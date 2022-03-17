中職／要開倒車何不更徹底 球員薪資應全面蓋牌

「全世界沒有任何一個職棒聯盟在公布球員薪資的！」這是國內職棒某一位球界人士很久以前曾經說過的「名言」。

中華職棒官辦熱身賽即將開打，各球團陸續公布球員本季月薪，然而僅是部分公布、擇優公布，很多選手薪資無可奉告，胡金龍月薪多少？林智勝月薪多少？甚至朱育賢簽下3年大合約，月薪多少？抱歉，不告訴你。

中職早年球員月薪都在官方雜誌《職業棒球》揭露，然而大約8年前，各球團逐漸不公開選手月薪，而且近年有愈來愈多的跡象，如今連朱育賢大加薪這樣的好事情，也沒必要讓你知道，寧可遮遮掩掩，也不想告訴你。

朱育賢上季以22轟、81分打點打下雙冠王，也為他贏得一張3年大合約，這是一件非常光榮的事，但樂天球團卻沒有公開內容。 聯合報系資料照片

既然如此，那麼，整個中華職棒聯盟就不要公布所有球員薪資吧！為什麼這位球員月薪要被球團揭露，那位球員就不用，這樣不公平啊，要嘛，就全部公布，要嘛，就全部不公開，豈不快哉！

很久以前大聯盟也非全面公開球員薪資，也是選擇性公開，後來球員工會取得選手同意後，進而爭取薪資公開透明化，好處是勞資雙方談薪有依據，薪水多寡由成績來說話，形成圈內、隊內競爭，有利選手流動，進而提升球賽品質，財務透明也是職業運動進步的象徵，最終勞資雙方取得共識全面公開。

美國職棒球員薪資完全公開，任何人都可以查閱。 2022年美國職棒最高薪資十大球員

韓國職棒很多制度和議題都跟隨大聯盟腳步，就連球員薪資公開透明化也不例外，而且做得更徹底，KBO洋將、本土球員甚至總教練年薪一律公告在韓職官網，一切攤在陽光底下。

十幾年前，中職不乏像兄弟飯店、興農、La new這樣的中小企業經營職棒球團，後來他們逐步退出，改由中信、富邦、樂天這樣的大企業接手，加上味全龍加盟成為第5隊也是大企業，中職表面上打得火熱，營運得欣欣向榮。

然而，很多經營手法，現在中職大企業反倒不如往年的中小企業，好比說球員薪資選擇性公開、球季都快開打了球員合約居然還沒搞定、沒簽約竟然可以參加春訓和自辦熱身賽、原本還打算訂定洋將薪資上限、比賽用球控管失衡導致全壘打滿天飛，單季出現3名打擊率4成打者寫下世界紀錄。

大聯盟、韓職為何要公開球員薪資，一定有它的道理，中職為何不想公開球員薪資，當然也一定有其道理。建議中職不用師法大聯盟和韓職，可以走自己的路，全面不公開球員薪資，然後，開季再展開談薪即可，球季結束前談好再簽就好，反正中華職棒球員賺多賺少無所謂，有無合約在身先打再說，關起門來，就是不想告訴你。

建議中職聯盟，未來旅外球員回歸薪資，季中選秀加盟新秀球員簽約金、月薪，球員透過FA轉隊費，每年新球季選手無論高低薪，通通都不要公布，因為薪水是職場極機密的事情，千萬不能公開，這樣才能保障勞資雙方權益。