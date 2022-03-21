奪冠與否並不重要 大聯盟自由球員齊心向錢看

封館結束自由球員市場重新開張，球員與老闆之間的「錢鬥」也由談判桌上轉到檯面下。相較於勞資談判的老牛拖車，市場重啟後球員們簽約的速度有如「秒殺」。就連經紀人是波拉斯（Scott Boras），最大牌也最難搞定的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）都在一週之內拍板定案。在另一位明星游擊手史托瑞（Trevor Story）於昨晚決定與紅襪簽約後，自由球員市場前30大球星已全數找到新東家。

有趣的是，就在自由球員市場即將收市之際，大家這才赫然發現：這些大牌球星選擇的新東家幾乎無一是去年的季後賽球隊。合約總金額超過一億美元的11位自由球員中，只有剛簽完約的史托瑞及前勇士一壘手弗里曼（Freddie Freeman）加入的道奇去年有打進季後賽。即便把門檻調低到五千萬以上，符合條件的球員也只多了與道奇續約的工具人泰勒（Chris Taylor）一人。

身價高的球星不但紛紛改投「弱隊」——而且身價越高，加盟的球隊反而越弱。像是合約總金額分居第一及第三名的游擊手席格（Corey Seager，10年3.25億）及二壘手塞米恩（Marcus Semien，7年1.75億）就不約而同加入上季戰績排名美聯倒數第二的遊騎兵。至於第二名則是剛與去年國聯墊底球隊洛磯簽約的布萊恩（Kris Bryant，7年1.82億）。此外還有塞揚名投薛則（Max Scherzer，3年1.3億）的新東家大都會及前小熊球星貝茲（Javier Baez，6年1.4億）加入的老虎去年戰績都只有77勝85敗，日籍球星鈴木誠也加盟的則是正在重建的小熊（71勝91敗）。就連自視甚高的柯瑞亞，最終選擇的也是美聯中區墊底的雙城。

席格會從奪冠大熱門道奇，跑到去年只有60勝的遊騎兵，實在是這10年3.25億美元的天價合約沒有辦法拒絕啊！ 美聯社

薛則選擇與大都會簽約，還可說是看好去年下半季陷入嚴重低潮的大都會在季後大肆補強後，再有他的「一臂之力」相助就能成為一級強隊。而老虎除了有貝茲加入外還簽下前紅襪王牌左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），充分展現他們結束重建、目標季後賽的企圖心。但席格、塞米恩雙雙加入遊騎兵及布萊恩選擇到洛磯當「山大王」就顯得匪夷所思。這兩隻大爛隊本來實力就離季後賽還差一大截，即便簽下這幾位一線球星，最快八成也得再花三四年才能完成重建。根據最新戰力評比，遊騎兵今年多半還是會吞下90敗以上。至於洛磯在列強環伺的國聯西區無疑只有繼續墊底的份。也難怪包括前洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）在內的所有人在看到洛磯這番「神操作」後都為之大惑不解：去年把亞瑞納多交易出去、又不跟子弟兵史托瑞續約的他們到底是想擺爛，還是要拼季後賽？

洛磯會簽下布萊恩，實在是讓人匪夷所思。不過只要價錢對了，布萊恩大概也不會計較「山頂上完有誰能贏」吧！ 美聯社

不管這些爛隊的高層打的是什麼如意算盤，才剛結束勞資惡鬥想必仍心有餘悸的球員選擇以不變應萬變，總之是抱著「你捨得花，老子就捨得賣」的心態，一切「向錢看」。對這些熬了六年才換得自由身，卻又適逢封館一波三折的球員來說，什麼球隊競爭力、奪冠的榮耀都是假的，高薪合約的巨大利益才是唯一真理。畢竟棒球不像場上只有五人、少數球星就能決定球賽勝負的籃球，奪冠過程中的運氣成份實在太高——要不然我們大可直接把冠軍頒給道奇就好。既然如此，選擇價碼開得最高的球隊也是理所當然。又正好去年打進季後賽的球隊除了不惜重金追求弗里曼的道奇外，有的不願把所有雞蛋賭在少數一兩位球星的籃子裡，有的則是在競標的過程中打了退堂鼓，這才有了大牌球星幾乎全數投奔二流球隊甚至大爛隊的奇觀。

職業運動說穿了仍是一門生意。球員向錢看，也不過是選擇跟球隊老闆一樣，站在利益最大化的角度來看待這門生意。既然勇士老闆不願給弗里曼六年合約，這位當家球星自然不再眷戀，選擇了更有「錢途」的道奇。雖說如此一來，像紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）、老投手韋恩萊特（Adam Wainwright）那樣十數年如一日終身待在一隻球隊的佳話將告絕跡。

但有失也有得，明星球員大批轉投弱隊使得各隊戰力更加均衡，再加上今年起季後賽名額增加，二流球隊提昇競爭力的意願隨之提高，擺爛的「坦隊」可望減少，更增添了球賽的可看性。就像洛磯球迷，即便看不懂球隊高層在變什麼把戲，也還是可以盡情享受布萊恩帶來的重砲煙火秀，不是嗎？