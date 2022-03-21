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中職／ERA1.40、3.98 難以超越的肉蕭和羅力障礙

聯合新聞網 / Ramos
蕭任汶在2001年以中職史上最低的1.40奪下防禦率王，20年過去了還沒有人能打破這個紀錄。 聯合報系資料照片
蕭任汶在2001年以中職史上最低的1.40奪下防禦率王，20年過去了還沒有人能打破這個紀錄。 聯合報系資料照片

2001年兄弟象投手蕭任汶以1.40拿下年度防禦率王，這個數據至今仍是中職歷年新低，樹立難以跨越的「肉蕭障礙」，相隔21年這道天際線能否被突破，相信是新球季一大觀戰焦點。

當年蕭任汶擔任兄弟守護神，原本投85局，最後一天例行賽對中信鯨，在新竹球場他硬是登板後援5局，補足規定投球局數，該役他掉3分責失，防禦率從1.16升至1.40，如果沒失分，蕭任汶將以1.10超低數據拿下防禦率王，可惜歷史沒有「如果」，但1.40已經是鬼神級的數字了。

這一年蕭任汶超神勇，出賽52場全聯盟投手最多，拿下16次救援成功，僅次於統一獅林朝煌的20救援，每局被上壘率1.00、被打擊率0.206，數據相當亮眼，成為開啟黃衫軍二度三連霸重要功臣。

去年中職比賽用球恢復係數壓在0.550左右，彈性大減，用球縫線高度從0.05英寸(1英寸=2.54公分)調高為0.07英寸，等於高了0.02英寸，換算下來縫線高度多了0.05公分，也影響擊球飛行距離，開季時筆者就特別撰文指出，這一年防禦率王必定是1開頭。

果然，去年球季結束結算，中信兄弟王牌德保拉以1.77勇奪防禦率王，繼2006年誠泰王牌林恩宇的1.73之後，中職再度出現1字頭防禦率王；布雷克僅次於德保拉，防禦率是同樣超亮眼的1.83，證明用球彈性和縫線高度，確實大大左右比賽投打守數據，而非少數球界人士所認為，球跟全壘打產量、投手表現無關。

德保拉前年球季拿下投手三冠王，去年則是 蟬聯防禦率、三振雙冠王，其中防禦率1.77跟前年的3.20是相當大的差距。 聯合報系資料照片
德保拉前年球季拿下投手三冠王，去年則是 蟬聯防禦率、三振雙冠王，其中防禦率1.77跟前年的3.20是相當大的差距。 聯合報系資料照片

今年除了德保拉和布雷克，布里悍回鍋味全龍，泰迪轉投中信兄弟，表現也值得期待。布里悍去年先發8場，防禦率是超低的0.60，泰迪在統一獅也先發8場，防禦率1.12，宰制全聯盟，可以預期，4大洋投本季絕對會互別苗頭、相互較勁，可望上演精采的投手戰，他們能否突破「肉蕭障礙」寫下紀錄新頁，值得期待。

假設今年中職比賽用球係數仍壓在0.550，縫線高度維持在0.07英寸，再產1字頭防禦率王並非難事，只是，各隊王牌投手普遍得投超過150局，身手要從季初維持到季末，要得靠隊友幫忙，加上各球團網羅不少洋砲助陣，打破蕭任汶1.40大紀錄確實非易事。

布里悍今年簽了年約，還把家人都帶來台灣，在專心投球的情況下，將是挑戰防禦率王的熱門人選。 聯合報系資料照片
布里悍今年簽了年約，還把家人都帶來台灣，在專心投球的情況下，將是挑戰防禦率王的熱門人選。 聯合報系資料照片

蕭任汶單季90局拿下防禦率王，局數為史上最少，陳義信在1993年熱投258.1局，以1.92奪防禦率王，為史上投球局數最多的得主，這一年陳義信先發28場，其中23場完投，他登板先發，牛棚投手幾乎不用打卡上班。

羅力2016年效力義大犀牛，以3.98成為中職史上數據最差的防禦率王，沒辦法，那一年中職使用彈力球， 全聯盟投手幾乎都被打趴在地上，3.98的防禦率王，以後如果不用彈力球，應該也會成為歷史數據難以被超越。

羅力過去在中職拿過4次防禦率王，不過在2016拿獎時的防禦率高達3.98，跟其他年份相差太多，明顯是受到彈力球的影響。 聯合報系資料照片
羅力過去在中職拿過4次防禦率王，不過在2016拿獎時的防禦率高達3.98，跟其他年份相差太多，明顯是受到彈力球的影響。 聯合報系資料照片

而且，2016年季末羅力原本防禦率高達4.34，還是高居全聯盟第一，最後兩次先發皆對Lamigo桃猿，都繳8局無失分好投，防禦率才勉強壓在4以下，否則中職很可能出現史上唯一一位4字頭的防禦率王。

羅力 德保拉 布雷克 陳義信

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