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日職／開幕戰先發妙事多 新庄搞藏牌、藤浪又上陣

聯合新聞網 / Hiyan
日本火腿隊監督新庄剛志(中)對提早公佈開幕先發持不同意見，相當有可能到開幕前一天才會揭曉。 擷圖自日本火腿官方推特
日本火腿隊監督新庄剛志(中)對提早公佈開幕先發持不同意見，相當有可能到開幕前一天才會揭曉。 擷圖自日本火腿官方推特

最多次的開幕戰常客－菅野智之

菅野智之5年連續、第8度，不僅都是12球團第一。他也超越了上原浩治，單獨成為巨人軍隊史最多次投開幕戰的紀錄。

菅野智之累積開幕戰4勝，3月25日將挑戰超越別所毅彥、齋藤雅樹兩大傳奇投手，獨居隊史最多的第5場開幕勝投。不過他在熱身賽的表現並不好，防禦率高達7.36，尤其是最後兩場對歐力士、羅德9局失掉10分、責失9分，18日還被羅德隊單場擊出3支全壘打。開幕戰對手將是中日龍隊強力左投大野雄大，若不能利用這一週的時間調整好，加上巨人打線近況不佳，菅野智之勢必陷入苦戰。

唯一的初體驗－東克樹

橫濱監督三浦大輔去年戰績不佳，今年帶隊捲土重來，將開幕戰交給2018年新人王東克樹，他去年因傷整季只出賽3場，僅僅1勝，在日本火腿隊公佈之前，也成了2022年最少勝的開幕戰先發投手。

東克樹2018年以11勝5敗獲得新人王，無奈2020年2月因為左手肘不適後來動了Tommy John韌帶重建手術，直到去年9月28日對養樂多才在相隔767天之後再度一軍登板。熱身賽13.2局只失掉1分、防禦率0.66，18日對日本火腿先發7局只失掉1分之後確定由東克樹上陣。

橫濱DeNA從2017年-2018年的石田健太、2019-2020年的今永昇太、2021年的濱口遙大，加上今年的東克樹，連續6年都是本土左投，看得出當初希望構築「左投王國」的影子。

消失的開幕先發－青柳晃洋

青柳晃洋在阪神虎隊已經是王牌地位，卻因為疫情攪局，無緣首度為阪神投出球季第一球。 擷圖自阪神虎官方推特
青柳晃洋在阪神虎隊已經是王牌地位，卻因為疫情攪局，無緣首度為阪神投出球季第一球。 擷圖自阪神虎官方推特

青柳晃洋近年來一路成長，去年以13勝6敗、防禦率2.48的優異成績拿下中央聯盟勝投、最高勝率「雙冠王」，原本就被視為阪神2022年開幕戰先發的第一大熱門。

熱身賽青柳主投13局只失掉1分、防禦率0.69的表現讓他在毫無爭議聲中贏得開幕戰先發門票。無奈16日對軟銀比賽中傳來青柳被匡列為濃厚接觸者，必須被隔離的消息。加上隨後被檢驗為陽性，使得他錯失了可以在職棒第7年球季首度投開幕戰的機會。

新冠狀肺炎疫情在這兩年不僅攪亂了不少賽程，這一次還讓原本可以生涯首度在開幕戰圓夢的青柳晃洋成了「消失的開幕先發」，好不悲情！

最意外投手－藤浪晉太郎

因為青柳晃洋臨時被換角，藤浪晉太郎「代打」上陣，「意外的」連續兩年投阪神開幕戰！

藤浪晉太郎去年是他職棒第9年第一次投開幕戰，不過2020年球季他只有1勝6敗、防禦率4.01的成績，阪神監督矢野燿大想要他藉此重任達成復活的「期望值」意味濃厚。今年球季藤浪晉太郎原本不在規劃人選之中，卻意外地再度在首戰披掛上陣，也成了矢野燿大「監督最終年」的開幕先發。

阪神上一次有日本投手連續兩年開幕先發是2011-2012的能見篤史，已經相隔10年。藤浪晉太郎去年3勝3敗、防禦率5.21，表現不見起色。不過這一次除了矢野監督的期望外，藤浪自己夠爭氣，從春訓開始到熱身賽都展現蛻變的身手也是獲得青睞的主因。尤其是他的控球明顯獲得改善，18日對上去年洋聯優勝歐力士5局只失掉2分、1分責失之後確定代打上陣。

開幕戰最多勝－山本由伸

山本由伸挾著去年席捲洋聯，拿下澤村賞的氣勢，今年將挑戰生涯第一場開幕戰勝投。 擷圖自歐力士猛牛官方推特
山本由伸挾著去年席捲洋聯，拿下澤村賞的氣勢，今年將挑戰生涯第一場開幕戰勝投。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

中央聯盟最多勝青柳晃洋錯失機會，太平洋聯盟最多勝的山本由伸則是地位穩固，成為歐力士邁向連霸的2022年球季開幕先發。理所當然地，他也以18勝成為今年12球團最多勝的開幕戰先發投手。

山本由伸去年是第一次扛下重任，對上西武先發7局只失掉1分責失分，卻可惜吞下敗戰，勝投則由同樣是第一次開幕戰掛帥先發的西武高橋光成拿下。不過首戰失利並沒有打倒山本由伸，最後反而拿下18勝，並以1.39防禦率、206次奪三振、0.783勝率居第一，拿下生涯第一座「澤村賞」，成了大放異彩的球季。

贏得開幕戰的高橋光成去年也以11勝創下個人單季新高，今年將再度掛帥主投開幕戰，連續兩年對上歐力士山本由伸。

唯一尚未公佈－新庄剛志監督處女秀

一向不按牌理出牌的日本火腿隊監督新庄剛志，到20日熱身賽結束為止尚未公佈他監督生涯的第一場比賽要交給誰，也是12球團至今唯一的未知數。3月25日日本火腿隊當天的對手軟銀，監督也是新任的藤本博史，兩隊將演出「新人監督對決」。

藤本博史則是很早就決定由王牌投手千賀滉大出馬，生涯第3度開幕戰先發。去年拿下10勝並且入選奧運日本國家隊的伊藤大海，18日熱身賽先發6局被擊出10支安打失掉4分，上澤直之熱身賽9局失2分、責失1分，防禦率1.00。他們原本都是先發人選，不過新庄剛志傾向將最好的投手往G3或G4做安排，究竟最後會出什麼樣的牌令人期待！

菅野智之 山本由伸 青柳晃洋 新庄剛志

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