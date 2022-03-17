美聯東區火藥庫 哪隊最有機會奪冠？

經過99天的封館後，大聯盟終於重新開張。這是大聯盟史上第二久的停工期，僅次於惡名昭彰的94-95年球員罷工（232天）。在停工期各隊不能有任何動作，所以目前大部分的簽約交易都是在去年十二月封館前完成的。針對實力最相近的美國聯盟東區（上季第一名的光芒和第四名的藍鳥隊只有九場勝差），我就現下的陣容來評斷本季美東的排名。

第一名：藍鳥

去年他們以一場之差，沒能打進季後賽，但今年是藍鳥近二十年奪冠的最佳機會，因為本季藍鳥花了重本補強去年的弱點—先發投手群。2021年藍鳥先發輪值的fWAR值是美聯第六的13.0，但塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray）一個人就貢獻了3.9。雖然瑞伊轉投水手懷抱，但藍鳥GM艾金斯（Ross Atkins）從自由球員市場上找來了他夢寐以求的大魚高斯曼（Kevin Gausman，據說艾金斯之前曾兩度試圖網羅高斯曼未果），他上季雖然最後兩個月績效略減，但他整年的fWAR值高達4.8，在大聯盟排第十，又把季中挖來的貝瑞歐斯（Jose Berrios）以七年一億三千萬的續約綁定，還簽下復甦的菊池雄星，加上柳賢振和上季新人，身材高大的火球男馬諾亞（Alek Manoah），明年這組先發陣容可望成為美東最強。

藍鳥的年輕核心野手群更是他們的爭冠強項，去年他們轟出大聯盟最多的262發全壘打，團隊WAR值只輸給太空人，本季只有明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）離隊，雖然少了他的45轟，但小葛雷諾（Vladmir Guerrero Jr.）和小比切特（Bo Bichette）只會比上季更好更成熟，而小畢吉歐（Cavan Biggio）去年因傷只打了79場，但以他在大聯盟前兩季的績效，跌深反彈的機率頗大，而且他可能會重回熟悉的二壘位置，可能也會讓他更開心。三壘再去換來明星級的查普曼（Matt Chapman），內野陣容豪華無比。去年簽的大魚史布林格（George Springer）只打半季，都還是能交出WAR值2.4的成績，加上價值被低估的赫南德茲（Teoscar Hernandez）和小葛瑞爾（Lourdes Gurriel），他們的外野貢獻值幾乎肯定會比去年美聯第六的成績更好。今年藍鳥不只可望拿下睽別六年的美聯東區龍頭，甚至有可能打進世界大賽。

藍鳥以3年3600萬美元簽下日籍投手菊池雄星(右)，5年1.11億美元簽下高斯曼，搭配原本的王牌投手柳賢振，藍鳥的先發輪值戰力驚人。 美聯社

第二名：光芒

去年光芒拿到隊史最多的一百勝，而且還首次蟬聯美東冠軍，並且以大聯盟倒數第六名的薪資總合，打造出如此強壯的陣容，他們的制服組居功厥偉，幾乎是以寵壞慣老闆的方式，年年以這種預算取勝，讓老闆覺得何必花錢。今年史老闆（Stuart Sternberg）的支票簿終於簽了張大約，和剛滿21歲的法蘭柯（Wander Franco）簽下隊史最長的12年，最多2億2300萬美金的合約，打破之前學長隆戈里亞（Evan Longoria）在菜鳥年簽的六年約紀錄。法蘭柯去年六月上大聯盟後的表現一鳴驚人，果然和所宣傳的一樣強，這筆億元合約，外界普遍認為光芒大賺。雖然送走了工具人溫多（Joey Wendle），但全美國最肥沃的農場之一總是有人能補上，大物新人沃爾斯（Taylor Walls）就預計接手三壘工作。最資深的外野手基爾邁爾雖然沒拿到金手套，但他在大聯盟的平均出局數貢獻值還是排第五，也成為交易籌碼。2020年的當紅炸子雞阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在2021年繼續大殺四方，雖然打不到變化球，但他少見的力量/速度的組合，還是舉世少見。

光芒超年輕的先發投手群雖然去年季後賽失利，但其潛力清楚地展現在世人面前。從麥克納漢（Shane McClanahan）、巴茲（Shane Baz）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）到帕提尼奧（Luis Patino），每個都有成為一級投手的機會。他們還簽下前塞揚獎得主克魯伯（Corey Kluber）來提供老將經驗，葛雷斯諾（Tyler Glasnow）雖因湯米強手術本季報銷，但先發輪值還是很強。不過他們真正的強項還是牛棚，今年一口氣走了五人，但以他們安排牛棚戰力的能力，沒有人能在對光芒時比賽後段佔便宜。

光芒隊的新秀法蘭柯上大聯盟後表現一鳴驚人，出賽70場就獲得美聯新人王第三名，光芒馬上與他簽下超級長約。 美聯社資料照片

洋基終於對桑契斯（Gary Sanchez）放棄希望，把他和烏謝拉（Gio Urshela）送去雙城，換來柯爾（Gerrit Cole）的天敵-前明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）和前金手套獎得主基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。也對托瑞斯（Gleyber Torres）守游擊徹地絕望，甘願把他移到二壘去。如果連回到二壘都救不了托瑞斯低迷的打擊數字，那可能洋基也不會留他了。洋基簽回瑞佐（Anthony Rizzo），表示沃特（Luke Voit）穿著條紋制服的日子應該不多了，大問題在於勒梅修（DJ LeMahieu）的打擊火力突然熄滅，打擊率比起2020年掉了將近一成，然後全壘打數和2020年同樣是十支，場次卻是三倍。他能否回神，關乎洋基攻擊能力甚巨。賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）去年都相對健康，今年洋基可是雙手合十，希望他們都能打140場以上，不然上季偶爾會熄火的洋基攻勢，今年依舊會持續卡彈。還有一個不定因子就是紐約何時能解除未打疫苗選手的禁令，否則沒打疫苗的法官將無法在主場開庭，影響太大了。

反而投手去年意外成為洋基強項，先發投手群在柯爾的領軍下，交出3.91自責分率的總體成績（這是洋基自1984年後第三低）。以目前的可能輪值人選中，最關鍵的可能是塞維里諾（Luis Severino）。這位曾被洋基視為皇太子的年輕投手，在23歲和24歲球季就在塞揚獎票選名列前十名，但湯米強手術讓他幾乎消失了兩個球季，他的球速和變化球球威能否回到術前的程度，是春訓的觀察重心。

兩大重砲賈吉(右)與史丹頓(左)會傷停幾場？已成為洋基每個球季都要煩惱的大問題。 歐新社資料照片

紅襪從前年的分區墊底，到去年差兩勝就打進世界大賽，最大的轉變就在新任總經理布魯（Chaim Bloom）找到紅襪最大問題：投手。2020年紅襪投手群的fWAR是聯盟最後一名的-0.2，去年卻進步神速地變成第六名。當年的塞揚獎左投塞爾（Chris Sale）在湯米強後還有多少實力？在去年復出後的9場登板，雖然拿下5勝，但被轟的次數飆高，滑球的犀利度也看似下滑。去年大爆發的艾伊瓦迪（Nathan Eovaldi）將是他和紅襪四年合約的最後一年，期待值很高。紅襪再簽下42歲的老將希爾（Rich Hill）和另一位湯米強左投派克森（James Paxson），但都只是聊備一格，所有的焦點還是在賽爾身上，結果他因為肋骨傷勢，無法趕上開季，更讓紅襪擔心今年的運氣。

進攻能力上只要波賈茲（Xander Bogaerts）和狄佛斯（Rafael Devers）還在，就不是大問題，加上馬丁尼茲（J.D. Martinez）在合約年也要力求表現，但他們在防守上都會拖累球隊，波賈斯的防守WAR值只排游擊手中第30名，而狄佛斯連續四年是美聯東區三壘手失誤王。要重複去年的成功，對今年的紅襪來說難度頗高。

老將塞爾要是無法恢復昔日身手，紅襪今年將是不太樂觀。 歐新社資料照片

金鶯在近四個正常球季中，有三次輸百場以上，這季的目標還是一樣：重建。但金鶯迷想問的是：還要多久？很遺憾的，今年他們絕對還是墊底命。本季唯一的亮點，還是看年輕選手能成長多少，以及農場裡的大物在大聯盟能否成功。去年最令人意外的絕對是外野手穆林斯（Cedric Mullins），不只入選明星隊，甚至還拿到季末的銀棒獎，在MVP票選中排名前十。今年他在27歲球季還能不能維持上季的高檔，是最大焦點。另外2019年選秀狀元魯斯曼（Adley Rutschman），本季已是小聯盟所有潛力股中的第一名，金鶯已經把捕手這個位子空出來，就看魯斯曼何時能橫空降臨。

對金鶯迷來說，目前唯一差堪告慰的，可能是經過這幾年的囤積養兵後，他們的農場已經是三十隊第一，後續的火力支援將會源源不絕。至於大聯盟球隊的成績，只能多給點耐心。