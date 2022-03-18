灰狼兌現天賦將叩關季後賽 全能唐斯值得更多關注

本季例行賽進入白熱化階段，各隊幾乎皆已賽70場上下，最後一個月的衝刺就將決定最終種子排序以及附加賽名單，NBA版的三月瘋現正熱映中。本月以來，眾家球星各領風騷，飆分秀不斷，先是詹姆斯包辦兩次50分以上，籃網雙星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)合力演出背靠背53、60分戲碼，

進入季後賽卡位關鍵時期，手感越來越加溫的綠衫軍泰托姆(Jayson Tatum)豪取54分、灰狼明星中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)狂砍60分17籃板。兩人領袖級的好表現分別幫助綠衫軍近10戰8勝，灰狼則是傲視全聯盟的9勝1敗，雙雙成為東西區近況最火熱的球隊。

灰狼長年戰績不佳，選秀會上陸續囤積了許多樂透區新秀，過去卻始終闖不出名堂，被譏為是空有天賦的夢之隊。但是本季的灰狼卻很不一樣，上半季擁有五成以上勝率，31勝28敗已經是近年難能可貴的紀錄。明星賽後灰狼更是脫胎換骨，至今10勝2負，高達83%的勝率，排名不停攀升，一舉鎖定西區第七，佔得附加賽有利位置，領先第八的快艇5.5場勝差。

灰狼過去17年中僅在2017-18球季打進過季後賽一次，而且是在第一輪就被火箭以4：1淘汰，他們目前的5成77勝率也是這17年中最高。 美聯社

灰狼明星賽後大爆發 中鋒唐斯功不可沒

灰狼目前距離第六的金塊，還有1.5場勝差，接下來的賽程安排也比金塊還要硬，要向上衝刺避過附加賽可能不容易，但是瞄準季後賽門票的參戰資格應該沒有甚麼問題。明星中鋒唐斯自然是陣中的靈魂人物，論個人數據，雖然他並沒有比過去幾季搶眼，但例行賽平均24.9分9.9籃板3.7助攻1.2火鍋1抄截，仍維持高檔水位。

唐斯目前兩分球命中率重回五成大關，衝上52.9%，三分球命中率40.8%。撇開傳統數據，唐斯本季個人場上效率值高達25，他與隊友間的連結更加緊密，而唐斯優於大個子的機動性、運球能力與投籃射程威脅，幫助球隊建立一套順暢的開放式進攻體系。

唐斯(中)的平均得分並沒有比過去要高，但是他更懂得與隊友配合，打出更高效率，投籃命中率與三分球命中率都相當漂亮，並讓隊友也打得更好。 美聯社

別的球隊可能是擺上一大四小甚至是五小陣容來加快球權的流動與進攻節奏，但灰狼卻能憑藉著唐斯的全能身手，擺出身材毫不遜色且不失速度的小陣容，來因應場上的攻防。

這兩年聯盟最火的中鋒，莫過於東西區分佔鰲頭的MVP大熱門，約柯奇(Nikola Jokic)、安比德(Joel Embiid)。 雖然唐斯的鋒頭與團隊戰績皆不及上述兩人，但是提到聯盟頂級中鋒絕對有他一份，沒有前三也肯定會有前五。他今年重新獲選進入明星賽，並寫下難以達標的光榮歷史。

唐斯以唯一的長人參賽者摘下三分球大賽冠軍，2016年也曾在技術挑戰賽中掄元的他更成為史上第一人拿下這兩項雙料冠軍的球星。

在賽前賠率是最不看好的情況下，唐斯爆冷奪三分球大賽冠軍，證明他確實是正港的三分球高手。 歐新社

灰狼陣容深度提升 唐斯獲得更多奧援

灰狼例行賽場均得分115.2分高居聯盟第一，團隊助攻排名第八，先發球員所創造出來的機會功不可沒。唐斯解讀球賽的成熟度有感升級，率領灰狼打造出屬於他們的狼性球風。

唐斯作為攻防核心能在外圍拉開進攻圈，吸引到防守後，替羅素(D’Angelo Russell)與其他隊友創造弧頂或是弱邊空檔的放冷箭機會。唐斯逼著防守者清出內線空間，亦幫助得分箭頭愛德華(Anthony Edwards)往籃框殺進去攻擊。

在擋拆配合上，唐斯則受惠於他的面框攻擊強悍，持球技術優異，選擇跟進取分或者拉到外圍投籃，無論他是用速度過掉大型防守者，或者面對錯位防守的矮個子，防守端很難有效干擾到有七呎身高且外線比你準，還具備切入能力的唐斯，特別是他明星賽後所呈現出的把握度更高。

灰狼二年級後衛愛德華(右)不但大膽地公開發言要唐斯(左)更拚，實際在場上他也給唐斯更多的支援，而球隊氣氛竟然沒搞成過去巴特勒在時的狀況，可能是唐斯真的想認真拚冠了。 美聯社

加上灰狼輪換名單中終於培養出多達9到10人的可用之兵，能作出貢獻的陣容深度比過去出色，球隊氣氛佳、攻防戰術設計明確，戰績自然有機會往上拉抬。

灰狼囤積多年的天賦終將兌現，唐斯帶隊能力的升級，與愛德華的雙狀元狼連線，以及交易來的榜眼羅素，化身球隊鐵三角，後場大鎖瘋狗貝佛利的加盟也來的及時。 只要球團再適時補強替補內線，強化球隊的籃板保護，以及護框屏障，相信能改善灰狼貧瘠的失分控制能力，讓球隊表現更加均衡。

前兩季戰績僅排西區14、13名的灰狼，隨著團隊戰績節節攀升，近幾翻倍的成長讓他們有機會被更多人關注。冰天雪地的北大荒，本季的籃球熱浪或許不會太快結束，只要倒數一個月的團隊戰力持平穩定，重新叩關季後賽便指日可待。

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