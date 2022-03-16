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禁止防守佈陣誰受惠？ 五位左打有望突飛猛進

聯合新聞網 / littlenosejiang
洋基外野手賈羅過去深受防守佈陣所苦，雖然還是打出不少全壘打，但近兩季的打擊率都不到2成。 美聯社
洋基外野手賈羅過去深受防守佈陣所苦，雖然還是打出不少全壘打，但近兩季的打擊率都不到2成。 美聯社

大聯盟新制勞資團體協約（Collective Bargaining Agreement，CBA）總算在美國時間10日與球員工會達成共識，除了豪華稅線及球員底薪有所提升外，賽制上也迎來重大改革，最主要的除了全聯盟指定打擊制（DH制），還有限制防守佈陣（Defensive Shift）。對於這項決議，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）的說法是：「這讓比賽『恢復』成過去的樣子。」並深信這樣的改變可以讓人們重新愛上棒球。

姑且不論曼弗瑞的說辭，2010年後伴隨棒球量化數據的快速發展，防守佈陣的戰術也屢見不鮮，面對左打者時，我們常見到3名以上的內野手站在二壘側，用以防範強力拉打的穿越球，（對右打為何不讓內野手移防左翼？因為一壘必須站人，就是這麼簡單。）也正因如此，吃鱉的球員大多是左打者，其中又以「拉打」為主要攻擊策略的球員影響最大，而2022賽季的這項禁令，對聯盟許多擅長拉打的左打者來說無疑是天降甘霖。

近年大聯盟防守佈陣搞得太誇張了，許多左打者深受其苦，不少強勁的滾地球和飛球硬是被天羅地網擋住。 歐新社資料照片
近年大聯盟防守佈陣搞得太誇張了，許多左打者深受其苦，不少強勁的滾地球和飛球硬是被天羅地網擋住。 歐新社資料照片

誰是被害者？

為了解佈陣會對左打球員造成多少影響，筆者利用Baseball FanGraphs提供數據，篩選出2021賽季累積合格打席數的球員中，在整體成績/ 防守佈陣的區別下觀察其wRC+（Weighted Runs Created Plus，中文暫譯「標準化加權得分創造」，100為聯盟平均等級）之差距，得出以下有趣的表格（以wRC+差降冪排列）：

littlenosejiang／製表
littlenosejiang／製表

孟西（Max Muncy）與賈羅（Joey Gallo）在數字上的呈現似乎一如眾人所想，兩人的拉打率在去年分別高達43.9%及44.8%，佈陣下打進場內形成安打的機率（BABIP）也低到僅剩.248與.234，從wRC+的差距也可以看出，兩人在防守佈陣下一夕間從明星等級重砲變為泯然眾人般的角色球員。

甫被交易至衛冕軍勇士的一壘手歐森（Matt Olson）同樣值得玩味，上季他的拉打率僅有40.4%（生涯平均45.1%），卻提升了進攻欲望，出棒頻率為生涯最高的46.9%，這些改變雖然讓強勁擊球率（Hard%，36.3%）驟降，但卻迎來生涯最佳表現，似乎是找到了最適合自己的進攻策略。

勇士在留不住弗里曼的情況下，從運動家交易來歐森可能是非常明智的選擇，他去年已經有非常優異的打擊表現，在禁止守備佈陣後應該還有再提升的空間。 美聯社資料照片
勇士在留不住弗里曼的情況下，從運動家交易來歐森可能是非常明智的選擇，他去年已經有非常優異的打擊表現，在禁止守備佈陣後應該還有再提升的空間。 美聯社資料照片

另外，被譽為「無死角打者」的少年強打索托（Juan Soto）意外地出現在這份名單，雖然拉打率31.2%可謂相當平均，但高達52.7%的滾地球率或許是讓佈陣下進攻產值大幅縮水的肇因，這說明即便他有傲視聯盟的強勁擊球率（Hard%，52.7%），強勁的滾地球仍難以逃出大聯盟內野手們的掌握。

littlenosejiang／製表
littlenosejiang／製表

有趣的是，本季分別拿下國聯與美聯MVP的哈波（Bryce Harper）及大谷翔平，兩人在是否佈陣的情況下也出現不小的差距，若保持去年火燙手感，在限制防守佈陣的2022賽季有機會繳出更加恐怖的數據。

在新球季不用考慮對手是否防守佈陣後，大谷翔平也就不用一直在調整打擊仰角，他的火力可能會更加可怕。 歐新社資料照片
在新球季不用考慮對手是否防守佈陣後，大谷翔平也就不用一直在調整打擊仰角，他的火力可能會更加可怕。 歐新社資料照片

雖然這些球員在佈陣下的打擊成績相差甚巨，但在新制禁令頒布下數據能否無痛升級？這點筆者也不敢保證，FanGraphs這篇文章就指出，打擊者在佈陣下會調整進攻模式，左打傾向將球敲往空中，卻同時增加了出棒欲望，導致被三振率上升；而身為投手也會為了製造滾地球，嘗試將球控制在好球帶的邊角位置，進而增加投出保送的機率。可見雖為數據化最普及的運動之一，棒球仍存在著許多人因變數影響常態，而這也正是棒球的有趣之處。

洋基 勇士 孟西 大谷翔平 哈波 Juan Soto

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