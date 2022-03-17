NBA最後衝刺階段 勇士有三顆大石頭要搬開

NBA季後賽即將在四月中開打，最後不到一個月的例行賽，是許多球隊拼戰績的衝刺階段。尤其是那些想要提升排名來取得主場優勢的種子強隊，以及那些死命要搶進前十名的吊車尾球隊，接下來的十幾場比賽的勝負對他們來說至關重要。

在勇士剩下的比賽當中，除了安躺在谷底的魔術之外，其他都是這兩種對手，包括了目前西區的前四種子，以及六支力爭打入附加賽的中後段球隊，其對戰求勝的企圖心十分熾烈。加上勇士要在七天內打完客場五連戰，這將是本季他們最長也是最密集的客場出賽。在這樣的對手及賽程之下，勇士若想要做好季後賽的備戰工作，在最後衝刺的賽道上至少有三顆大石頭般的障礙要想辦法克服。

石頭一：總教練的迷航

勇士總教練柯爾的三個原則執行不易，在球隊狀況不好時更容易被質疑。 歐新社資料照片

很難想像，一直都是勇士重要的領導核心，也拿下過年度總教練的柯爾（Steve Kerr），在今年竟一度成為球隊的負分來源。在三月那波五連敗之中，勇士失分屢創新高，柯爾在最後關鍵時刻的反應過慢、應變不及和調度失準都不斷地被拿來批評，柯爾也說自己第一次感覺到他和球員們之間的溝通脫節。

在季初拿下連勝時，中鋒魯尼（Kevon Looney）曾在受訪時說過，柯爾這幾年來一直要求他們在場上打出速度，同時要保持放鬆，但要恪遵紀律。「速度、放鬆和紀律」這樣的三原則，就連柯爾自己都說聽起來很矛盾。在贏球的時候，這些原則充滿了哲理，但在輸球的時候，矛盾的心理就開始發酵了。

隨著柯爾讓柯瑞（Stephen Curry）重回先前的「12-6-12-6」上場模式開始奏效，加上將波爾（Jordan Poole）拉回先發和浪花兄弟搭配，並且迎來格林（Draymond Green）的回歸之後，勇士似乎已經回到了正軌。柯爾過去成功地分配勇士的先發調度及替補輪換，無論時數和時機都展現他的自信和大膽，如何避免再次出現溝通脫節及領導迷航，是接下來衝刺的一大關鍵。

石頭二：傷兵的未爆彈

勇士近年常出現主力球員在關鍵時期受傷的慘劇，因此要特別小心球員的狀況，近來負荷過重的中鋒魯尼(右)尤其不能輕忽。 歐新社資料照片

本季勇士全員的平均年齡是27.7歲，高於聯盟總平均的26.1歲，排在聯盟第六高。雖然不像最老的湖人那樣超過30歲，但主力三核心柯瑞、湯普森（Klay Thompson） 和格林都是三十好幾，看似年輕的主力替補小裴頓（Gary Payton II）、小波頓（Otto Porter Jr.）和李（Damion Lee）其實今年也都是30歲，年齡增長對於他們來說，就是代表受傷的機率增加。

本季小波頓、李和小裴頓的出賽總時間，在隊上目前分居第五、第六及第八。其中小裴頓最近因為膝傷而連續缺賽，就有可能是因為年紀的關係。畢竟勇士十分依賴他的壓迫防守，經常讓他在高強度的時刻上場。然而，打到30歲才能夠在聯盟穩定出賽的小裴頓，自己不再年輕的身體可能已經無法負荷這樣突然的轉變，才會出現傷情。同樣的年紀風險，也可能出現在其他兩位主力替補的身上。

至於勇士本季最耐打的魯尼，至今每一場比賽都是先發，更是全隊唯一的全勤球員。雖然他是固定先發的球員當中上場時間最少的一個，但他目前的總出賽時間仍是高居全隊第四。健康的魯尼是勇士沒有在季中交易有大動作補強中鋒的原因，才剛滿26歲的他也還非常年輕。不過，他的平均出賽時間已經來到生涯最高的21.7 分鐘，接下來如何保護好他，也是勇士面對季後賽的重要準備工作。

石頭三：替補的心態

新秀庫明加在板凳區優異的表現是勇士一大驚喜，但畢竟是菜鳥球員缺乏經驗，他和勇士其他新進球員需學習如何調整進入季後賽模式。 路透社

本季勇士打出了非常多令人驚喜的替補球員，除了前面提到的小波頓、小裴頓和李，還有老中青三人組：34歲的畢耶利察（Nemanja Bjelica）、28歲的托斯卡諾—安德森（Juan Toscano-Anderson）和19歲庫明加（Jonathan Kuminga）。這六人當中，只有李和托斯卡諾—安德森在勇士待了三年以上，換句話說，其他四人都算是勇士的新面孔。

先前魯尼提到總教教柯爾執教的三原則，對於這些新球員來說，一開始是非常新鮮和受用的。照魯尼的說法，在鬆緊的拿捏之間，柯爾給了球員很大的自由空間，也給了明確的紀律要求讓他們遵行。柯爾開的綠燈，給了這些新球員很大的自信心，也讓他們的球技得以發揮到更高的層級。

然而，隨著球季進行到最後階段，這些已經打出實績的球員是否能甘於替補？能否滿足於目前的角色和定位？這些心態都因為球隊戰績的起伏，和他們自己的表現起落而有所改變。柯爾確實持續調動先發陣容，上週即使面對四連敗的壓力，對上金塊也還是一樣排入三名替補球員先發，最終也仍是吞下五連敗。

由此看來，柯爾依舊堅持住自己立下的三原則，但接下來的比賽，他必須能夠壓得住陣腳，並且不斷地給予替補球員們更多的機會，才有可能重現季中那支同心協力的勇士。

格林傷缺29場比賽之後終於回歸，三巨頭在1004天之後正式合體出賽，勇士不只用勝利當做柯瑞的生日禮物，也宣告勇士將回神成為眾人熟悉的超級強隊。雖然勇士最後一個月的賽程和對手很硬，但也讓他們有機會在實戰中解決上述的三大問題，藉此做好準備工作，來迎接更重要的季後賽。