾人無私分享球權創50％命中率。總教練凱西（Dwane Casey）指出：「這很自然，比伊大爆發讓全隊振奮，無論場上或板凳觀戰的人，團隊均融入比賽裡，氣氛非常好。」凱西坦承活塞19勝51負難掩尷尬，但小將們群策群力，除了戰績、個人數據還有一些美好事物。

生涯進入第二年的比伊，終於在這場比賽證明自己，美國媒體紛紛報導，若他延續這爆發能量，將讓活塞隊縮短重建期，與康寧漢、葛蘭特組新生代鐵三角。教頭凱西說，對外界這是一場勝負，但球團人員卻看到希望，單場51分讓比伊找回自信，蛻變為不同等級的球員，這是比賽最有價值之處。

活塞隊重建走正確方向，極力培養新人開始獲得回報，今後預計將以康寧漢(右)、葛蘭特和比伊(左)為核心展開部署。 歐新社資料照片

活塞隊重建走正確方向，極力培養新人開始獲得回報，今後預計將以康寧漢、葛蘭特和比伊為核心展開部署。