波波維奇與馬刺共生共榮 聯盟最偉大教頭當之無愧

過去人們熱烈談論著NBA最偉大球員，卻鮮少關注教練也有不少人物。現任聖安東尼奧馬刺隊的教頭波波維奇（Gregg Popovich ），隨著1336場例行賽勝績成新聞熱點，他是NBA最偉大的教練嗎？我們來談討這位名師生涯有哪些成就。

只要談到NBA知名教練，四個名字經常出現媒體版面：「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach）、萊里（Pat Riley ）、傑克森（Phil Jackson）和波波維奇，他們享有頂級教練四重奏的美譽，執教生涯不單創造無堅不催的隊伍，也描繪眾多歷久彌新的球賽內容，若要形容球星是米其林頂尖佳餚，這四人就是一流大廚，知道如何組建最好陣容。

波波維奇在聯盟頗有名氣，和馬刺隊黑衫軍劃上等號，於73歲贏得執教生涯第 1336勝超越尼爾森（Don Nelson），成為聯盟史最多勝教頭。日前，他受訪時戲稱能摘如此多勝利，是因為運氣好選到鄧肯（Tim Duncan）、活得夠久，但專業人士知道，1996年從管理高層轉教職的波波維奇眼光獨具，在人才評估、球員發展、球隊文化、激勵人心、臨場調度高人一等，甚至超越另三位教頭。

對於馬刺隊的忠誠亦是波波維奇(中)偉大之處，將球隊帶向顛峰、共體時艱從未離開過，現仍積極打造新一代陣容以增加競爭力。 美聯社

過去25年生涯，波波維奇締造例行賽6成59、季後賽5成99勝率，季後賽共拿下170勝居聯盟史第三位。其間，率馬刺隊拿下六次西區總冠軍、五次年度總冠軍，曾締造連20季摘50勝、22次打入季後賽紀錄。波波維奇手下，至今誕生多達四位名人堂成員，分別是鄧肯、羅賓森（David Robinson）、帕克（Tony Parker）、吉諾布里（Manu Ginobili），現於洛杉磯快艇隊活躍的雷納德（Kawhi Leonard），亦在前進名人堂路上。

聖安東尼奧馬刺隊在波波維奇創造王朝前，只是資源匱乏的小市場球隊。1996 年，時任總經理的他，毅然決然解雇教練希爾（Bob Hill）自己掌兵符，1997 年用首輪第一順位選秀權獲得鄧肯，1999 年就率馬刺隊贏得隊史第一座總冠軍。1999年延攬阿根廷後衛吉諾布里，2001年又選進來自法國的帕克，組成聯盟赫赫有名的鐵三角，到2014 年贏第五座總冠軍，馬刺隊歷史留名波波維奇居功厥偉。

波波維奇不單球場上調度靈活，對於球員開發潛能也很有一套，多次選進璞玉雕琢為當代球星，至今已經誕生羅賓森、鄧肯(左)、吉諾布里(中)、帕克(右)四位名人堂成員。 2006 Topps 球員卡

不單是場上督軍指揮，波波維奇獨特視角亦讓他挖掘諸多瑰寶，除了鄧肯以狀元之姿加盟，吉諾布里是二輪第57順位、帕克為首輪第28順位，雷納德亦是首輪第15順位入列，他相當擅長在球探略過的名單中挖寶，並開發這些人突破自己極限，成為數一數二的球星。

擁鄧肯、羅賓森兩大雙塔後，波波維奇開發傑克森（Stephen Jackson）為球隊第三選擇，成2003年馬刺奪冠的功臣之一。另外，在季後賽激戰淘汰鳳凰城太陽隊、擊敗兩屆總冠軍勁旅邁阿密熱火隊，證明波波維奇在戰術執行和調度高人一等。馬刺王朝時代，波波維奇與聯盟強隊繃發激烈火花，創造多場傳奇戰役，2004年西區季後賽第二輪對洛杉磯湖人，兩方你來我往到第五戰，費雪（Derek Fisher）於倒數0.4秒奇蹟式絕殺馬刺隊，諾維茨基（Dirk Nowitzki）2006年西區第二輪延長賽的致命火鍋，以及艾倫（Ray Allen）2013年總冠軍賽第六戰的底線跳投，都成了季後賽經典，當年若馬刺順利闖關，隊史絕對不止五座總冠軍。

波波維奇(左)在聯盟中擁有高人氣，許多球星都對這位教頭的智慧和風度抱持敬意。 陳光立／攝影

與其他教頭不同，波波維奇一直守護聖安東尼奧市這支NBA隊伍，未因失去主力而投奔他處。鄧肯高掛球鞋退休，馬刺正式進入雷納德時代，但後者在2018年向球團表達交易意願，讓波波維奇失去球隊領袖。即便如此，他並沒選擇離開，而是一心一意留隊開發新人，包括近來崛起的新星墨瑞（Dejounte Murray），印證平凡中的偉大之處，值得凌駕其他人列名四大教頭榜首。