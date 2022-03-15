國王佛心來的慷慨出貨 為活塞、溜馬注入活水

從NBA、籃球角度看，沙加緬友國王在二月球員交易截止日送出前鋒巴格利(活塞)和後衛希爾德(溜馬)、哈利伯頓(溜馬)三名新生代好手，這是不算小球員交易。由於國王、溜馬、活塞都不是季後賽球隊，交易引起重視和關注幾乎沒有。

國王送出三名年輕、潛力生力軍，拿下已經成為全明星長人沙波尼斯，交易價值 和盤算不算太差，沙波尼斯至少是一名20分+10籃板長人，有出色戰術素養和低位作戰能力，擋拆能力和投籃也有一定水平，國王未必吃虧。

但從最近戰績和表現來看，國王似乎還是很難救，過去11戰2勝9敗，防守還是一團糟，攻防體系都很混亂，國王並沒有因為內線、低位增加一名更有統治力長人，攻防兩端取得更多突破。

國王大換血之後暫時還是看不到成效，近來又吞下4連敗，前進季後賽之路是越來越遙遠，最後如果賠了夫又折兵就太不合算了。 美聯社

活塞和溜馬倒是從國王手裡拿到不錯未來，國王的慷慨，為活塞、溜馬注入活水，下一季兩隊都有翻身機會。

巴格利加入活塞，活塞過去10戰5勝5敗，比交易前更好許多。巴格利場均14.2分、7.2籃板，投籃命中率5成4，比賽內容和存在感，對球隊整體貢獻和角色重要性，比他在國王好上一倍。

巴格利就是那種樣樣通，但也是樣樣鬆年輕長人，沒有明顯特色和球技強項，低位不能打，但籃下擋拆、接應還是有一定實力。投籃還可以，儘管並不穩定。籃板、防守都還只是半調子，經驗、臨場還是嫩了點。

活塞倒是把巴格利用得還不錯，至少巴格利打出信心和固定角色，在活塞這套鋒衛成群，群蜂亂舞的陣容中，211公分，速度一流，彈性爆發力和能力都還有一定水平的巴格利，幫助了隊友，隊友也讓他打得更舒服愉快。

巴格利(左)在活塞獲得更了多的上場時間，他與新隊友的合作也比在國王時更好，投籃準度與得分能力都恢復到他正常的水平。 美聯社

活塞現在就是靠一群擅長衝鋒陷陣，習慣上刺刀肉搏的年輕鋒衛當家，2021年狀元198公分後衛康寧漢，203公分前鋒史都華、葛蘭特，201公分小前鋒貝伊，以及211公分前鋒巴格利建構一組身高在198-211公分之間主戰陣容，創造無比能量和衝擊力，讓每個對手都窮於應付。

溜馬得到哈利伯頓+希爾德，過去13戰4勝9敗並不搶眼，但哈利伯頓場均19.2分、9.5助攻，投籃命中率5成，三分命中率4成3，打出生涯最高峰。希爾德場均19.3分、5.7助攻，得分、助攻都是近四年生涯最佳表現。

希爾德、哈利伯頓後場組合在溜馬主力控球波格登傷停情況下，成了溜馬未來。離開國王，巴格利打出信心和稱職角色，他幫助活塞成為更有競爭力球隊，不像在國王可有可無。

哈利伯頓得到完全解放，展現明星架式，打出明星控球數據，場均19分+9助攻+表現，三分命中率高達4成3，簡直就是上帝送給溜馬的禮物。

希爾德也在新球隊打得更舒適自在，完美展現他的得分天賦和投籃能力，讓他成為球隊第一外線得分主力和第二、第三號進攻重點。

哈利伯頓(右)與希爾德(左)來到溜馬後都獲得了穩定的先發機會，表現可說是如魚得水，將真正實力完全發揮出來。 美聯社

國王拿下已經成為聯盟明星長人的沙波尼斯，交易案並不吃虧，但現在反而是三隊中氣勢、整體最弱一方，未來也充滿變數。很顯然國王長年困窘未必是球員帶來的問題，球隊文化、管理階層、教練執教能力和方式才是國王需要解決迫切的困境。

溜馬重組有不錯開始，活塞交易後過去10戰勝率五成，巴格利在活塞適應良好，打得更自在充滿自信。NBA球員交易除了理論、天賦、星光指數、薪資考量，更重要的還是運氣，國王至少15年沒有賺到運氣扭轉情勢改變未來，絕非偶然。