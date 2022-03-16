中職／業餘球隊養成功力不差 選秀遺珠仍可磨成珍珠

中華職棒新球季即將於4月2日開打，在為期兩週的官辦熱身賽之前，各隊無不加緊腳步打練習賽，希望藉由以賽代訓的方式，在賽季前調整到最佳狀況。各隊除了隊內分組對抗，以及直接找其他隊手挑戰外，包含富邦、味全及樂天等三支北部球隊，都找新北禾聯棒球隊來練兵，孰料竟然只有龍隊獲勝，悍將甚至被打爆。

在這三場比賽中，禾聯分別以12：7擊退悍將，4：13不敵龍隊，5：3戰勝桃猿，共計得到21分，打擊表現十分亮眼。打者中包含曹家淵、古森、林鴻偉及丁朝原等都有不錯的表現，其中古森及林鴻偉這兩位文化大學出品的球員，都有全壘打的表現。投手表現較佳的則有則有吳仁傑及林鋅杰，他們分別是對戰富邦及樂天的先發投手，前面幾局都有效壓制對手。特別的是，除了旅外的林鋅杰外，其他有優異表現的球員，都是職棒選秀會失落的那一群。

過去業餘成棒隊並不多，僅有合庫及台電兩支老牌勁旅，直到2009年中央政府為了提振國內棒球實力，鼓勵各縣、市政府或國營企業、大型企業成立業餘成棒隊伍。隨後雙北、桃園、台中等城市成立球隊，後來又有包含崇越、綺麗珊瑚等企業響應。先前棒協與中職鬧翻時，國際賽事組隊就有極大部份球員來自這些成棒球隊，許多職棒棄將也以此為跳板，像是林克謙被義大釋出後就曾效力台中市隊，後來被中信相中重返職棒，陳冠宇離開日本職棒後，也是先沉潛在安永鮮物隊。

業餘成棒隊也成為許多球員職棒生涯中的跳板，利用在這邊的調整機會，尋求更好的下一步。 聯合報系資料照片

目前操這些成棒隊中，除了合庫及台電外，其他的球隊都找來具有職棒經驗的教練。雖然他們的器材、設備及教練團不陣容如職棒完整，但許多球員經過不一樣的調整方式後，反而有不小的進步，加上他們比賽少壓力較低，不太會有長期狂操的狀況，因此有時會有意想不到的成效。

在味全龍重新組隊之時，這些成棒隊球員成為戰力重要來源之一。味全在2019年首次選秀會中，就挑走台南市隊的林子昱、崇越隼鷹呂偉晟及張皓緯、新北市隊牛塏曄及高淮安、台北市隊林驛騰等球員。這些都是在以前的選秀會中，未能獲選的球員，但經過業餘成棒隊歷練後，不但順利進軍職棒，還在球隊扮演重要角色。

其中林子昱在2018年球季選秀落選後曾經一度想要放棄，但在台南市隊獲得不少鼓勵及調整，最終在2021年選秀加入龍隊，而且首年就是陣中先發最多場的投手，在徐若熙、王維中有偶發狀況時，他都能夠挺身而出，是球隊本土先發群中負擔最重的球員。另外一位大將則是呂偉晟，他是龍隊的中繼王，季末甚至頂替田澤純一擔任終結者，據說他首次選秀落選後在崇越調整得宜，差點就要旅外打球，不過最後選擇留在台灣發展。另外林驛騰更是在中職選秀落選三次，他本身雖有不錯的能力，若沒有業餘成棒隊，他應該早就離開棒球圈了。

味全在選秀會中挑走了不少以前的選秀遺珠，這些球員經過業餘磨練，在龍隊慧眼之下就成為好用的珍珠。 聯合報系資料照片

可能因為選秀遺珠大多是24歲以上球員，較不容易吸引職棒球隊目光，因此要跨進職棒的門檻較高。但事實證明，雖然沒有經過職棒的培養，但在業餘比賽的歷練中，仍可能磨練出珍珠。他們已經成為國家隊重要的成員之一，職棒補強要快速找到半成品或完成品，或許可以換位思考，考慮從業餘成棒人才庫找人了。