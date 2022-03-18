悄悄地重返爭冠集團 塞爾蒂克做了什麼神奇的改變？

花不到半年時間，「綠軍」波士頓塞爾蒂克從一支勝率在五成以下掙扎球隊，重新回到「爭冠集團」。塞爾蒂克剛以110：88客場痛揍勇士，比賽第二節塞爾蒂克後衛史馬特拚搶一記地板球，把勇士後衛柯瑞腳踝壓傷退場，成了新聞焦點，柯粉強力譴責聲音淹沒勝負。

其實這一切都不是重點，塞爾蒂克在比賽中展現出來防守強度和輪轉幾乎完美剋制勇士戰術跑動，勇士空檔跑不出來，進攻非常吃力，場上每個對位、攻防，綠軍都佔盡優勢。如果你也看到比賽，你一定驚覺：綠軍後場深度和鋒線強度簡直把勇士制得死死的，勇士防守表現和對位完全被綠軍壓制。

更重要的是，塞爾蒂克拿下勇士，防守效率升上至聯盟第一，取代整季防守效率都排第一的勇士，勇士掉到第二，太陽第三，獨行俠第四。塞爾蒂克進入2022年戰績25勝9敗，排第三，僅次於太陽和獨行俠，塞爾蒂克在一個多月時間東區排名從第九爬到第四，防守效率從第九升上第一。

塞爾蒂克所有神奇 都跟防守以及新總管史蒂文斯、新教練烏度卡有關

塞爾蒂克去年夏天更換球隊總管，安吉下台，原總教練史蒂文斯接手，新任總教練烏度卡還是第一年執教NBA菜鳥，核心陣容幾乎沒有改變。

塞爾蒂克本季並沒有什麼特別的補強，跟上季最大的差別是史蒂文斯升任總管，由烏度卡(圖)接手總教練。 美聯社

烏度卡第一年執教，塞爾蒂克兩大核心球星泰托姆、布朗一直找不到平衡點，進攻容易預測，單打、跳投太多，加上團隊防守一直處於聯盟中流，塞爾蒂克在史蒂文斯執教八年裡，四年三度打進東決卻都鎩羽，2020-21年季後賽第一輪翻船，迫使塞爾蒂克高層決定做出改變。

塞爾蒂克重整思路非常特別，前所未見，原總教練史蒂文斯轉任總管，負責操盤、決策，清出空間、重組陣容、找新教練。史蒂文斯執教綠軍八年，備受推崇，思維清析，戰術素養、談吐應對、理性冷靜讓人印象深刻。史蒂文斯最終選擇扶正重視防守，曾在馬刺體系擔任八年助理教練烏度卡，跌破眾人眼鏡。

烏度卡沒有NBA總教練經歷，跟2013年上任執教塞爾蒂克的史蒂文斯一樣都是菜鳥，一個NBA菜鳥教練要讓塞爾蒂克雙星泰托姆、布朗服氣，叫最佳第六人史馬特聽你指揮，同時跟精神領袖老將霍福特相處、溝通愉快，還要把過去五年塞爾蒂克面臨的進攻體系、球權分配和防守、輪換做出有效調整，真的很不簡單。

泰托姆(左)與布朗(右)兩人都是實力頂尖的球員，但長期合作卻沒有1+1>2的效果，不過在總教練烏度卡的執教下，兩人已越來越有默契。 美聯社

烏度卡執教前三個月，除了特別要求防守，專注拉防守強度建立體系，他基本上沒有改變塞爾蒂克過去幾年用人輪換和球員角色定位。10月戰績2勝4敗，11月9勝6敗，12月5勝9敗，塞爾蒂克2021年開季戰績16勝19敗，勝率低於五成三場勝績，排名掉到東區第九，簡直慘不忍睹。

但史蒂文斯很有耐心，他還是專注操盤，一保持綠軍薪資彈性，二添加關鍵角色球員，並在2022年2月從馬刺拿下美國男籃國手家隊後衛懷特，先發、替補兩相宜，防守、團隊、無球、控球都能完美勝任，同時迎回苦工中前鋒泰斯，強化內線防守和速度。

塞爾蒂克從馬刺盤來後衛的懷特，先發、替補都能稱職，防守也很到位，可說是總管史蒂文斯相當成功的交易。 美聯社

烏度卡同樣保持極度耐心，給泰托姆、布朗最多球權和自由發揮空間，兩大球星都沒有不適應，剩下的就是打出最佳防守，透過泰托姆+布朗雙星組合，重新把綠軍角色球員一塊一塊拼起來。

塞爾蒂克防守效率登上第一，足以展現烏度卡執教能力和影響力，在NBA執教最困難地方就是要求明星球員投入防守，建立防守體系，同時讓每個球員都打得很開心，願意為團隊付出、玩命。

2020年湖人成功奪冠，詹姆斯+戴維斯健康完美合體是關鍵，湖人教練佛蓋爾把湖人防守效率和失分排名都帶進前三，更是奪冠重要基石。

東區今年可能不會只有熱火、公鹿、76人、籃網四分天下，塞爾蒂克很有機會扭轉一切顛覆東區，任何球隊遇上塞爾蒂克後衛、前鋒對位，都將是前所未見的挑戰和困難。