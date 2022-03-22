日職／球評的預測都不準！ 今年還會有黑馬奪冠嗎？

如果去年開季前有人斷言前一年戰績雙雙墊底的養樂多及歐力士會各自奪下兩聯盟的優勝，那應該不是亂猜，就是回到未來看了體育年鑑，經常出現在各大媒體上的球評們，當然沒有任何一個人會提出這樣的預測，最終也導致了球評們的排名預測都不準的結果，今年是不是會重演這種大出各界意料的戲碼，現在還不得而知，但不管準不準，開季前還是依慣例來個經過分析判斷後的大膽預測吧。

中央聯盟（依預測排名順序）

養樂多

養樂多去年從墊底衝上聯盟優勝，主要就是投手戰力的改善，加上原本就不錯的進攻火力，攻守兩方的均衡，讓戰績有所突破，今年的陣容沒有太多變動，年輕球員多了去年奪冠的經驗及自信，有望維持上季的戰力高檔，朝連霸之路前進。

DeNA

去年季初因疫情關係，DeNA面臨洋將沒辦法報到的狀況，使得開季3、4月的戰績只有6勝21敗，今年洋將戰力已完整，只要沒有傷病問題，搭配陣中的左投王國，今年有十足的競爭力，有望打進睽違3年的季後賽。

投打關鍵球員：東克樹、牧秀悟

阪神

阪神去年與養樂多無勝差，卻因勝率較低而屈居第2名，阪神的投手戰力是全聯盟數一數二，攻擊方面就略遜一點，即使今年投手戰力維持穩定，但火力無法提升就可能會差那麼一步，畢竟棒球還是得分才會贏的運動。

巨人

巨人上季的全壘打數是聯盟第1名，但打線火力串聯是隱憂，而陣中王牌菅野智之、季中回歸日職的山口俊等人，去年的表現都不若以往穩定，投手的優勢漸漸消失中，而且熱身賽幾名先發投手及主力打者的狀況看起來都不好，有可能以些微差距無緣季後賽。

廣島

廣島去年的團隊打擊率是央聯最佳，得分能力也不算差，不過被投手戰力拖累，最終以2場勝差落居第4名，今年在少了進攻主砲鈴木誠也的情況下，加上先發投手輪值的落差，戰績實在無法太過於期待。

中日

中日是去年唯一失分在500分內的球隊，但得分僅有405分，全壘打也只有69支，幾乎是其他隊的一半而已，看起來球團短期間內找不到解決火力短缺的辦法，這問題一天不解，中日就只能在後段班掙扎。

投打關鍵球員：小笠原慎之介、根尾昂

太平洋聯盟（依預測排名順序）

軟銀

去年因疫情及奧運的雙重影響，使得陣中古巴洋將們的貢獻度大減，不過球隊各項打擊數據都還是排聯盟次佳，今年賈西亞（Yurisbel Gracial）季前就已歸隊，且在熱身賽表現不錯，讓軟銀火力更完整，加上聯盟最強的投手群，軟銀有望重返榮耀。

投打關鍵球員：石川柊太、砂川理查

曾來台打冬盟的砂川理查(右2打者)，打擊火力備受期待，他是否能在今年成為另一個冬盟之光，也是觀看軟銀比賽時可以注意的焦點。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB粉絲團

歐力士

歐力士奪下優勝應該是去年最令人意外的事，今年陣中由山本由伸領軍的先發投手群戰力仍十分強勢，進攻面有吉田正尚坐鎮，幾名年輕球員吸取去年的經驗，本季應該也會有更進步的火力展現，投打戰力都有一定水準，只怕年輕球員遇到撞牆期。

樂天

上季打進季後賽的樂天，投打方面都有均衡表現，而且打線在洋將幾乎沒有貢獻的狀況下，還能有108轟的成績，先發以及牛棚投手的戰力不需要擔心，只要新洋將提供比上季更多的炮火支援，樂天要繼續在前段班沒有太大的問題。

宋家豪(左)是去年樂天出賽最多的牛棚投手，也投出生涯年，今年他仍然是後援中最關鍵的投手。 擷圖自東北樂天金鷲官方FB粉絲團

羅德

去年靠著雙洋砲的長程火力，加上幾名快腿的速度，羅德打下了全聯盟最多的分數，不過過度依賴雙洋砲，本土年輕球員的打擊狀況，以及逼近4、聯盟次差的先發投手防禦率及團隊總失分，都是羅德的隱憂，新球季可能會在前後段班間徘徊。

投打關鍵球員：佐佐木朗希、安田尚憲

佐佐木朗希(右)在熱身賽就頻頻投出160公里以上速球，他是今年羅德先發投手群中的關鍵人物。 擷圖自千葉羅德海洋官方FB粉絲團

西武

在沒了尖牙利爪之後，西武終究變成了病貓，這兩年西武的得分能力都是聯盟後段班，但失分卻是最多，火力無法掩護失分的問題沒改善之前，西武仍舊只能在後段班沈潛，不過第一指名大物新人隅田知一郎在熱身賽的投球內容不錯，新球季值得期待。

火腿

火腿是去年洋聯唯一得分不到500分、全壘打不到100支的球隊，今年又少了多名攻擊主力，得分重任就要落在年輕球員還有新加入的洋砲身上了，團隊防禦率排第3名的投手方面並不需要太擔心，但對戰績也不用太期待，新球季主要還是看新庄剛志的大秀了。